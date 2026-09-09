Festyn w Kamionce

Program:
11:00 — Msza Święta odpustowa w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce
12:30 – Koncert na placu przy starostwie w Kamionce
Wystąpią:
- Zespół pieśni i tańca „Ejszyszczanie”;
- Zbigniew Sinkiewicz;
- Muzykańci „Stars Band”.
Ponadto czekają na Was:
- animatorzy i zabawy dla dzieci;
- kiermasz.
Organizatorzy:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Kamionce
Centrum Wspólnoty w Kamionce
Impreza finansowana przez:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Impreza będzie filmowana i fotografowana
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego