„Cieszę się, że praca zespołu spotyka się z tak pozytywnym odbiorem, to motywuje do dalszej pracy. Niech żyje polska kultura!” — przemawiała ze sceny Renata Brasel, zwyciężczyni 28. edycji plebiscytu.

Galę finałową poprowadził Apolinary Klonowski, zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Wileńskiego” ds. online. Prowadzący serdecznie przywitał gości wydarzenia.

„Witamy Dariusza Wiśniewskiego — Konsula Generalnego Ambasady RP w Wilnie, Jacka Lange — I Radcę w Ambasadzie RP w Wilnie, Artura Soroko — Radcę Ministra w Ambasadzie RP w Wilnie, Marka Jaworskiego — II sekretarza w Ambasadzie RP w Wilnie, Jacka Tarasiuka — Radcę w Ambasadzie RP w Wilnie, Jolantę Wiśnioch — II Sekretarz – Konsul w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Piotra Drobniaka — dyrektora Instytutu Polskiego, ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP, Aleksandrę Klimont-Bodzińską — zastępcę dyrektora Instytutu Polskiego, I Radcę w Ambasadzie RP“ — wymienił prowadzący.

Pogratulować zwyciężczyni oraz finalistom plebiscytu „Polak Roku 2025” przybyli również przedstawiciele „Macierzy Szkolnej”, Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Domu Kultury Polskiej w Wilnie, zespołu „Wilia”, organizacji kulturalnych i społecznych Wilna i Wileńszczyzny.

Czytaj więcej: Plebiscyt „Polak Roku 2025”. Rozmowa z Renatą Brasel

Dariusz Wiśniewski, Konsul Generalny Ambasady RP w Wilnie, złożył gratulacje zwyciężczyni oraz finalistom konkursu | Fot. Marian Paluszkiewicz

„Symbol polskiej tradycji”

Tradycyjnie galę otworzył Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”. „Cieszy nas ogromnie, że w lutowy mroźny wieczór zechcieliście spędzić czas razem z redakcją »Kuriera Wileńskiego« oraz z liderami naszej społeczności, ludźmi, którzy zdaniem Czytelników najbardziej przyczynili się do promowania i kształtowania polskości na Litwie, na Wileńszczyźnie” – mówił Robert Mickiewicz.

Zygmunt Klonowski, prezes i wydawca „Kuriera Wileńskiego”, podkreślił rolę mediów w formowaniu wizerunku liderów społecznych. „Mamy na Litwie mocną polską społeczność — ministrów i wiceministrów w rządzie, doradców w parlamencie, działaczy kulturalnych, prężnie działające polskie organizacje, stowarzyszenia. Chciałbym też zaznaczyć, że jednym z czynników, który łączy, posuwa do przodu i mobilizuje są profesjonalne polskie media, jakie zawsze mieliśmy. To jest bardzo ważne. Pod tym względem Litwa wyraźnie wyróżnia się na tle Białorusi i Ukrainy, gdzie również nie brakuje polskich działaczy, ale nie było i nie ma fachowych mediów polskich” — mówił Zygmunt Klonowski.

Na scenie wystąpiła „Mała Wilia” – najmłodsze pokolenie wiliowców | Fot. Marian Paluszkiewicz

Podkreślił także, że „Wilia”, którą reprezentuje Renata Brasel, jest czymś więcej niż zespołem pieśni i tańca. „To symbol polskiej tradycji i kultury, który już od ponad 70 lat reprezentuje nasz folklor na całym świecie, jeden z filarów polskości na Litwie. »Wilia« jest zaledwie o dwa lata młodsza od »Kuriera Wileńskiego«. Zawsze razem obchodzimy jubileusze i inne ważne wydarzenia, jesteśmy razem od początku działalności. Jest nam bardzo przyjemnie, że drugi rok z rzędu w plebiscycie »Kuriera Wileńskiego« zespół został doceniony przez naszych Czytelników — powiedział wydawca.

Wieczór występem muzycznym uświetniła Kapela Kawalerów Podwileńskich | Fot. Marian Paluszkiewicz

Miłość do polskiej piosenki, słowa i tańca

Imienny puchar laureatce plebiscytu wręczyli redaktor naczelny oraz wydawca „Kuriera Wileńskiego”. Autorem pucharu jest pochodzący z Wilna, mieszkający obecnie w Hadze, artysta malarz Władysław Mickiewicz.

Czytaj więcej: Oto autor pucharu „Polaka Roku”, logotypu ZPL-u i karykatur „Kuriera” [WYWIAD]

Renata Brasel, zabierając głos, dziękowała „Kurierowi Wileńskiemu”, wiliowcom oraz swojej rodzinie. „Z wielkim zaszczytem i radością odebrałam to wyróżnienie. Niezmiernie mi miło słyszeć tak dobre słowa pod moim adresem oraz adresem całego zespołu. Cieszę się, że nasza praca spotyka się z tak pozytywnym odbiorem, to motywuje do dalszych działań. Zawsze powtarzam, że tylko razem możemy wiele osiągnąć. Propagujemy tradycje i kulturę polską poprzez pieśń i taniec, które bardzo kochamy. Przez zespół przewinęło się blisko trzy tysiące osób reprezentujących różne zawody i poglądy, których łączy miłość do polskiej piosenki, polskiego słowa i tańca. Mam nadzieję, że jeszcze zaprosimy naszych widzów na niejeden jubileusz »Wilii«. Niech żyje polska kultura!” — przemawiała do zdobywczyni tytułu „Polak Roku 2025”.

Podczas gali rozbrzmiewały piosenki w wykonaniu chórzystów „Wilii” | Fot. Marian Paluszkiewicz

Finaliści Plebiscytu „Polak Roku 2025”:

Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie; ks. Rajmund Jurolaitis, proboszcz parafii w Wisagini; Barbara Jundo-Kaliszewska, doktor nauk humanistycznych, autorka monografii pt. „Zakładnicy historii”, organizatorka konferencji i licznych spotkań, w tym współorganizowała „Maj nad Wilią” w 2025 r.; Alina Ewelina Kieżun, była przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przedstawicielka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP; Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych w Rządzie RL; Daniel Naumovas, wiceminister zdrowia w Rządzie RL, naukowiec, a wcześniej działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie; Andrzej Orłowski, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dyrektor spółki kamieniarskiej Žybartuva; Beata Pietkiewicz, była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego, działaczka społeczności Polaków na Litwie, projektantka mody; Agnieszka Skinder, prowadząca programy, konferansjerka, dziennikarka, działaczka społeczności Polaków na Litwie.

Czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” odebrali nagrody — zbiór poezji Jadwigi Bębnowskiej „W kręgu ludzi jasnych serc” | Fot. Marian Paluszkiewicz

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” wylosowała 10 czytelników, którzy podczas gali finałowej odebrali nagrody — zbiór poezji Jadwigi Bębnowskiej „W kręgu ludzi jasnych serc”. Tomik przygotowała wileńska dziennikarka śp. Krystyna Adamowicz.

Wieczór występem muzycznym uświetniła Kapela Kawalerów Podwileńskich. Zabrzmiały też piosenki w wykonaniu chórzystów Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”.

Czytaj więcej: Gala plebiscytu „Polak Roku 2025” w DKP w Wilnie [GALERIA]