Dynamiczny rozwój litewskiego sektora turystycznego na początku roku był efektem zarówno wzrostu liczby turystów zagranicznych, jak i większej aktywności turystów krajowych.

— Litewski sektor turystyczny systematycznie umacnia swoją pozycję. Rosnąca liczba turystów zagranicznych świadczy o wzroście rozpoznawalności Litwy na rynkach międzynarodowych, a litewskie miasta i kurorty skutecznie przyciągają coraz większą uwagę podróżnych — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Olga Gončarova, dyrektorka Narodowej Agencji Promocji Turystyki „Keliauk Lietuvoje”.

Korzystne tendencje

Z danych VDA, w których wykorzystano informacje gromadzone w systemie e.Turistas, wynika, że w okresie od stycznia do marca liczba turystów zagranicznych odwiedzających Litwę wzrosła o 23 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i osiągnęła 258 tys. osób. Goście z zagranicy stanowili 28 proc. wszystkich osób korzystających z hoteli i innych obiektów noclegowych. Jednocześnie ruch turystyczny wśród mieszkańców Litwy wzrósł o 17 proc., osiągając 677 tys. podróżnych.

Olga Gončarova, zaznacza, że wyniki pierwszego kwartału wskazują na korzystne tendencje w sektorze turystycznym.

— Szczególnie cieszy wzrost liczby turystów zagranicznych. Krajowe obiekty noclegowe coraz aktywniej korzystają z systemu e.Turistas. Dzięki temu gromadzone dane są znacznie bardziej szczegółowe i obejmują nie tylko liczbę turystów i kraje ich pochodzenia, ale także informacje o liczbie odwiedzonych samorządów i obiektów noclegowych oraz celu podróży — zauważa rozmówczyni.

Najwięcej gości z krajów sąsiednich oraz z Niemiec

Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszym kwartale najwięcej turystów zagranicznych przyjechało na Litwę z: Łotwy (30 tys.), Niemiec (28 tys.), Polski (28 tys.), Białorusi (26 tys.), Wielkiej Brytanii (16 tys.).

Spośród głównych rynków szczególnie wyróżniły się Niemcy, skąd liczba turystów wzrosła aż o 62 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. Znaczny wzrost odnotowano również w przypadku turystów z Włoch (wzrost o 57 proc.), Hiszpanii (67 proc.), Finlandii (80 proc.), Irlandii (115 proc.). Ponad trzykrotnie zrosła liczba gości z Izraela.

Łącznie najwięcej turystów w pierwszym kwartale odwiedziło: Wilno (248 tys.), Kowno (118 tys.), Połągę (109 tys.), Druskieniki (103 tys.).

Połąga jest najchętniej odwiedzanym kurortem

Litwa ma 90-kilometrowy odcinek wybrzeża, na którym znajduje się wiele kurortów. Wśród nadmorskich miejscowości wypoczynkowych najbardziej popularna jest Połąga, która przyciąga turystów szerokimi, piaszczystymi plażami oraz licznymi atrakcjami wakacyjnymi. Dużą popularnością cieszą się również kurorty Mierzei Kurońskiej (Neringi), odwiedzane zarówno przez turystów krajowych, jak i zagranicznych.

Birsztany i Druskieniki przyciągają natomiast miłośników przyrody oraz kuracji leczniczych. Znajduje się tam wiele spa i sanatoriów, które szczególnie upodobali sobie turyści z Izraela.

Agencja Keliauk Lietuvoje zachęca do odkrywania nowych, mniej znanych, a jednocześnie atrakcyjnych miejsc. Na Litwie udostępniono ponad 100 szlaków poznawczych, które prowadzą przez najpiękniejsze zakątki kraju, w różnych regionach dostępne są starannie chronione rezerwaty — prawdziwe perły litewskiej przyrody.