„Rabka-Zdrój, Kraków, Toruń, Białystok, Suwałki i Bruksela — z tych miejsc przyjadą do Domu Kultury Polskiej w Wilnie artyści, teatry i projekty tworzące program XIII Dni Kultury Polskiej. Od 17 do 29 listopada 2026 r. publiczność czeka blisko dwa tygodnie spotkań z polską muzyką, teatrem i kinem” — czytamy w nadesłanym materiale prasowym.

Tematycznie i stylowo

Dni Kultury Polskiej to jedna z czołowych polskich imprez kulturowych na Litwie. Impreza rozpocznie się 17 listopada koncertem „Drogi do Wolności”, gdzie zabrzmią utwory Jana Stefaniego, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki oraz Ignacego Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego. Pieśni, arie operowe oraz utwory fortepianowe zagrają Marlena Borowska, Maciej Łuszyński, Damian Balcer i Šviesė Čepliauskaitė.

Organizatorzy każdego roku szykują szeroką ofertę z zakresu muzyki, teatru i filmu.

— Chciałabym podkreślić, że biorąc konkretną dziedzinę sztuki stawiamy na różnorodność. Jeśli weźmiemy teatr, to w tym roku pokażemy cztery sztuki. Trzy są przeznaczone dla widza dorosłego. Każdy z tych spektakli jest inny pod względem tematycznym i stylistycznym. Mamy na przykład sztukę „Męczeństwo i śmierć Marata” Teatru Groteska z Krakowa. Cała akcja odbywa się w zakładzie psychiatrycznym, w którym pacjenci wystawiają sztukę o Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Scenografia i kostiumy są dalekie od klasycznego teatru. Kto woli teatr bardziej tradycyjny bez gilotyn i spadających głów to polecam „Autostradę” Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki z Białegostoku. Natomiast zwolennicy teatru rozrywkowego, wizualnie i tematycznie, mogą się wybrać „Kuguar. Musical” Teatru Muzycznego z Torunia — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Bożena Mieżonis, kierownik działu kultury Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który jest organizatorem imprezy.

Najmłodszym będzie poświęcony spektakl „Emocje — co to takiego?” Teatru Lalek Rabcio z Rabki-Zdroju, gdzie twórcy podejmują temat, z którym najmłodsi spotykają się każdego dnia, ale często nie potrafią go określić, czyli złość, smutek, radość, lęk. Czworo aktorów zabiera dzieci do fantazyjnego „emocjonalnego laboratorium”, wykorzystując ruch, piosenki oraz lalki.

Dni Filmu Polskiego

W ramach „Dni Filmu Polskiego” miłośnicy polskiej kinematografii będą mogli zobaczyć dokument „Kumotry” Emilii Śniegoskiej o wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach; komedię kryminalną „Niebezpieczni dżentelmeni” Macieja Kawalskiego, gdzie Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się po wyjątkowo burzliwej nocy w Zakopanem, a obok nich pojawiają się zwłoki nieznanego mężczyzny; wojenny „Pojedynek” Łukasza Palkowskiego oraz „Kobietę na dachu” Anny Jadowskiej.

Kulminacją imprezy będą dwa koncerty Justyny Steczkowskiej | Fot. materiał promocyjny

Koncerty Justyny Steczkowskiej

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tegorocznej edycji będą dwa jubileuszowe koncerty Justyny Steczkowskiej. Z okazji 30-lecia działalności artystycznej piosenkarka da dwa koncerty 25 i 26 listopada.

— Rozmowy w sprawie koncertu w Wilnie z Justyną Steczkowską rozpoczęliśmy jeszcze na początku obecnego, czy nawet pod koniec ubiegłego roku. Trwały kilka miesięcy. Udało się dopiąć wszelkie szczegóły. Tak naprawdę najtrudniej było znaleźć wolny termin. Bardzo się cieszymy, że piosenkarka taki termin znalazła — mówi nam kierownik działu kultury DKP.

Justyna Steczkowska należy do najbardziej charakterystycznych osobowości polskiej estrady. Jest wokalistką, skrzypaczką, kompozytorką, autorką tekstów, aktorką i fotografką. Ma w swoim dorobku sześć Fryderyków, dwa Wiktory, Różę Gali oraz Bursztynowego Słowika. W roku 2025 reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji.

W ofercie muzycznej organizatorzy pokażą również program słowno-muzyczny „Wspomnienia o Mieczysławie Foggu”, w którym nieznane historie, rodzinne anegdoty i prywatne fotografie artysty opowie prawnuk artysty Michał Fogg. O muzyczną część spotkania zadba Maciej Klociński.

Impreza biletowana

Dni Kultury Polskiej zakończą się 29 listopada koncertem „The Voice of Polonia”. To będzie właśnie ten brukselski akcent imprezy, który został wspomniany na początku.

— Laureaci tego konkursu zagrają w DKP. Koncert finałowy tego konkursu odbędzie 18 października w Brukseli w renomowanym centrum kulturalnym Wolubilis — oświadcza Mieżonis. „The Voice of Polonia” to projekt skierowany do młodego pokolenia Polonii, które często wychowuje się poza Polską i na co dzień funkcjonuje w kulturze kraju zamieszkania. Celem projektu jest integracja środowisk polonijnych w różnych krajach Europy i budowanie wspólnoty wokół polskiej kultury.

Bilety na wydarzenia są dostępne poprzez kakava.lt oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (pokój 203) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–17:00.

— Bilety są naprawdę w symbolicznej cenie. Zostały wprowadzone do kontroli frekwencji. Kiedy wyjściówki były darmowe, to wówczas brano ich o wiele więcej niż w rzeczywistości przychodziło widzów na wydarzenie. Na przykład rozdawaliśmy 700 wejściówek na salę mieszczącą 450 osób. Tym niemniej na event przychodziło tylko 300 osób. Właśnie dlatego imprezy są biletowane. Cały zysk z biletów będzie przeznaczony na realizację programową festiwalu — zapewnia Bożena Mieżonis.

XIII Dni Kultury Polskiej są dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna.