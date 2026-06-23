Czy nad litewskim morzem rzeczywiście jest tak drogo?

O tym, jak wygląda sytuacja przed szczytem sezonu, jakie ceny obowiązują obecnie w hotelach, restauracjach i kawiarniach oraz czego mogą spodziewać się urlopowicze, „Kurier Wileński” zapytał Laurę Taučiūtė, szefową Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji w Połądze. Sprawdziliśmy także na miejscu, ile kosztują noclegi, posiłki i najpopularniejsze atrakcje w najchętniej odwiedzanym kurorcie Litwy.

Przesadzone opinie

Jak podkreśla Laura Taučiūtė, Połąga nieustannie rozwija swoją ofertę, a lokalni przedsiębiorcy starają się odpowiadać na rosnące wymagania odwiedzających.

— Każdego roku właściciele hoteli, pensjonatów i restauracji w Połądze inwestują w rozwój swojej oferty, modernizację obiektów oraz podnoszenie standardu obsługi. Również w tym roku w Połądze nie zabrakło nowości. Część obiektów przeszła remonty i odświeżyła swoją infrastrukturę, inne rozszerzyły ofertę rekreacyjną i gastronomiczną. Jak podkreślają przedstawiciele branży turystycznej, celem jest nie tylko sprostanie oczekiwaniom stałych gości, ale także przyciągnięcie nowych turystów, którzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na ceny, lecz również na jakość usług i różnorodność dostępnych atrakcji — mówi Laura Taučiūtė.

Jednym z najczęściej powracających tematów przed sezonem są ceny. Zdaniem przedstawicieli branży turystycznej wiele opinii o gwałtownych podwyżkach jest przesadzonych. Jak podkreśla Laura Taučiūtė, ceny w tym sezonie pozostają na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

— Nie wiem, dlaczego każdego roku pojawiają się informacje, że w Połądze wszystko drożeje. Tak nie jest. Większość usługodawców nie podnosiła cen, a jeśli już się na to zdecydowała, były to podwyżki sięgające najwyżej kilku procent — zauważa nasza rozmówczyni.

Sprawdziliśmy na miejscu

W miniony weekend odwiedziliśmy Połągę i przy okazji sprawdziliśmy, jak wygląda początek sezonu w najpopularniejszym litewskim kurorcie. Turystów nie brakowało.

Ceny noclegów są bardzo zróżnicowane. Najtańsze miejsca można znaleźć już od ok. 15 euro za noc. W takiej cenie trzeba jednak liczyć się z podstawowym standardem oraz współdzieleniem obiektu z innymi gośćmi. Osoby poszukujące większego komfortu i hotelowych udogodnień muszą przygotować znacznie większy budżet. W hotelach ceny pokoi rozpoczynają się od ok. 100 euro za dobę i mogą być znacznie wyższe, szczególnie w szczycie sezonu.

Tymczasem obiad dla trzech osób w kawiarni z ogródkiem, składający się z trzech dań głównych, deserów oraz napojów, kosztował ogółem ok. 100 euro. Co istotne, w tej kwocie nie było dań z owoców morza ani innych pozycji należących do najdroższych w menu.

Atrakcje kosztują

Spacerując po kurorcie, warto również pamiętać o drobnych wydatkach. Za kawę, lody czy gofra trzeba zapłacić co najmniej 5 euro. Choć pojedyncze kwoty nie wydają się wysokie, przy całodziennej rodzinnej wycieczce mogą znacząco wpłynąć na wakacyjny budżet.

Połąga pozostaje miejscem przyjaznym rodzinom z dziećmi, a oferta rozrywkowa dla najmłodszych jest bardzo szeroka. Nie brakuje trampolin, dmuchańców, karuzel i sezonowych miasteczek zabaw.

Za większość atrakcji trzeba jednak dodatkowo zapłacić. Ceny wahają się zazwyczaj od 5 do 20 euro, w zależności od rodzaju rozrywki i czasu jej trwania. Kilka takich aktywności w ciągu dnia może więc znacząco zwiększyć koszt rodzinnego wypoczynku.