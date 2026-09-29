Remonty stołecznych ulic potrwają także w przyszłym roku

Na ulicy Trockiej (Trakų) obecnie realizowany jest drugi etap kompleksowego remontu.

– Prace obejmują odcinek ulicy od ulicy Pranciškonų do ulicy Kėdainių. Zakończenie prac w ramach tego etapu planowane jest do końca października tego roku. Wówczas odcinek ulicy Trakų zostanie otwarty dla ruchu i będzie można z niego korzystać do wiosny przyszłego roku, kiedy rozpoczną się prace w ramach trzeciego etapu. W trzecim etapie zostanie wyremontowany ostatni odcinek ulicy Trakų – od ulicy Kėdainių do ulicy Pylimo. Oznacza to, że cały projekt kompleksowego remontu ulicy Trakų zostanie zakończony dopiero po realizacji tego etapu – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Laura Veliseičik, specjalistka ds. komunikacji w spółce Grinda.

Specyfika lokalizacji

Rozmówczyni podkreśla, że remont ulicy Trockiej jest skomplikowany nie tylko ze względu na zakres prac, ale również ze względu na specyfikę lokalizacji.

– Prace prowadzone są na terenie historycznej części Starego Miasta, dlatego wraz z modernizacją współczesnej infrastruktury konieczne jest zachowanie dziedzictwa archeologicznego i kulturowego. Stara infrastruktura inżynieryjna znajdująca się pod ulicą i w jej bezpośrednim sąsiedztwie również wymaga szczególnej uwagi. Modernizowane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne, powstaje system odprowadzania wód opadowych a także remontowana jest nawierzchnia ulicy i chodniki. Podczas prac uwzględniana jest również konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych oraz zabezpieczenia odnalezionych obiektów historycznych. Z tego względu przebieg prac w historycznej części miasta nie zawsze może wyglądać tak samo jak w przypadku standardowego remontu ulicy – wyjaśnia Laura Veliseičik.

Ulica nadal pozostaje w przebudowie

Na ulicy Barbary Radziwiłłówny (Barboros Radvilaitės) zostały już zakończone prace wykonywane przez pracowników spółki Grinda.

– Na tej ulicy przebudowywano sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykonano infrastrukturę do odprowadzania wód opadowych. Obecnie prace kontynuują inni wykonawcy, którzy realizują pozostałe prace związane z modernizacją ulicy. Należy podkreślić, że modernizacja ulicy Barboros Radvilaitės jest projektem Samorządu Miasta Wilna, dlatego zakończenie prac Grindy nie jest równoznaczne z zakończeniem całego projektu ani z otwarciem ulicy dla ruchu – informuje rozmówczyni.

Modernizacja ulicy jest częścią szerokiego projektu realizowanego przez Samorząd Miasta Wilna. W ramach projektu modernizowana jest nie tylko nawierzchnia ulicy, ale również chodniki, infrastruktura publiczna, oświetlenie, zieleń oraz inne elementy. Ponieważ prace prowadzone są w historycznej części miasta, ich przebieg jest również uzależniony od wymogów związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa archeologicznego.

Obecnie spółka Grinda prowadzi prace remontowe na ulicach: Jogailos, Vilniaus, Trakų, Konarskio, Latako, A. Goštauto, Gariūnų, Tarandės A2, Vileišio i Asanavičiūtės.

Odnowiona ulica z nową infrastrukturą rowerową

Na początku września do użytku po remoncie oddano odcinek ulicy J. Basanavičiaus – od ulicy Pylimo do Mindaugo. Na jednym z najważniejszych połączeń między Nowym Miastem a Starówką odnowiono nawierzchnię jezdni, wykonano system kanalizacji deszczowej, wymieniono znajdujący się w awaryjnym stanie wodociąg, wyremontowano chodniki, a także wyznaczono pasy rowerowe w obu kierunkach. Do końca października na ulicy zostaną zakończone pozostałe, pojedyncze prace, które nie będą miały wpływu na ruch.

W trakcie przebudowy, zgodnie z wymaganiami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, nie zmieniano położenia krawężników. Istniejącą szerokość ulicy podzielono jednak w taki sposób, aby obok ruchu samochodowego i transportu publicznego znalazło się również miejsce dla pasów rowerowych wyznaczonych w obu kierunkach. Przy budowie pasów rowerowych wykorzystano zabytkowy kamień, który dawniej pokrywał nawierzchnię ulicy.