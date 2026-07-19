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Rusza kompleksowa przebudowa ul. Wileńskiej

20 lipca rozpoczynają się prace związane z kompleksową renowacją ulicy Wileńskiej oraz budową nowej sieci kanalizacji deszczowej.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Plan ulicy Wileńskiej w Winie.
Graf. vilnius.lt

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Inwestycja obejmie odcinek od ul. Islandijos do ul. Trockiej i zostanie zrealizowana w trzech etapach. W pierwszej kolejności powstanie ok. 850 m nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, podłączeniami rynien oraz odgałęzieniami umożliwiającymi przyszłą rozbudowę sieci. Następnie przeprowadzony zostanie kapitalny remont nawierzchni ulicy.

Pierwsze dwa etapy prac będą prowadzone równolegle i mają zakończyć się do końca bieżącego roku. Całość inwestycji planowana jest na czwarty kwartał 2027 r.

Przez cały okres robót utrzymany zostanie ruch pieszy oraz dostęp do budynków. Podczas drugiego etapu czasowo zamknięty będzie odcinek między ulicami Liejyklos i Benedyktyńskiej, a ruch samochodowy zostanie skierowany na objazdy. W rejonie prac pojawią się także oznakowania ułatwiające dotarcie do działających lokali usługowych.

Ze względu na prowadzenie robót na terenie wileńskiej Starówki, wpisanej na listę UNESCO, część prac zostanie wykonana metodą bezwykopową, aby ograniczyć ryzyko związane z ewentualnymi odkryciami archeologicznymi.

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Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. vilnius.lt

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