Lotnisko w Połądze poprawia dziś międzynarodową dostępność Litwy

Latem Połąga jest jednym z najulubieńszych kierunków mieszkańców Litwy. Ten nadmorski kurort cieszył się popularnością jeszcze w XIX w.

Adam Mickiewicz prawdopodobnie odwiedził nadmorską miejscowość dwukrotnie, w 1821 oraz 1824 r. „Morze, morze! Nie widziałeś morza? Trudno mieć o niem wyobrażenie. Jest to coś tak wielkiego, tak nowego, że uderza i zachwyca człowieka” – pisał wieszcz w jednym z listów.

Sienkiewicz, Reymont, Brodski

Połągę odwiedzali również: poeci Tadeusz Miciński i Lucjan Rydel, pisarze Henryk Sienkiewicz i Władysław Reymont oraz malarze Leon Wyczółkowski i Stanisław Witkiewicz.

Władysław Reymont pracował tutaj nad swoim dziełem „Chłopi”. „Siedzimy już od przeszłej środy w Połądze – jest nam nadzwyczajnie. Morze cudowne, wybrzeże określone, lasy, piaski użytkowania, ja wykonujące z taką aktywnością, jak poprzednio nie zrobiłem” – pisał przyszły noblista. W okresie międzywojennym to było jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych. W latach 60. XX w. miasto odwiedził zaś przyszły rosyjski noblista, poeta i eseista Josif Brodski.

5 września 1938 r. odbył się pierwszy lot samolotu pasażerskiego z Kowna do Połągi. W 1939 r. na trasie Kowno–Połąga Litewskie Linie Lotnicze (działały w latach 1938–1940) wykonały 216 lotów, przewiozły 764 pasażerów, 3546 kg bagażu oraz 3476 kg poczty.

Loty z Kowna, a po wojnie również z Wilna, do Połągi miały miejsce również w czasach ZSRS. Loty z Wilna do Połągi zostały uruchomione w 1963 r. Lot trwał ok. 40 minut. Pod koniec lat 70. samoloty do Połągi, w sezonie letnim, latały nawet 20 razy dziennie! U schyłku ZSRS bilet lotniczy z Wilna do nadmorskiego kurortu kosztował 6,50 rubla. Z Wilna wykonywano również loty do: Rakiszek, Kupiszek, Poniewieża, Birż, Birsztan, Druskienik, Olity, Szyłokarczmy, Szawli oraz Nowej Oknisty.

Koszty operacyjne są istotne

Po odzyskaniu niepodległości loty wewnątrz kraju praktycznie zanikły. W 2021 r. próbowano wznowić loty ze stolicy do Połągi, ale ostatecznie zrezygnowano z tego połączenia. – Decyzje dotyczące tego, na jakich trasach realizować regularne połączenia lotnicze, podejmują linie lotnicze po ocenie potencjału komercyjnego konkretnej trasy. Analizowane są m.in.: potencjalny popyt na przewozy pasażerskie, wymagana częstotliwość lotów, przewidywany współczynnik wypełnienia samolotów, koszty operacyjne oraz inne czynniki – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Rūta Asadauskaitė, rzecznik prasowy spółki „Lietuvos oro uostai”, która administruje wszystkie porty lotnicze w kraju.

W najbliższym czasie nie jest planowane wznowienie lotów nad morze. – Obecnie regularne loty między Wilnem, Kownem i Połągą nie są planowane. Ze względu na stosunkowo niewielkie odległości między tymi miastami, koszty realizacji lotów oraz komercyjny potencjał takich połączeń liniom lotniczym trudno byłoby zapewnić ich ekonomiczną opłacalność. Ponadto połączenia między największymi miastami Litwy zapewniają różne alternatywne środki transportu naziemnego, dlatego rozwój transportu lotniczego koncentruje się przede wszystkim na trasach poprawiających międzynarodową dostępność Litwy – podkreśla nasza rozmówczyni.

Historia lotniska w Połądze sięga okresu międzywojennego | Fot. materiały prasowe Palanga Airport

Wczoraj i dzisiaj. Loty do sześciu miast

Historia lotniska w Połądze sięga okresu międzywojennego. W 1937 r. przy drodze Palanga–Darbėnai otwarto lotnisko. W 1939 r. uruchomiono pierwszą na Litwie regularną trasę lotniczą Kowno–Połąga. W 1946 r. zorganizowano lotnisko wojskowe, na którym stacjonowała jednostka myśliwców ochrony pogranicza. Do 1970 r. działała tam szkoła lotnictwa sportowego. W 1963 r. utworzono cywilny port lotniczy, obsługujący loty do Wilna, Moskwy i innych miast Związku Sowieckiego.

Port lotniczy w Połądze nadal jest ważnym punktem połączenia powietrznego. – W 2025 r. lotnisko w Połądze obsłużyło 448 tys. pasażerów i 4851 lotów. W porównaniu z 2024 r. liczba pasażerów wzrosła o prawie 19 proc., natomiast w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku lotnisko w Połądze obsłużyło 300 tys. pasażerów – o 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lotnisko w Połądze jest ważnym elementem infrastruktury transportowej zachodniej Litwy, obsługującym nie tylko mieszkańców wybrzeża, lecz także podróżnych z Litwy i zagranicy przyjeżdżających do regionu – informuje Asadauskaitė.

Na Litwie funkcjonują cztery międzynarodowe porty lotnicze. Lotniska w Wilnie, Kownie i Połądze są cywilnymi portami lotniczymi zarządzanymi przez spółkę „Lietuvos oro uostai”. Świadczą one usługi dla przewoźników obsługujących regularne i czarterowe połączenia pasażerskie oraz cargo. Loty cywilnych statków powietrznych oraz obsługę naziemną w wojskowym porcie lotniczym w Szawlach organizuje przedsiębiorstwo samorządowe „Šiaulių oro uostas”.

Obecnie z lotniska w Połądze można bezpośrednio dotrzeć regularnymi lotami do sześciu miast Europy: Kopenhagi, Oslo, Londynu, Rygi, Bergen i Amsterdamu. – Najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby pasażerów są Kopenhaga, Londyn i Oslo. Litewskie porty lotnicze wspólnie z liniami lotniczymi stale pracują nad rozwojem siatki połączeń lotniska w Połądze. Jednak w przypadku każdej nowej trasy ostateczną decyzję o uruchomieniu lotów podejmuje linia lotnicza, oceniając, czy na danym kierunku istnieje wystarczający i trwały popyt na przewozy pasażerskie – wymienia Rūta Asadauskaitė.

Polacy do Druskiennik, Brytyjczycy do Połągi

Według danych Państwowej Agencji Danych w I kwartale 2026 r. w litewskich obiektach noclegowych zatrzymało się 935,3 tys. turystów – o 18,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Wzrosła zarówno liczba turystów krajowych, jak i zagranicznych.

W litewskich uzdrowiskach oraz samorządach obejmujących tereny uzdrowiskowe w pierwszym kwartale 2026 r. zatrzymało się ok. 311,1 tys. turystów. Stanowili oni 33,3 proc. wszystkich turystów korzystających z obiektów noclegowych na Litwie. W tym samym okresie w tych samorządach odnotowano 649,9 tys. noclegów – 34,3 proc. wszystkich noclegów udzielonych w kraju.

Największy napływ turystów zagranicznych w I kwartale 2026 r. odnotowano w Druskienikach i Połądze. W Druskienikach najliczniej reprezentowane były grupy turystyczne z Polski, Łotwy, Niemiec i Izraela, natomiast w Połądze – z Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Norwegii.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 36 (104) 12-18/09/2026