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Zarządzanie odpadami w regionie Wilna ustabilizowane: ruszyły prace pod zakład MBA

System zarządzania odpadami w regionie wileńskim, który miał poważne kłopoty z powodu błędów operatora zakładu MBA (zakład obróbki mechaniczno-biologicznej — przyp.red.; lit. mechaninis-biologinis apdoroijimas), wciąż się stabilizuje — po tym, jak Centrum Zarządzania Odpadami Okręgu Wileńskiego (VAATC) odzyskało kontrolę nad zakładem MBA w ciągu pierwszego miesiąca zwolniono około 35 proc. powierzchni terenu MBA, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac związanych z przywróceniem funkcjonowania zakładu.

Autor: KW
Terytorium zakładu MBA przed zwrotem odpadów.
Terytorium zakładu MBA przed zwrotem | Fot. VAATC

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Na terenie zakładu MBA zgromadziło się ponad 20 tys. ton niesortowanych odpadów, które zablokowały tunele do przechowywania odpadów biodegradowalnych, a część sprzętu zakładu nie działała. Zakład MBA mógł przetwarzać tylko około 200 t odpadów dziennie, a w regionie Wilna powstaje ich codziennie około 700 t. Po ocenie sytuacji firma VAATC podjęła działania i przejęła zarządzanie zakładem MBA. Pod koniec lipca sąd nakazał dotychczasowemu operatorowi Energesman przekazanie zarządzania zakładem firmie VAATC, a 9 sierpnia VAATC oficjalnie przejęło kontrolę nad terenem zakładu.

Pierwszy cel — przywrócenie działania zakładu

Po przejęciu terenu MBA okazało się, że najpierw trzeba usunąć zgromadzone tam odpady i oczyścić główne przestrzenie zakładu. W sumie od 24 lipca do 24 sierpnia w zakładzie przetworzono 23,6 tys. ton odpadów.

Po przejęciu zakładu okazało się, że nawet dojazdy do tuneli były zasypane odpadami, więc najpierw zajęto się właśnie tym. W ciągu pierwszego miesiąca udało się już oczyścić 12 z 16 dojazdów do tuneli na odpady biodegradowalne.

Terytorium zakładu MBA po zwrocie | Fot. VAATC

Wydajność przywracana etapami

VAATC dąży do stopniowego przywrócenia zakładu MBA do normalnego trybu pracy. W tym celu trzeba nie tylko usunąć odpady, które zgromadziły się na terenie zakładu, ale też naprawić urządzenia, odbudować infrastrukturę i zwiększyć wydajność sortowania. Planowane jest uruchomienie dodatkowej linii sortowania, która pozwoli przetwarzać do 500 t odpadów dziennie.

„Problemy narosły w samej fabryce przetwarzania odpadów i w jej zarządzaniu. Ważne jest też to, że ta fabryka jest własnością samorządów regionu Wilna, więc jej uporządkowanie oznacza też odzyskanie majątku mieszkańców regionu” — mówi szef VAATC Marius Švaikauskas.

Zarządzanie odpadami nie będzie dodatkowo kosztować mieszkańców

VAATC planuje pokryć dodatkowe koszty związane z uporządkowaniem zakładu i zapewnieniem jego funkcjonowania z posiadanej rezerwy. Dlatego w związku z zaistniałą sytuacją opłata za wywóz śmieci dla mieszkańców nie wzrośnie. W miarę stopniowego przywracania zdolności operacyjnych zakładu MBA, VAATC będzie jednocześnie dążyć do odzyskania od poprzedniego operatora Energesman odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego wywiązywania się z zobowiązań.

W okręgu wileńskim powstaje codziennie około 700 t odpadów, dlatego stabilne działanie zakładu MBA jest niezbędne do zapewnienia funkcjonowania całego systemu zarządzania odpadami w regionie Wilna.

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