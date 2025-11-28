Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Starówka Wilna będzie w remoncie. Wiemy, co dokładnie się zmieni

    W sercu Wilna szykują się zmiany — ruszy renowacja kluczowych ulic Starówki. Włodarze wyjaśnili, jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone. Można zgłaszać swoje propozycje.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Remont na Starówce Wilna.
    Podczas prac modernizacyjnych mieszkańców czekają czasowe utrudnienia, ale efektem prac ma być bardziej komfortowa przestrzeń | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Wymiana nawierzchni

    Z początkiem 2026 r. w Wilnie rozpocznie się gruntowna renowacja ulic w obrębie starego miasta i jego okolic.

    Modernizacji poddane zostaną m.in. ulice Jagiełły (Jogailos), Bazyliańska (Bazilijonų), Daukšos, Ostrobramska (Aušros Vartų) i Wileńska (Vilniaus). Za przygotowanie projektów odpowiada miejska spółka Vilniaus vystymo kompanija (VVK). Jak zapowiedziano, modernizacja obejmie zarówno wymianę nawierzchni, jak i poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

    Na ulicy Jagiełły zostaną poszerzone chodniki, a w jej zachodniej części powstanie nowa ścieżka rowerowa, łącząca ulicę Islandijos z aleją Giedymina. Z kolei na ulicach Bazyliańskiej, Daukšos i Ostrobramskiej przewidziano wymianę nawierzchni asfaltowej, remont chodników i modernizację oświetlenia.

    „Na wszystkich odnawianych ulicach planowane jest ułożenie nawierzchni dotykowych oraz obniżenie krawężników w niezbędnych miejscach, aby ulice były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu prac piesi, rowerzyści i transport publiczny będą mogli poruszać się płynniej, a ulice staną się bezpieczniejsze i wygodniejsze w codziennym użytkowaniu” — powiedziała Laura Joffė, kierowniczka VVK.

    Ruszył remont stołecznego Ratusza

    Zachowanie historycznego charakteru przestrzeni

    Wszystkie objęte remontem ulice znajdują się w historycznej części Wilna, dlatego projektowane zmiany są ściśle konsultowane z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa kulturowego. Celem jest zachowanie autentycznego charakteru przestrzeni.

    Na ulicach Bazyliańskiej i Wileńskiej odrestaurowana zostanie kolorowa kostka granitowa, natomiast chodniki przy ulicy Jagiełły zostaną wyłożone szarą kostką, by wizualnie współgrać z aleją Gedymina. Na tej trasie pozostanie także zabytkowa aleja lipowa.

    Szczególną uwagę poświęcono także zieleni miejskiej. Projektanci deklarują dbałość o istniejące drzewa oraz poprawę warunków ich wzrostu na całym terenie objętym renowacją.

    Mieszkańcy mają być włączeni w proces

    Projekty modernizacji były publicznie prezentowane, a mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego zgłaszania uwag i pytań. Spotkania zorganizowała VVK, zapraszając nie tylko mieszkańców, ale też przedstawicieli biznesu i organizacji społecznych.

    „Zaangażowanie mieszkańców jest niezwykle ważne dla stworzenia miasta wygodnego dla wszystkich” — zaznaczyła Laura Joffė.

    Najwięcej dyskusji wzbudził projekt ulicy Jagiełły, w szczególności planowana ścieżka rowerowa. Mieszkańcy zaproponowali, by zbliżyć ją do jezdni — projektanci obiecali rozważyć tę sugestię. Z kolei mieszkańcy okolic ulicy Bazyliańskiej pozytywnie przyjęli inicjatywę uhonorowania historii tego miejsca — po zakończeniu prac pojawi się tam m.in. oznaczenie konturu dawnych murów obronnych.

    W przypadku ulicy Wileńskiej dyskutowano m.in. o optymalnej wysokości krawężników, które z jednej strony muszą zapewnić wygodę pieszym, a z drugiej ograniczać niekontrolowany ruch samochodowy. Zwrócono też uwagę na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

    Miasto zaprasza wszystkich zainteresowanych do śledzenia postępów projektu i zapoznania się ze szczegółami planowanej renowacji na stronie internetowej: pasitarkime.vilnius.lt.

    Niemiecka zmieni się nie do poznania
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaVilniaus vystymo kompanija

    Więcej od autora

    Zdrowie

    Zima bez urazów: jak się chronić i co robić w razie kontuzji

    Najczęstsze urazy zimą Okres zimowy to czas, kiedy najczęściej dochodzi do stłuczeń i skręceń, spowodowanych upadkami na śliskich nawierzchniach. „Stłuczenia i skręcenia powodują obrzęk, ból, a czasem także siniaki, dlatego ważne...
    Zdrowie

    Zimą jemy kaloryczniej — to naturalne, ale są granice. Porady ekspertów

    Gdy temperatura spada, zmieniają się także potrzeby organizmu — lekkie posiłki są wypierane przez dania ciężkie, gorące, kaloryczne. To normalna reakcja organizmu. Gdzie jest jednak granica, której przekroczenia możemy pożałować?
    Społeczeństwo

    Nowelizacja ustawy o języku. Rząd Litwy przedstawia wytyczne o znajomości litewskiego

    Obowiązkowa znajomość litewskiego dla cudzoziemców Od 1 stycznia 2026 roku cudzoziemcy pracujący w litewskim sektorze usługowym będą musieli znać język państwowy co najmniej na poziomie A1. Po dwóch latach pobytu...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.