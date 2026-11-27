Od pytania o grób do spotkania pokoleń

W Olsztynie jest kamienna tablica przypominająca o dawnym cmentarzu przy Szpitalu Mariackim. To tutaj, w tym mieście, 24 kwietnia 1941 r. zmarł Stanisław Brunnow. Został pochowany na cmentarzu przylegającym do szpitala. Cmentarza już nie ma. W 1974 r. został zlikwidowany, a dokładnego miejsca mogiły nie potrafimy dziś wskazać z całkowitą pewnością. Pozostała tablica, drzewa, ślad dawnej nekropolii i pamięć o człowieku, którego nazwisko nie powinno zniknąć.

Jest w tym miejscu coś szczególnego. W Olsztynie mieszka dziś Tomasz — prawnuk Stanisława Brunnowa. Może stanąć przy kamiennej tablicy, przynieść kwiat, pochylić głowę i oddać symboliczną cześć przodkowi, którego grobu nie potrafimy już odnaleźć. Nie będzie to zwykła wizyta przy pomniku. To spotkanie pokoleń: człowieka, który zakończył życie w 1941 r., i jego potomka, który po wielu dziesięcioleciach wraca do miejsca jego pochówku.

Właśnie od takich miejsc zaczyna się moja praca – od pytania, gdzie spoczął człowiek, co się stało z jego grobem, kto jeszcze o nim pamięta i czy rodzina wie, że może stanąć przy jego ostatnim śladzie.

Ostatni ziemski adres człowieka

Moje zainteresowanie losem zesłańców i łagierników nie jest jednak wyłącznie wynikiem poszukiwań archiwalnych. Jest również częścią mojego życia. Mój ojciec był więźniem łagru, a później został zesłany wraz z rodziną na Syberię. Tam się urodziłam. Nie znam więc Syberii wyłącznie z książek, dokumentów i cudzych wspomnień. To miejsce jest częścią historii mojej rodziny i mojego własnego początku.

Może dlatego tak mocno przemawiają do mnie słowa Mariana Jonkajtysa z „Marszu Sybiraków”: „A myśmy szli i szli — dziesiątkowani”. Ten utwór, z muzyką Czesława Majewskiego, stał się hymnem Związku Sybiraków. Zawiera w sobie długą drogę wielu pokoleń: od dawnych walk o niepodległość, przez powstania, aż po deportacje i sowieckie represje. Dla mnie nie jest to tylko pieśń o przeszłości. To opowieść o ludziach, których losy znam z rodzinnych przekazów, dokumentów i pracy upamiętniającej.

W tej pracy udało mi się dotąd upamiętnić ponad 420 imion. Za każdą tabliczką upamiętniającą stoi oddzielna biografia, rodzina, miejsce i historia. Nie są to jedynie nazwiska umieszczone na tablicach. To ludzie, którym chcę przywrócić należne miejsce w pamięci potomnych.

Nieprzypadkowo moja fundacja nosi nazwę Pochówek i Pamięć. Te dwa słowa są ze sobą nierozerwalne. Pochówek jest ostatnim ziemskim adresem człowieka. Pamięć sprawia, że nie staje się on adresem zapomnianym. Nawet wtedy, gdy cmentarz zniknął, mogiła się zatarła, a nazwisko pozostało jedynie w dokumentach.

Od olsztyńskiej tablicy moja droga prowadzi ku Wileńszczyźnie. Tam bowiem spotykają się inne rodzinne historie, inne cmentarze, inne krzyże i nazwiska, które przez lata czekały na odnalezienie.

Rodziny, które historia rozdzieliła

Od lat prowadzę poszukiwania genealogiczne i historyczne, próbując połączyć losy ludzi, których potomkowie mieszkają dziś w różnych państwach. W moich badaniach pojawiają się nie tylko Jeleńscy, Platerowie, Broel-Platerowie, Römerowie, de Virionowie, Brunnowowie, Taubowie, Sołtanowie, Dziekońscy, lecz wiele innych rodzin związanych ze swą ojcowizną i małą ojczyzną — Wileńszczyzną.

