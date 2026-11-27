19 listopada, w ramach XIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie, aktorzy Teatru Lalek „Rabcio” z Rabki-Zdroju zaprezentowali spektakl „Emocje — co to takiego?” w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy.

Dzieci są szczerą publicznością

Często mówi się, że dzieci są najbardziej wymagającą publicznością. Ich reakcje są spontaniczne, szczere i nie sposób ich przewidzieć.

„Dzieci są szczerą publicznością i zawsze to widać. Chyba że towarzyszą im panie, które zbytnio je dyscyplinują, zabraniając im się ruszać, śmiać czy krzyczeć. My wolimy, kiedy dzieciaki reagują. Dzisiaj reagowały bardzo żywiołowo. Można było wyczuć, które fragmenty najbardziej im się podobały. Rzadko zdarza się nam, żeby dzieci tak chętnie odpowiadały na nasze pytania, ponieważ w trakcie spektaklu mamy kilka momentów interakcji z widownią” — opowiadał po spektaklu Łukasz Łęcki, jeden z czworga aktorów występujących w przedstawieniu.

Tego dnia zespół Rabcia wystąpił przed wileńską publicznością dwukrotnie. Choć przedstawienie nie należy do długich, wymaga od aktorów dużej koncentracji, energii i nieustannego zaangażowania.

„Spektakl nie jest długi, ale jest wymagający ze względu na elementy interakcji z widownią. Jego konstrukcja sprawia, że cała nasza czwórka przez cały czas pozostaje na scenie. Nie ma możliwości, żeby ktoś zszedł za kulisy i miał choćby trzy minuty odpoczynku. To kwestia treningu i świadomości, że jeśli podczas pierwszego spektaklu damy z siebie sto procent, musimy pamiętać, że po krótkiej przerwie ponownie trzeba będzie dać z siebie sto procent energii, wrażliwości i zaangażowania” — wyjaśnia Agnieszka Kwiatkowska, aktorka występująca w spektaklu.

Jak podkreśla, granie dwóch przedstawień jedno po drugim ma również swoje zalety. Pozwala lepiej poznać lokalną publiczność, wyczuć jej reakcje i dostosować do nich sposób prowadzenia spektaklu. „Czasami wszystko idzie już z rozpędu. Jeśli podczas pierwszego przedstawienia dałeś z siebie sto procent, to podczas następnego możesz dać nawet sto dwadzieścia” — dodaje z Łukasz Łęcki.

Przedstawienie nie tylko dostarczyło dzieciom mnóstwa radości, ale także zachęciło je do poznawania i nazywania własnych emocji | Fot. organizatorzy

Małe, kudłate i z zębami?

Spektakl Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy w przystępnej i pełnej humoru formie przybliża najmłodszym świat emocji. Twórcy stawiają pytania, które z pozoru wydają się proste: Czy emocje mają zęby? A może wielkie oczy? Czy są kudłate, świecące, czy może tak małe, że w ogóle ich nie widać? Skąd się biorą? Gdzie je odczuwamy? Jak je sobie wyobrażamy?

Za pomocą teatralnej wyobraźni, zabawy i bezpośredniego kontaktu z widownią aktorzy zachęcają dzieci do zastanowienia się nad tym, czym są emocje i jaką rolę odgrywają w codziennym życiu. „Temat jest bardzo poważny, ale od pewnego czasu również niezwykle popularny. O emocjach mówi się w szkołach, podczas lekcji wychowawczych, powstają filmy i książki dla dzieci. Rodziców także uczy się, jak rozmawiać o emocjach. Nasz spektakl jest kolejnym sposobem na ich oswajanie, pokazywanie i nazywanie. Chcemy przekazać, że wszystkie emocje są potrzebne. Nie ma dobrych i złych emocji. To, że się wstydzimy czy złościmy, nie jest niczym złym” — podkreśla Agnieszka Kwiatkowska.

Spektakl Honoraty w przystępnej i pełnej humoru formie przybliża najmłodszym świat emocji i ciekawy jest również dla dorosłych | Fot. organizatorzy

Temat bliski każdemu

Choć przedstawienie skierowane jest przede wszystkim do najmłodszych, jego twórcy pomyśleli o nim jako o propozycji dla całej rodziny. Temat emocji jest bowiem bliski każdemu, niezależnie od wieku. „Nieczęsto mamy okazję grać ten spektakl dla całych rodzin, kiedy na widowni zasiadają dzieci wraz z rodzicami, dziadkami czy wujkami. Docierają jednak do nas sygnały, że przedstawienie podoba się również dorosłym. Nauczycielki, które najczęściej przychodzą z grupami przedszkolnymi lub szkolnymi, kilkakrotnie mówiły nam, że były pozytywnie zaskoczone. Podkreślały, że na ten spektakl powinni wybrać się także dorośli” — opowiada Łukasz Łęcki.

Żywiołowe reakcje najmłodszych widzów w Domu Polskim w Wilnie pokazały, że o emocjach można rozmawiać nie tylko poważnie, lecz także poprzez śmiech, zabawę i wspólne teatralne przeżycia.

Państwowy Teatr Lalek „Rabcio” działa od 1949 r. Początkowo był amatorską inicjatywą skierowaną do dzieci przebywających na leczeniu w sanatoriach w Rabce. Z czasem rozwinął się w profesjonalną instytucję teatralną, której przedstawienia od pokoleń towarzyszą najmłodszym widzom.

W 2024 r., z okazji jubileuszu 75-lecia działalności, Województwo Małopolskie uhonorowało teatr Srebrnym Medalem „Polonia Minor”, natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Spektakl „Emocje — co to takiego?” miał swoją premierę w 2025 r.

Twórcy spektaklu „Emocje — co to takiego?”

Scenariusz i reżyseria: Honorata Mierzejewska-Mikosza

Scenografia: Joanna Jaśko-Sroka

Muzyka: Iga Eckert

Obsada: Agnieszka Kwiatkowska, Urszula Tylek-Jabczanik, Łukasz Łęcki, Bartłomiej Zdeb

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna.

Partner strategiczny — Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Seweryna Kardis,

Koordynator projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie