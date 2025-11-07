Pierwszym wydarzeniem muzycznym będzie wielki jubileuszowy koncert Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” w dniu 22 listopada o godz. 15:00 w sali koncertowej Compensa – czyli prawdziwa uczta dla polskich oczu i uszu.

23 listopada o godz. 18:00 w sali koncertowej DKP w Wilnie scena wypełni się dźwiękami współczesnej muzyki pop podczas koncertu Andrzeja Piasecznego z zespołem. To wyjątkowa okazja, by na żywo posłuchać jednego z najpopularniejszych polskich artystów i poczuć niezwykłą atmosferę jego występów.

Miłośników jazzu z pewnością zachwyci koncert Mariusza Bogdanowicza Quintet „Silence”, który odbędzie się 25 listopada o godz. 18:30 w sali teatralnej DKP. Towarzyszyć mu będą wyjątkowi goście — Piotr Schmidt i litewski saksofonista Kęstutis Vaiginis.

— Z obydwoma muzykami grałem bardzo często. Takie połączenie muzyczne i aura będą po prostu bardzo interesujące. Serdecznie zapraszam wszystkich na koncert — to wyjątkowa okazja, by na żywo zobaczyć i poczuć magię wspólnego grania najwyższej klasy muzyków oraz doświadczyć energii, jaka powstaje, gdy spotykają się wybitni artyści. Na scenie będzie można zobaczyć muzyków najwyższej klasy. Nie będzie to mój pierwszy występ przed polską publicznością z Piotrem Schmidtem — zagrałem już około 40 koncertów w największych salach w całej Polsce. Nie jest dla mnie niczym nowym granie z tymi znanymi muzykami. Jestem bardzo szczęśliwy, że będę mógł ponownie zagrać z tymi muzykami. Obaj wykonawcy są bardzo wyrazistymi osobowościami w Polsce — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Kęstutis Vaiginis.

Jak zauważa nasz rozmówca, jazz to muzyka, która daje dużo swobody. Słuchając tej muzyki, szczególnie na żywo, można naprawdę zrelaksować umysł i przenieść się bardzo daleko.

— To niepowtarzalna okazja, by poczuć każdy dźwięk, każdą improwizację i emocje, które rodzą się na scenie w czasie koncertu. Każdy słuchacz inaczej rozkoszuje się słuchaniem tej muzyki, dlatego gorąco zachęcam wszystkich, aby przyszli i doświadczyli tej niezwykłej, pełnej emocji podróży muzycznej na własne oczy i uszy — dodaje Vaiginis.

Na zakończenie muzycznej części festiwalu, 28 listopada o godz. 18:30, w sali koncertowej DKP publiczność będzie mogła obejrzeć spektakl muzyczny „Śluby panieńskie” w wykonaniu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego z Torunia. To pełne humoru i wdzięku przedstawienie łączy w sobie grę aktorską, śpiew i piękną muzykę, oferując wyjątkowe doświadczenie teatralne.

Twórcy spektaklu w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślili, że w ich przedstawieniu tradycyjny tekst Fredry spotyka się z nowoczesną inscenizacją, humorem i przede wszystkim muzyką, która odgrywa wiodącą rolę w opowiadaniu historii. Muzyka w spektaklu nie jest tylko tłem — ona współtworzy fabułę, podkreśla emocje bohaterów, akcentuje zwroty akcji i nadaje scenom rytm oraz dynamikę. To właśnie dzięki niej widz może w pełni wejść w świat przedstawienia.

Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą w 2025 r.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna oraz przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Wydarzenie sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Partnerem strategicznym festiwalu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Partnerzy festiwalu: Województwo Podlaskie, Wileński Oddział Miejski ZPL, Teatr im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Fundacja „Kontrplan”, Legalna Kultura.