Nie są to wyłącznie opowieści o dawnych rodach i majątkach. Za każdym nazwiskiem stoją konkretni ludzie, ich miłości, małżeństwa, dzieci, rozstania i dramatyczne wybory. Czasami jedno odnalezione świadectwo ślubu pozwala połączyć dwie rodziny, które przez dziesięciolecia wydawały się nie mieć ze sobą nic wspólnego.

W badaniach dotyczących rodziny mojego męża wracam do Stanisława Brunnowa i jego żony Ludwiki z Taubów, do ich córki Ireny, a następnie do linii de Virionów i Römerów. Pojawiają się również koligacje z rodziną Broel-Platerów. To właśnie na tym szlaku genealogicznym spotykam nazwisko Emilii Plater — kobiety, której życie i udział w powstaniu listopadowym zapisały się w historii Polski i Litwy.

Wokół Platerów, Sołtanów i innych rodzin związanych z dawną Litwą i Inflantami rozciąga się sieć pokrewieństw i małżeństw. Nie wszystkie jej nitki zostały już przeze mnie potwierdzone dokumentami. Nie chcę dopowiadać historii tam, gdzie brakuje dowodów. Chcę ją odnaleźć — taką, jaka była naprawdę.

Osobną, bardzo osobistą częścią tej historii jest moja rodzina po ojcu. Ojciec opowiadał mi o przodku, który miał przybyć ze Żmudzi, z okolic Szawli lub Poniewieża jako powstaniec. W czasie zagrożenia znalazł schronienie w dobrach Jeleńskich w Glinciszkach. Osiedlił się potem w Sprejniach i przyjął nazwisko Masiul. Miał syna Ignacego i córkę Mariannę.

Czy tak było dokładnie? Jak brzmiało pierwotne nazwisko owego przodka? Tego wciąż szukam. Nie szukam szlachectwa ani herbu. Chcę poznać prawdziwe nazwisko człowieka, którego historię ojciec przekazał mi w rodzinnej opowieści.

Podbrzeskie księgi metrykalne przynoszą kolejne wskazówki. W 1856 r., 4 listopada, odbyły się tam dwa śluby: Ignacego Masiula z Domicelą Baczul oraz Marcjanny Masiul z Józefem Baczulem. Indeksy wskazują, że były to dwa małżeństwa rodzeństw. Wciąż trzeba rozstrzygnąć rozbieżności w zapisach imion rodziców, ale ten jeden dzień przywraca rodzinie konkretne twarze i więzi.

Takich historii nie można zamknąć w jednym drzewie genealogicznym. Moja własna rodzina Masiulów i rodzina mojego męża mają odrębne linie, ale obie prowadzą ku ziemiom dawnej Wileńszczyzny. Tam odnajduję podobne doświadczenia: przywiązanie do ziemi, języka i wiary, represje, wywózki, rozłąkę oraz próby zachowania pamięci.

W sierpniu 2018 r. w Podbrzeziu stanął Krzyż Pamięci. Zamysł był prosty, a zarazem bardzo ważny: połączyć potomków tych, których wywieziono, z ziemią ich przodków | Fot. arch. pryw.

Glinciszki — miejsce, w którym spotykają się losy

Szczególne miejsce w tych poszukiwaniach zajmują Glinciszki. Z jednej strony, jest to miejsce związane z rodzinną opowieścią o moim przodku, który miał tam znaleźć schronienie. Z drugiej — z historią Jeleńskich, darczyńcami ziemi pod budowę nowego kościoła w reaktywowanej parafii podbrzeskiej. Emmą Jeleńską-Dmochowską, pisarką, działaczką oświatową i osobą upamiętnioną w mojej pracy.

Emma była związana z Glinciszkami od dzieciństwa. Prowadziła działalność oświatową i społeczną, wspierała polskie nauczanie i czytelnictwo. Była także więziona na Łukiszkach. Jej historia pokazuje, że walka o zachowanie polskiej kultury nie zawsze przybierała postać walki zbrojnej. Czasem odbywała się w szkole, bibliotece, na kartach książki i w codziennej pracy z ludźmi.

