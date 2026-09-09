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Festyn w Kamionce

Zapraszamy na Festyn w Kamionce, który odbędzie się 27 września 2026 r.

Autor: KW
Afisz Festynu w Kamionce.
Graf. organizatorzy

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Program:

11:00 — Msza Święta odpustowa w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce
12:30 – Koncert na placu przy starostwie w Kamionce

Wystąpią:

  • Zespół pieśni i tańca „Ejszyszczanie”;
  • Zbigniew Sinkiewicz;
  • Muzykańci „Stars Band”.

Ponadto czekają na Was:

  • animatorzy i zabawy dla dzieci;
  • kiermasz.

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Kamionce
Centrum Wspólnoty w Kamionce

Impreza finansowana przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Impreza będzie filmowana i fotografowana

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

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