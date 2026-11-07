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Strzelanina w Krakowie, ofiary śmiertelne. Litwa przekazuje kondolencje i solidaryzuje się z Polską

Liczba ofiar strzelaniny w Krakowie wzrosła do 6. Przywódcy Litwy złożyli kondolencje Polsce i Polakom: w tym prezydent Litwy Gitanas Nausėda, premier Mindaugas Sinkevičius, szef MSZ Kęstutis Budrys i minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas.

Autor: Apolinary Klonowski
Fot. EPA-ELTA

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Gitanas Nausėda napisał na X, że jest „głęboko wstrząśnięty”. Złożył kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił, że „Litwa w pełni solidaryzuje się z prezydentem Karolem Nawrockim i mieszkańcami Polski”. K. Budrys zapewnił, że „w tym tragicznym dniu Litwa jest razem z mieszkańcami Polski”. W swoim wpisie oznaczył ministra Radosława Sikorskiego. Premier Mindaugas Sinkevičius napisał na Facebooku, że Litwa jest razem z Polską.

Minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas wyraził solidarność z polskim ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim i zadeklarował konkretną pomoc. „Jeśli zajdzie taka potrzeba, Litwa jest gotowa pomóc kolegom w śledztwie” – napisał. Dodał, że „takie zbrodnie nie mogą pozostać bezkarne”.

Strzelał do zwykłych ludzi

Do ataku doszło ok. godz. 15.00 (16.00 czasu litewskiego). Zamaskowany mężczyzna w mundurze przypominającym wojskowy wjechał z dużą prędkością na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów z długiej broni, prawdopodobnie półautomatycznego karabinu AR-15. Uciekał przed policją samochodem, ale na skrzyżowaniu zderzył się z innym autem. Wtedy ostrzelał ścigających go funkcjonariuszy. Ranni zostali dwaj policjanci, jeden z nich jest w ciężkim stanie.

Policja postrzeliła i zatrzymała napastnika, trafił on do szpitala. W bagażniku jego samochodu znaleziono wojskowy plecak, ładownice na amunicję i bagnet. Policjant, który obezwładnił napastnika, według doniesień również został ranny.

Policjanci działali z pełnym profesjonalizmem

Służby podkreślają, że policja reagowała 23 sekundy po zgłoszeniu, a policjanci swoim profesjonalizmem zapobiegli dalszemu rozlewowi krwi.

Według polskiej policji sprawca działał sam i jest obywatelem Polski. Media podają, że ma ponad 20 lat. Jego tożsamości jeszcze nie ustalono, nie wiadomo też, jakiego obywatelstwa są ofiary.

Świat solidaryzuje się z Polakami

Do Krakowa jedzie premier Donald Tusk. Kondolencje złożyli m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Łotwy, szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas i ambasador USA w Polsce Tom Rose. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski przekazał, że otrzymuje „dziesiątki wiadomości” od ministrów spraw zagranicznych z całego świata.

Publiczne strzelaniny w Polsce, gdzie dostęp do broni jest ściśle regulowany, zdarzają się rzadko. Rynek Główny to jedna z najbardziej znanych atrakcji kraju. W 2025 r. Kraków odwiedziło 16,2 mln turystów. Polska jest uznawana za kraj bardzo bezpieczny.

Afisze

ŹródłaBNS, ELTA

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