W rodzinie Jeleńskich odnajduję również dramatyczne losy kobiet i dzieci. Rodzin całych. Józef Jeleński zmarł w 1920 r. i nie był świadkiem dramatycznych chwil represji sowieckich. Jego żona i siostry — Maria, która wyszła za Mieczysława Jeleńskiego, oraz Teresa Petronela Maria, żona Dymitra Daszkiewicza — zmarły na zesłaniu. Powiązani z Erdmanami i Pisankami tworzą krąg kolejnych represji – deportacji czy śmierci w Katyniu. Ich historie przypominają, że zesłanie nie kończyło się wraz z opuszczeniem rodzinnego domu. Dla wielu oznaczało śmierć daleko od miejsca urodzenia i bliskich.

Prawdopodobnie Stanisław bar. Brunnow (1859 – zm. 1941 w Olsztynie) i Janina (Ludwika Janina Salomea) z bar. Taube (1864 – zm. 1943 w Krakowie), właściciele majątku Powermień (Litwa Kowieńska), z synem „Stachulkiem” (zm. w wieku ok. 10 lat) | Fot. domena publiczna

Od Krzyża Pamięci do kamiennej Ścianki

W sierpniu 2018 r. w Podbrzeziu stanął Krzyż Pamięci. Był to rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i odrodzenia państwowości litewskiej. Zamysł był prosty, a zarazem bardzo ważny: połączyć potomków tych, których wywieziono, z ziemią ich przodków. Przywrócić pamięć o ludziach, którzy musieli opuścić rodzinne strony, ale nigdy nie przestali być z nimi związani.

Ta idea była bliska śp. Krystynie Adamowicz, dziennikarce i mojej mentorce. Chciała łączyć historie Polaków zesłanych na Syberię z historiami tych, którzy pozostali na Litwie. Pokazywała, że pamięć o deportowanych nie może być oddzielona od pamięci o rodzinach, które zostały na miejscu i przez kolejne pokolenia strzegły polskości, języka i wiary.

Jej myśl stała się również częścią mojej drogi.

Przez kolejne lata przy Krzyżu Pamięci przybywało nazwisk i dokumentów. Wspominamy Sybiraków, żołnierzy Armii Krajowej, jeńców wojennych, legionistów, ofiary Katynia i tych, których losy prowadziły przez armię generała Andersa, obozy i fronty. Każde nazwisko ma swoją historię. Każde wymagało poszukiwań, porównywania dokumentów, rozmów z rodzinami i sprawdzania śladów pozostawionych w archiwach.

W tym roku do grona osób przywróconych pamięci dołączyło trzech legionistów, którzy walczyli w 1920 r. i mieszkali w parafii Podbrzezie: Antoni Downarowicz, Antoni Rouba i Franciszek Romaszkiewicz. Tych ludzi wspominał mój ojciec. Dziś ich nazwiska wracają w miejscu, z którym związane były ich losy. To dla mnie szczególnie ważne: pamięć przekazana w rodzinnej opowieści spotyka się z dokumentem i otrzymuje swoje miejsce w upamiętnieniu.

W tym wojskowym wątku powraca również 13. Pułk Ułanów Wileńskich. Jego początki wiązały się z ochotniczymi oddziałami samoobrony tworzonymi na ziemiach litewsko-białoruskich pod koniec 1918 r. Z tych oddziałów wyrosła formacja, która w kolejnych latach walczyła na szlakach wojny o granice. Wśród żołnierzy września 1939 czy legionistów wielu zostało osadzonych w łagrach sowieckich i jeśli mieli szczęście, mogli dostać się do Armii Andersa, by walczyć pod Monte Casino a ich powrót do kraju był naznaczony niepokojem o dalszy los.

W moich poszukiwaniach pojawia się także Karol Masłowski, przedwojenny wójt Podbrzezia, którego wojskowy ślad próbuję zestawić z historią 13. Pułku. Nie przesądzam, czy jest to ta sama osoba, której szukam. To kolejny trop wymagający dokumentów. Być może ci ludzie spotykali się na wspólnych szlakach wojskowych. Chciałabym kiedyś móc powiedzieć o tym z pewnością.

