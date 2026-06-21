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Mieszkańcy cenią podróże po kraju, jednak główny urlop wielu spędza za granicą

Z badań przeprowadzonych przez krajową agencję promocji turystyki Keliauk Lietuvoje wynika, że coraz więcej mieszkańców Litwy spędza główny okres urlopowy za granicą, natomiast podróżując po własnym kraju, częściej wybierają krótsze, jedno lub kilkudniowe wyjazdy.

Autor: Justyna Giedrojć
Rzeka.
Mieszkańcy szczególnie cenią wypoczynek na łonie natury oraz możliwość poznawania różnych regionów | Fot. Marian Paluszkiewicz

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Mimo to poziom zadowolenia z podróży po Litwie pozostaje bardzo wysoki, a mieszkańcy szczególnie cenią wypoczynek na łonie natury oraz możliwość poznawania różnych regionów. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy po Litwie z co najmniej jednym noclegiem podróżowało 65 proc. mieszkańców. Jest to najniższy wynik od 2022 r. (wówczas wynosił on 76 proc.). Jednocześnie wzrósł odsetek mieszkańców spędzających główne wakacje za granicą — z 24 proc. w 2025 roku do 32 proc. w br.

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Wygoda i łatwość planowania

Podróżując po Litwie, mieszkańcy najczęściej wybierają krótkie wyjazdy trwające 1-2 noce. W ubiegłym roku taki wyjazd odbyło 64 proc. mieszkańców kraju. Popularne są też wyjazdy trwające 3-4 noce — w ubiegłym roku przynajmniej raz w taką podróż po kraju wyjechało 47 proc. mieszkańców.

— Ponad 80 proc. podróżnych ocenia swoje doświadczenia pozytywnie. Wysoki poziom zadowolenia pokazuje, że lokalne firmy potrafią sprostać rosnącym oczekiwaniom, a wypoczynek na Litwie jest postrzegany już nie jako tańsza alternatywa dla zagranicy, lecz jako świadomy wybór oparty na emocjonalnej więzi i komforcie — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Olga Gončarova, dyrektorka Keliauk Lietuvoje.

Badanie pokazuje również, że średnie wydatki jednej osoby podczas podróży po Litwie osiągnęły rekordowy poziom 228 euro, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej (207 euro) i niemal o połowę więcej niż pięć lat temu (159 euro w 2022 r.).

W tym roku główne powody podróżowania po Litwie pozostały niezmienione — mieszkańców najbardziej zachęcają wygoda i łatwość planowania (56 proc.) oraz niewielkie odległości (55 proc.). Wzmacnia się także emocjonalna więź z krajem, natomiast brak środków finansowych na podróże zagraniczne jest wskazywany coraz rzadziej (13 proc.).

Połąga liderem popularności

Najpopularniejszym kierunkiem podróży po Litwie pozostaje wybrzeże Bałtyku — im dłuższa podróż, tym częściej wybierane są właśnie nadmorskie regiony. Podczas dłuższych wakacji okręg kłajpedzki wybiera aż 63 proc. podróżnych, a przy krótszych wyjazdach — 38 proc. Najpopularniejszym miastem pozostaje Połąga, rośnie również popularność Neringi, Druskienik oraz innych miast uzdrowiskowych.

Znacznie częściej odwiedzane są obiekty przyrodnicze, miejsca dziedzictwa kulturowego, muzea i dwory, coraz większą popularność zyskują piesze wędrówki po atrakcyjnych zakątkach Litwy.

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Polskie ślady na Litwie warte odwiedzenia

Litwa zyskuje rosnącą popularność także wśród turystów z Polski. Coraz więcej polskich grup turystycznych omija już Wilno, kierując się w głąb Litwy. Powodem jest to, że wielu turystów odwiedziło już stolicę wcześniej i szuka nowych atrakcji.

— Obecnie kładziemy nieco inne akcenty w programach wycieczek. Odwiedzamy m.in. Birże, litewski szlak piwny, szlak Radziwiłłów oraz miejsca związane z „Potopem”. W zamku w Birżach organizowane są degustacje litewskiego piwa, co bardzo podoba się turystom. W programach zwiedzania coraz częściej pojawiają się także Kiejdany, gdzie można zobaczyć ślady związane zarówno z Czesławem Miłoszem, jak i wydarzeniami historycznymi opisanymi w „Potopie” Henryka Sienkiewicza oraz historią rodu Radziwiłłów — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Grażyna Hajdukiewicz, przewodniczka po Wilnie i Litwie.

Zaznacza, że coraz więcej grup turystycznych z Polski decyduje się na programy obejmujące Litwę wraz z Łotwą i Estonią, co pozwala lepiej poznać całą przestrzeń kulturową i historyczną krajów bałtyckich.

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