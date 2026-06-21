Mimo to poziom zadowolenia z podróży po Litwie pozostaje bardzo wysoki, a mieszkańcy szczególnie cenią wypoczynek na łonie natury oraz możliwość poznawania różnych regionów. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy po Litwie z co najmniej jednym noclegiem podróżowało 65 proc. mieszkańców. Jest to najniższy wynik od 2022 r. (wówczas wynosił on 76 proc.). Jednocześnie wzrósł odsetek mieszkańców spędzających główne wakacje za granicą — z 24 proc. w 2025 roku do 32 proc. w br.

Wygoda i łatwość planowania

Podróżując po Litwie, mieszkańcy najczęściej wybierają krótkie wyjazdy trwające 1-2 noce. W ubiegłym roku taki wyjazd odbyło 64 proc. mieszkańców kraju. Popularne są też wyjazdy trwające 3-4 noce — w ubiegłym roku przynajmniej raz w taką podróż po kraju wyjechało 47 proc. mieszkańców.

— Ponad 80 proc. podróżnych ocenia swoje doświadczenia pozytywnie. Wysoki poziom zadowolenia pokazuje, że lokalne firmy potrafią sprostać rosnącym oczekiwaniom, a wypoczynek na Litwie jest postrzegany już nie jako tańsza alternatywa dla zagranicy, lecz jako świadomy wybór oparty na emocjonalnej więzi i komforcie — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Olga Gončarova, dyrektorka Keliauk Lietuvoje.

Badanie pokazuje również, że średnie wydatki jednej osoby podczas podróży po Litwie osiągnęły rekordowy poziom 228 euro, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej (207 euro) i niemal o połowę więcej niż pięć lat temu (159 euro w 2022 r.).

W tym roku główne powody podróżowania po Litwie pozostały niezmienione — mieszkańców najbardziej zachęcają wygoda i łatwość planowania (56 proc.) oraz niewielkie odległości (55 proc.). Wzmacnia się także emocjonalna więź z krajem, natomiast brak środków finansowych na podróże zagraniczne jest wskazywany coraz rzadziej (13 proc.).

Połąga liderem popularności

Najpopularniejszym kierunkiem podróży po Litwie pozostaje wybrzeże Bałtyku — im dłuższa podróż, tym częściej wybierane są właśnie nadmorskie regiony. Podczas dłuższych wakacji okręg kłajpedzki wybiera aż 63 proc. podróżnych, a przy krótszych wyjazdach — 38 proc. Najpopularniejszym miastem pozostaje Połąga, rośnie również popularność Neringi, Druskienik oraz innych miast uzdrowiskowych.

Znacznie częściej odwiedzane są obiekty przyrodnicze, miejsca dziedzictwa kulturowego, muzea i dwory, coraz większą popularność zyskują piesze wędrówki po atrakcyjnych zakątkach Litwy.

Polskie ślady na Litwie warte odwiedzenia

Litwa zyskuje rosnącą popularność także wśród turystów z Polski. Coraz więcej polskich grup turystycznych omija już Wilno, kierując się w głąb Litwy. Powodem jest to, że wielu turystów odwiedziło już stolicę wcześniej i szuka nowych atrakcji.

— Obecnie kładziemy nieco inne akcenty w programach wycieczek. Odwiedzamy m.in. Birże, litewski szlak piwny, szlak Radziwiłłów oraz miejsca związane z „Potopem”. W zamku w Birżach organizowane są degustacje litewskiego piwa, co bardzo podoba się turystom. W programach zwiedzania coraz częściej pojawiają się także Kiejdany, gdzie można zobaczyć ślady związane zarówno z Czesławem Miłoszem, jak i wydarzeniami historycznymi opisanymi w „Potopie” Henryka Sienkiewicza oraz historią rodu Radziwiłłów — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Grażyna Hajdukiewicz, przewodniczka po Wilnie i Litwie.

Zaznacza, że coraz więcej grup turystycznych z Polski decyduje się na programy obejmujące Litwę wraz z Łotwą i Estonią, co pozwala lepiej poznać całą przestrzeń kulturową i historyczną krajów bałtyckich.