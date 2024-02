Adam Błaszkiewicz, zwycięzca plebiscytu Polak Roku 2023

Uroczysta gala to już stały element konkursu organizowanego przez redakcję „Kuriera Wileńskiego”. Pogratulować zwycięzcy oraz finalistom plebiscytu Polak Roku 2023 przybyli zaszczytni goście: ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł, dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj, przedstawiciele Macierzy Szkolnej, harcerstwa, polskiego zespołu artystycznego pieśni i tańca „Wilia”, a także organizacji społecznych.

Czytaj więcej: Gala Plebiscytu „Polak Roku 2023” [GALERIA]

„Patrząc na laureatów tegorocznego konkursu, można powiedzieć – to jest pełen przekrój społeczny!” – podsumował zestaw finalistów ambasador RP

| Fot. Marian Paluszkiewicz

– Adam Błaszkiewicz zawsze był bardzo aktywny. Ogromną jego zasługą jest to, że w Wilnie powstało Gimnazjum im. św. Jana Pawła II. Pamiętam dobrze, jak zainicjował budowę polskiej szkoły, później tworzył gimnazjum. Bardzo ważne, żeby polska szkoła była u nas jakościowa. To jest jedyna droga, żeby szkolnictwo polskie na Litwie przetrwało. Pan Adam bardzo dużo zdziałał w tym kierunku, zawsze dążył do perfekcji. Otrzymał uznanie naszych czytelników i jest to zasłużone uznanie – mówił w laudacji na cześć laureata Zygmunt Klonowski, prezes i wydawca „Kuriera Wileńskiego”.

„Pan Adam Błaszkiewicz otrzymał uznanie naszych czytelników i jest to zasłużone uznanie” – mówił prezes Zygmunt Klonowski. Pozostali finaliści 26. plebiscytu też są bardzo dobrze znani czytelnikom „Kuriera Wileńskiego”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Puchar, który tradycyjnie wręczono zwycięzcy plebiscytu, został wykonany na zamówienie w Holandii. Jego autorem jest pochodzący z Wilna, a mieszkający obecnie w Hadze artysta malarz Władysław Mickiewicz.

Adam Błaszkiewicz, zabierając głos, podziękował „Kurierowi Wileńskiemu” za kolejną, 26. edycję konkursu. – Plebiscyt jednoczy nas, czytelników, ale też pozwala zatrzymać się na chwilę w biegu codzienności i spojrzeć na nasze osiągnięcia, naszych liderów, nasze problemy. Nagrodę dzielę z tymi, którzy ze mną na co dzień pracują, którzy do osiągnięć, które mamy w gimnazjum, przykładają się codzienną pracą, tolerują moje wymysły. Także zawdzięczam ją członkom Macierzy Szkolnej, dyrektorom szkół polskich, członkom Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, członkom Forum Jerzego Giedroycia, moim przyjaciołom harcerzom, których kolejne pokolenia przychodzą i działają – mówił do publiczności zdobywca tytułu Polak Roku 2023.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że 26 lat plebiscytu to jest samo w sobie wielkie dzieło dla polskości na Wileńszczyźnie, a jego laureaci są najlepszymi z najlepszych. – Patrząc na laureatów tegorocznego konkursu, można powiedzieć – to jest pełen przekrój społeczny, bo jest i polityka, i działalność społeczna szeroko rozumiana, i nauka, i kultura w różnych wymiarach, i Kościół. To jest coś niezwykle ważnego. I jest wreszcie to, co jest podstawą – edukacja. Pan Adam to postać niezwykła. Przede wszystkim matematyk, a matematyka to głównie logika działania, czyli pan Adam jest specjalistą od zaplanowanego, solidnego działania. Harcerz – to coś niezwykle ważnego. Z harcerstwem mam bardzo dużo wspólnego przez swoje dzieci i wiem, jak to środowisko kształtuje ludzi. Zespół wartości, honor, odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, prawdomówność – to są takie cechy, które jeżeli raz do człowieka przylgną, to już zostają na zawsze. Kolejne wcielenie pana Adama, czyli bycie nauczycielem, a następnie dyrektorem szkoły, wprost z tego wynika, z tej właśnie szkoły logicznego działania, a także z wartości, które za tym stoją. To, coś wspaniałego, wielkiego i dzięki temu udaje mu się w życiu tak dużo – opisywał sylwetkę laureata Konstanty Radziwiłł.

Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, podkreślił, że celem plebiscytu jest ukazanie osób, które poprzez codzienną pracę wnoszą wkład w rozwój społeczności polskiej na Litwie oraz przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku Polaka na Litwie. – Plebiscyt, który przeprowadzamy po raz 26., jest pewną formą zbiorowego podziękowania, za pośrednictwem „Kuriera Wileńskiego”, od mieszkańców Wileńszczyzny dla najbardziej zasłużonych Polaków. Rzeczą naturalną jest, że dziękujemy bohaterom naszych artykułów, którzy są tu, na scenie Domu Kultury Polskiej. O działalności każdego z nich pisaliśmy na naszych łamach. Są rozpoznawalni w naszym środowisku, nic więc dziwnego, że czytelnicy oddawali na nich swoje głosy. Wiedzieli, co nominowani w plebiscycie zrobili w ubiegłym roku oraz latach poprzednich – powiedział Robert Mickiewicz.

Pogratulować zwycięzcy oraz finalistom plebiscytu Polak Roku 2023 przybyli zaszczytni goście, w tym ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Uroczysta gala to już stały element konkursu organizowanego przez redakcję „Kuriera Wileńskiego”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

– Cieszymy się, że w gronie członków zarządu Macierzy Szkolnej mamy kolejnego Polaka Roku. Dziękujemy, panie Adamie, że zawsze służy pan pomocą, ma moc pomysłów i że te pomysły są nakierowane na to, żeby zrobić coś dobrego dla naszej oświaty. Ale przede wszystkim jest pan sumiennym i dobrym człowiekiem – w imieniu członków zarządu gratulowała zwycięzcy Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, zdobywczyni tytułu Polak Roku 2021.

Na gali nie mogło zabraknąć części artystycznej. W tym roku zapewnili ją uczniowie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, którego szanowny laureat jest dyrektorem | Fot. Marian Paluszkiewicz



Finalistami konkursu o tytuł Polaka Roku 2023 zostali: Łukasz Kamiński – działacz społeczno-kulturalny; Jerzy Karpowicz – fotograf, członek Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych; Dominik Kuziniewicz – wileński gawędziarz, popularyzator folkloru; Danuta Lipska – malarka, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”; Artur Ludkowski – dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, doradca premier rządu RL; Michał Rudnicki – były wieloletni prezes spółki Orlen Lietuva; Henryk Sielewicz – astronom, fotograf, odkrywca gwiazdy „Sielewicz 1”; Mirosław Szejbak – doktor nauk matematycznych, prezes Polskiego Teatru w Wilnie; ks. Andrzej Szuszkiewicz – rektor Wileńskiego Seminarium Duchownego, wychowawca i nauczyciel kleryków, rekolekcjonista.

Uroczystą galę poprowadził dziennikarz „Kuriera Wileńskiego” Apolinary Klonowski, zastępca redaktora naczelnego ds. online. Wieczór występem muzycznym uświetnił zespół wokalny „Ad Astra” z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, zabrzmiały też piosenki w wykonaniu piosenkarki z Wileńszczyzny Bożeny Sokolińskiej-Krasiłowej.

Wieczór występem uświetnił zespół wokalny „Ad Astra” z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, zabrzmiały też piosenki w wykonaniu wokalistki z Wileńszczyzny Bożeny Sokolińskiej-Krasiłowej

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Adam Błaszkiewicz dzierży puchar. Gala „Polaka Roku 2023” zatwierdziła tytuł

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 06 (17) 10-23/02/2024