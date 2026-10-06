Na inaugurację, która odbyła się 5 października w Wilnie, przybyli przedstawiciele świata akademickiego, korpusu dyplomatycznego oraz polityki.

„Czas studiów będzie przebiegał bardzo szybko. Dlatego zachęcam do korzystania ze wszelkich ofert, które mamy. Żebyście angażowali się w działalność kół naukowych i zdobywania wiedzy. Przede wszystkim życzę wam, żeby coraz częściej zadawać pytanie: »dlaczego?«, ponieważ pytanie »dlaczego« powoduje, że zastanawiamy się i szukamy rozwiązań. Szukamy możliwości zmiany tego, co nam nie odpowiada” — zwróciła się do zebranych dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB, dziekan Filii UwB w Wilnie.

„Czas studiów będzie przebiegał bardzo szybko” — zapewniła Urszula Wróblewska | Fot. Marian Paluszkiewicz

Wiedza, kompetencje, umiejętności

Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania hymnów Litwy i Polski. Na inaugurację roku akademickiego wileńskiej filii przybył rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

„Witam społeczność akademicką Uniwersytetu w Białymstoku. Społeczność akademicką tworzą nie tylko studenci. Nie tylko pracownicy, ale wszyscy zaproszeni goście. Uważam, że to dzięki wam możemy wspaniale rozwijać się jako jednostka. To dzięki naszej współpracy możemy przekazywać wiedzę, kompetencje i umiejętności kolejnemu pokoleniu” — podkreślił prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Rektor zaznaczył, że filia UwB w Wilnie zajmuje szczególne miejsce w Polsce.

„Jestem bardzo dumny, obserwując, jak to miejsce wspaniale się rozwija. To nie jest tylko miejsce kształtowania młodych ludzi. To nie jest tylko miejsce nauki. To jest również bardzo ważne miejsce z perspektywy kształtowania kultury polskiej. To jest miejsce otwarte na drugiego człowieka. To miejsce, które łączy” — oświadczył profesor.

Rektor przypomniał zebranym, że przed kilkoma tygodniami w filii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poezja XXI w.: kierunki, estetyki, idee. Konteksty środkowoeuropejskie” oraz Międzynarodowy Zjazd Katedr Prawa Podatkowego i Prawa Finansowego.

„Drodzy studenci, chciałbym, abyście wykorzystali ten okres nie tylko do tego, żeby uczyć się i zdobywać kompetencje, ale do tego, byście poszukiwali i odkrywali w sobie to, co macie najbardziej wartościowe” — zaapelował prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Inauguracja roku akademickiego odbyła się 5 października | Fot. Marian Paluszkiewicz

Filia Bożego Miłosierdzia

Uroczystość zaszczycił biskup pomocniczy wileński Arūnas Poniškaitis.

„Dzisiaj mamy początek nowego roku akademickiego. To przypomina nam początek, o którym mówi Pismo Święte. Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię. Na początku było Słowo. Ten początek, który był kiedyś, pozostaje i obowiązuje nas dzisiaj. Ten początek, w którym Pan Bóg stworzył wszystko. Wszystko stworzył dla człowieka. Wszystko, co robicie tutaj na uniwersytecie, zawsze ma być dla człowieka. Dla człowieka, który nadal potrzebuje różnych rzeczy. Potrzebuje sprawiedliwej ekonomii, sprawiedliwej informacji i informatyki. Potrzebuje miłości, szacunku, pokoju. To jest nasza odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość” — zaznaczył duchowny.

Biskup, w swym krótkim powitaniu, przypomniał zebranym, że 5 października kościół wspomina św. Faustynę Kowalską.

„Myślę, że Wilno jest taką filią Bożego Miłosierdzia. Życzę, aby to Miłosierdzie panowało w naszym życiu. Nie tylko na egzaminach” — dodał Arūnas Poniškaitis.

Tymczasem konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski podzielił się z zebranymi refleksją o zawartych znajomościach podczas studiów oraz podkreślił, że Filia UwB w Wilnie jest szczególną instytucją, ponieważ jest jedyną polską uczelnią mającą akredytację za granicą.

„Niezależnie od tego, że waszym priorytetem jest zdobywanie wiedzy i zaliczanie kolejnych egzaminów, jesteście również bardzo ważnym elementem układanki łączącej Polskę i Litwę” — oświadczył Dariusz Wiśniewski.

Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania hymnów Litwy i Polski | Fot. Marian Paluszkiewicz

Szacunek, zrozumienie, tolerancja

Minister nauki i szkolnictwa wyższego RP Marcin Kulasek wysłał specjalny list do społeczności akademickiej Filii UwB. Minister zaznaczył, że filia od 2007 r. pozwala litewskim Polakom zdobyć wykształcenie wyższe w języku polskim. „Tworzy przestrzeń pozwalającą na rozwój naukowy, narodowy i osobisty” — napisał szef resortu.

Tymczasem doradca ministra sprawiedliwości Litwy i prezes Związku Prawników Polaków na Litwie Grzegorz Sakson przypomniał, że 5 października jest obchodzony Dzień Nauczyciela. „To dzień, w którym szczególnie doceniamy tych, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale również inspirują, wspierają, rozwijają talenty i pomagają młodym ludziom odważniej patrzeć w przyszłość” — podkreślił prawnik.

Na gali był obecny też marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. „Dzięki filii województwo podlaskie ma swój maleńki skrawek na terenie Litwy. Województwo podlaskie to jest szacunek, zrozumienie, tolerancja dla każdego człowieka. Bez względu na jego pochodzenie, przynależność kulturową, narodową, etniczną i jego poglądy” — oświadczył polityk, dodając, że dla Litwy i Polski bardzo ważne będzie pierwsze półrocze roku 2027, kiedy Litwa będzie przewodniczyć w UE.

„Regiony polskie i litewskie mają te same problemy. Tymi problemami jest tęsknota za pokojem w Europie oraz za spokojem na wschodnich granicach Unii Europejskiej” – powiedział Łukasz Pokoryn.

Wykład inauguracyjny „Kapitał etniczny — mechanizmy, potencjał, rekomendacje” wygłosił prof. dr hab. Tomasz J. Szapiro