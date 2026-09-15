Organizowany co roku przez redakcję „Kuriera Wileńskiego” plebiscyt ma na celu uhonorowanie osób szczególnie zaangażowanych w życie i rozwój polskiej społeczności na Litwie. Wyróżniani są ci, którzy swoją działalnością społeczną, oświatową, kulturalną, religijną czy polityczną aktywnie przyczyniają się do wzmacniania polskiej społeczności i pielęgnowania jej dorobku.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Nagroda „Polak Roku” to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale przede wszystkim wyraz uznania i wdzięczności za zaangażowanie w życie oraz sprawy Polaków na Litwie.

O wyborze zwycięzcy plebiscytu decydują nie tylko głosy Czytelników, lecz także głosy Kapituły Plebiscytu, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji.

Historia plebiscytu pokazuje, że na ten wyjątkowy tytuł często trzeba było poczekać. Niektórzy laureaci byli nominowani kilkakrotnie, zanim ich wieloletnia działalność została ostatecznie doceniona.

Redakcja zachęca Czytelników do zgłaszania kandydatur osób, których działalność w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju i umacniania polskiej społeczności na Litwie. W szczególności warto wskazywać osoby aktywnie działające na rzecz lokalnych społeczności — zaangażowane w oświatę, kulturę, działalność społeczną, duszpasterstwo czy życie polityczne.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br.

Kandydatów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje społeczne oraz firmy prywatne. Nie obowiązuje limit liczby zgłaszanych osób, co oznacza, że Czytelnik może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Każde zgłoszenie powinno jednak zawierać krótki opis oraz uzasadnienie kandydatury.

Zgodnie z regulaminem plebiscytu osoby, które otrzymały ten tytuł w poprzednich latach, nie mogą być ponownie zgłaszane.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października drogą pocztową na adres: „Kurier Wileński” ul. Birbynių 4A, LT-02121 Wilno, Litwa z dopiskiem: „Polak Roku 2026” lub drogą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Wywiady z kandydatami do tytułu „Polak Roku 2026”

Gdy w wyznaczonym terminie do redakcji wpłyną zgłoszenia, Kapituła Plebiscytu spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybierze finałową dziesiątkę. Ostateczny wybór laureata tytułu „Polak Roku 2026” należeć będzie zarówno do Czytelników, jak i członków Kapituły.

Tradycyjnie na łamach „Kuriera Wileńskiego” prezentowane będą sylwetki osób nominowanych. W publikowanych wywiadach kandydaci będą mogli opowiedzieć o swojej działalności, przedstawić dotychczasowe osiągnięcia oraz przybliżyć wkład, jaki wnoszą w życie i rozwój polskiej społeczności na Litwie.

Plebiscyt „Polak Roku” od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i angażuje czytelników „Kuriera Wileńskiego”. Popularność plebiscytu wykracza również poza granice Litwy — sylwetki laureatów i nominowanych oraz ich działalność są często prezentowane w zagranicznych mediach.

Laureat tegorocznej edycji plebiscytu zostanie ogłoszony na początku 2027 r.

Laureaci poprzednich edycji

W ciągu 29-letniej historii plebiscytu tytuł „Polaka Roku” zdobyli: Gabriel Jan Mincewicz (1998), Jan Sienkiewicz (1999), Zofia Matarewicz (2000), Waldemar Tomaszewski (2001), ks. Wacław Wołodkowicz (2002) , ks. Dariusz Stańczyk (2003), Anna Adamowicz (2004), Waldemar Tomaszewski ( 2005), Józef Kwiatkowski (2006), Barbara Kosinskienė (2007) Antoni Jankowski ( 2008 ), Leonard Talmont (2009), Zdzisław Palewicz ( 2010 ) Jadwiga Sinkiewicz (2011), Edward Trusewicz (2012), Maria Rekść (2013), s. Michaela Rak (2014 ), ks. Józef Aszkiełowicz (2015), Józef Rybak (2016), Regina Markiewicz (2017), Edyta Tamošiūnaitė (2018 ), s. Anna Mroczek i Tadeusz Romanowski (2019), ks. Wojciech Górlicki (2020),Krystyna Dzierżyńska (2021), Krystyna Adamowicz (2022 ), Adam Błaszkiewicz ( 2023 ), Marzena Suchocka (2024), Renata Brasel (2025).