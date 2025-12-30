Od stycznia 2026 r. w życie wejdą nowe zasady opodatkowania nieruchomości oraz zaktualizowane wartości podatkowe (NT), które — według danych Centrum Rejestrów — w Połądze wzrosły o 100–180 proc. W odpowiedzi na te zmiany, samorząd miasta zdecydował o wprowadzeniu ulg dla nieruchomości należących do hoteli, instytucji turystycznych, zdrowotnych, naukowych i kulturalnych, jeśli ich podatek wzrośnie o ponad 20 proc.

W 2026 r. podatek od tych obiektów wzrośnie maksymalnie o 20 proc., w 2027 r. — do 30 proc., a w 2028 r. — do 50 proc.

„Nie chcemy, aby hotele lub domy wypoczynkowe, nie wytrzymując rosnącego obciążenia podatkowego, zostały przekształcone w mieszkania. Nie chcemy, aby restauracje i kawiarnie (…) były zmuszone do oszczędzania kosztem jakości” — powiedział mer Połągi Šarūnas Vaitkus.

„Naszym celem jest wspieranie biznesu kurortowego w Połągach, a nie krótkowzroczne cieszenie się większymi pozycjami w budżecie” — dodał.

Wzrośnie budżet

Jak zaznaczył mer Połągi, po zmianach przedsiębiorstwa wypoczynkowe będą musiały płacić nawet o dziesiątki tysięcy euro więcej niż dotychczas. Mimo zastosowania ulg, budżet miasta ma wzrosnąć — w 2026 r. wpływy z podatku od nieruchomości mają sięgnąć ok. 3 mln euro.

W czerwcu Sejm przyjął poprawki do ustawy o podatku od nieruchomości. Od 2026 r. nieruchomości komercyjne nadal będą objęte stawką 0,5-3 proc., a konkretne stawki zostały przyjęte przez samorządy do grudnia. Ponadto nieruchomości te będą opodatkowane dodatkową stawką w wysokości 0,2 proc. na Fundusz Obrony. Opuszczone budynki zostaną opodatkowane stawką 1-5 proc.