Kamienna Ścianka Pamięci w Podbrzeziu już stoi. Stała się kolejnym miejscem, w którym pamięć otrzymała trwały kształt. Nie jest tylko zbiorem tablic. To zapis losów ludzi, których drogi rozeszły się po świecie, a których nazwiska znów spotykają się w miejscu, z którego wyszli ich przodkowie.

We wrześniu 2026 r. obchodziliśmy ósmą rocznicę ustawienia Krzyża Pamięci. Patrząc na kolejne odnalezione nazwiska, mam świadomość, że praca nie jest zakończona. Każda odnaleziona osoba prowadzi do następnej, każda rodzinna opowieść otwiera kolejne pytania.

Dwa państwa, wspólna pamięć

Czy Polska i Litwa są krajami braterskimi? Nie chciałabym odpowiadać na to pytanie łatwym hasłem. Nasza wspólna historia nie była wolna od konfliktów, nieporozumień i bolesnych doświadczeń. Nie zawsze byliśmy zgodni jako państwa i narody. Ale przez stulecia nasze losy splatały się na poziomie znacznie bliższym człowiekowi: w rodzinach, małżeństwach, sąsiedztwie, wspólnych parafiach i miejscowościach.

Granice się zmieniały. Państwa odzyskiwały niepodległość, traciły ją i odradzały się na nowo. Ludzie pozostawali jednak związani z miejscami, w których urodzili się ich rodzice i dziadkowie. Jedni pozostali na Litwie, inni znaleźli się w Polsce. Jeszcze inni zostali wywiezieni do Kazachstanu, na Syberię lub w głąb Związku Sowieckiego. Ich potomkowie mieszkają dziś w różnych częściach świata.

Nie chcę rozstrzygać historii za tych ludzi. Chcę ją poznać i ocalić od zapomnienia. Bo nie można budować wzajemnego szacunku między narodami, przemilczając losy rodzin, które przez stulecia żyły na wspólnej ziemi.

Może więc braterstwo Polski i Litwy nie jest czymś, co można po prostu ogłosić. Może jest zadaniem dla kolejnych pokoleń — zadaniem poznawania wspólnej przeszłości, szacunku dla odmiennych doświadczeń i pamięci o tych, których historia rozdzieliła.

Za fundacją stoi jeden człowiek i wielu ludzi dobrej woli

Fundacja Pochówek i Pamięć jest jednoosobowa. Za jej pracą stoję ja — z dokumentami, fotografiami, notatkami, pytaniami i nieustannym poszukiwaniem. Prezes, sekretariat, dział historyczny, graficzny, fotograf, logistyka, kontakt z rodzinami i partnerami — wszystko to często mieści się w jednej osobie. Ale nie jestem sama. Są rodziny, które dzielą się wspomnieniami, osoby pomagające odnajdywać dokumenty i ludzie dobrej woli, dzięki którym miejsca pamięci mogą powstawać i trwać.

Kiedy myślę o Stanisławie Brunnowie i jego prawnuku Tomaszu stojącym przy kamiennej tablicy w Olsztynie, widzę sens tej pracy. Kiedy wracam do Podbrzezia i patrzę na nazwiska umieszczone przy Krzyżu Pamięci, widzę jej ciąg dalszy. Jedno miejsce łączy się z drugim, jedna rodzina prowadzi do następnej, a historia dwóch państw okazuje się historią ludzi, którzy nigdy nie przestali być ze sobą związani.

Listopadowe liście opadają. Niektóre przykrywają ślady dawnych mogił, inne spadają na kamienne płyty i tablice. Ale dopóki ktoś zatrzyma się przy takim miejscu, przeczyta nazwisko, zapyta o człowieka i przyniesie choćby symboliczny kwiat, pamięć nie odejdzie.

Bo czasem nie możemy już odnaleźć grobu. Możemy jednak odnaleźć człowieka. I właśnie temu służy Pochówek i Pamięć.

Janina Starowieyska,

założycielka fundacji Pochówek i Pamięć

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