Najczęściej odwiedzane miejsca natury na Litwie

Liczniki montowane są na ścieżkach edukacyjnych, w punktach widokowych, przy obiektach przyrodniczych, wieżach i kopcach. Pozwalają one obiektywnie ocenić popularność miejsc oraz zmiany natężenia ruchu, co jest kluczowe dla ochrony przyrody i planowania infrastruktury.

W minionym roku najwięcej odwiedzających przyciągnęły: „Czapka Holendra” (lit. Olando kepurė) w Nadmorskim Parku Regionalnym — 362 946 osób; wydma Parnidis w Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej — 169 057; urwisko w Balwierzyszkach w Parku Regionalnym Zakola Niemna — 146 560; ścieżka edukacyjna rezerwatu biosfery Žuvintas — 122 557; ścieżka w koronach drzew w Oniksztyńskim Parku Regionalnym — 109 280.

Dyrektor Państwowej Służby Obszarów Chronionych przy Ministerstwie Środowiska, dr Agnė Jasinavičiūtė-Trakimienė, podkreśla, że dostępność tych miejsc sprzyja poznawaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Litwy. Jednocześnie zachęca do wspierania ochrony — poprzez dobrowolne bilety i odpowiedzialne zachowanie w naturze.

Liczniki odwiedzających rejestrują przepływy osób i przekazują dane do analiz. W niektórych krajach działają one w czasie rzeczywistym, pomagając turystom wybierać mniej obciążone trasy. W naszym kraju aktywna turystyka w parkach narodowych i regionalnych stale rośnie, a dane z liczników pomagają łączyć dostępność z ochroną przyrody.