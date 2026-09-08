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Koncert wokalny poświęcony tradycji synagogalnej Wilna

14 września o godz. 18:00 Instytut Polski w Wilnie i Vilnius Shalom Festiwal zapraszają do Muzeum Samuela Baka (ul. Naugarduko 10), gdzie polski zespół YAEL zaprezentuje program muzyczny „Dźwięki Wilna” — poruszający hołd dla kulturowego i muzycznego dziedzictwa Litwaków. Projekt „Dźwięki Wilna: Muzyka dawnej Jerushalayim de-Lite” to artystyczna podróż do świata żydowskiego Wilna — niegdyś nazywanego „Jerozolimą Litwy” (Jerushalayim de-Lite), duchową stolicą Żydów Europy Wschodniej.

Autor: KW
Afisza projektu „Dźwięki Wilna: Muzyka dawnej Jerushalayim de-Lite”.
Graf. organizatorzy

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Podczas koncertu zabrzmią zarówno tradycyjne utwory kantorów, jak i kompozycje chóralne z akompaniamentem fortepianu, oparte na żydowskich modlitwach i tekstach liturgicznych. Część utworów, zrekonstruowanych na podstawie zachowanych rękopisów i materiałów archiwalnych, zostanie wykonana publicznie po raz pierwszy od ponad stu lat. Program zostanie wykonany przez kwartet wokalny z towarzyszeniem fortepianu.

Wielokulturowa tożsamość Wilna

Celem koncertu jest przywrócenie pamięci o muzyce, która współtworzyła wielokulturową tożsamość Wilna, oraz oddanie hołdu jego wybitnym kantorom i kompozytorom. Jednym z głównych założeń projektu YAEL było stworzenie przestrzeni artystycznej, w której muzyka żydowska mogłaby wejść w dialog z tradycyjnymi brzmieniami i tradycjami muzycznymi innych kultur. Aby zrealizować ten cel, YAEL skupia muzyków specjalizujących się przede wszystkim w muzyce etnicznej, otwartych na improwizację i eksperymenty muzyczne.

Jednocześnie zespół czerpie z bogatego repertuaru muzyki synagogalnej i współpracuje z artystami wywodzącymi się z tradycji muzyki klasycznej. Wileńskie synagogi, a szczególnie Wielka Synagoga Chóralna, były nie tylko miejscami modlitwy, lecz także tętniącymi życiem ośrodkami muzyki, sztuki i życia wspólnotowego. To właśnie tam powstawała i była wykonywana muzyka łącząca żydowską liturgię, harmonię chóralną oraz charakterystyczny akompaniament — elementy będące znakiem rozpoznawczym nurtu reformowanego judaizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.

W programie znalazły się dzieła wybitnych kompozytorów i kantorów związanych z Wilnem.

Wykonawcy:

Wiktoria Pera – sopran
Anita Szwacińska – mezzosopran
Bartosz Szwaciński – tenor
Piotr Łapiński – bas-baryton
Wojciech Świętoński – fortepian

Wstęp wolny, obowiązuje jednak rejestracja: www.shalom.lt

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie
Vilnius Shalom Festival
Muzeum Samuela Baka (ul. Naugarduko 10)

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Instytut Polski w Wilnie 

Afisze

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