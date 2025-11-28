Starówka Wilna będzie w remoncie. Wiemy, co dokładnie się zmieni

Wymiana nawierzchni

Z początkiem 2026 r. w Wilnie rozpocznie się gruntowna renowacja ulic w obrębie starego miasta i jego okolic.

Modernizacji poddane zostaną m.in. ulice Jagiełły (Jogailos), Bazyliańska (Bazilijonų), Daukšos, Ostrobramska (Aušros Vartų) i Wileńska (Vilniaus). Za przygotowanie projektów odpowiada miejska spółka Vilniaus vystymo kompanija (VVK). Jak zapowiedziano, modernizacja obejmie zarówno wymianę nawierzchni, jak i poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Na ulicy Jagiełły zostaną poszerzone chodniki, a w jej zachodniej części powstanie nowa ścieżka rowerowa, łącząca ulicę Islandijos z aleją Giedymina. Z kolei na ulicach Bazyliańskiej, Daukšos i Ostrobramskiej przewidziano wymianę nawierzchni asfaltowej, remont chodników i modernizację oświetlenia.

„Na wszystkich odnawianych ulicach planowane jest ułożenie nawierzchni dotykowych oraz obniżenie krawężników w niezbędnych miejscach, aby ulice były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu prac piesi, rowerzyści i transport publiczny będą mogli poruszać się płynniej, a ulice staną się bezpieczniejsze i wygodniejsze w codziennym użytkowaniu” — powiedziała Laura Joffė, kierowniczka VVK.

Zachowanie historycznego charakteru przestrzeni

Wszystkie objęte remontem ulice znajdują się w historycznej części Wilna, dlatego projektowane zmiany są ściśle konsultowane z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa kulturowego. Celem jest zachowanie autentycznego charakteru przestrzeni.

Na ulicach Bazyliańskiej i Wileńskiej odrestaurowana zostanie kolorowa kostka granitowa, natomiast chodniki przy ulicy Jagiełły zostaną wyłożone szarą kostką, by wizualnie współgrać z aleją Gedymina. Na tej trasie pozostanie także zabytkowa aleja lipowa.

Szczególną uwagę poświęcono także zieleni miejskiej. Projektanci deklarują dbałość o istniejące drzewa oraz poprawę warunków ich wzrostu na całym terenie objętym renowacją.

Mieszkańcy mają być włączeni w proces

Projekty modernizacji były publicznie prezentowane, a mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego zgłaszania uwag i pytań. Spotkania zorganizowała VVK, zapraszając nie tylko mieszkańców, ale też przedstawicieli biznesu i organizacji społecznych.

„Zaangażowanie mieszkańców jest niezwykle ważne dla stworzenia miasta wygodnego dla wszystkich” — zaznaczyła Laura Joffė.

Najwięcej dyskusji wzbudził projekt ulicy Jagiełły, w szczególności planowana ścieżka rowerowa. Mieszkańcy zaproponowali, by zbliżyć ją do jezdni — projektanci obiecali rozważyć tę sugestię. Z kolei mieszkańcy okolic ulicy Bazyliańskiej pozytywnie przyjęli inicjatywę uhonorowania historii tego miejsca — po zakończeniu prac pojawi się tam m.in. oznaczenie konturu dawnych murów obronnych.

W przypadku ulicy Wileńskiej dyskutowano m.in. o optymalnej wysokości krawężników, które z jednej strony muszą zapewnić wygodę pieszym, a z drugiej ograniczać niekontrolowany ruch samochodowy. Zwrócono też uwagę na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Miasto zaprasza wszystkich zainteresowanych do śledzenia postępów projektu i zapoznania się ze szczegółami planowanej renowacji na stronie internetowej: pasitarkime.vilnius.lt.