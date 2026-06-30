Polonistyka na UW

Do 23 lipca do godz. 12:00 można złożyć dokumenty rekrutacyjne na polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim (UW).

— O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo maturalne. Podstawą kwalifikacji jest wynik konkursowy (lit. konkursinis balas), który obliczany jest na podstawie wyników egzaminów maturalnych i ocen z określonych przedmiotów. Każdy kierunek studiów ma własny sposób obliczania tego wyniku — wskazane są przedmioty obowiązkowe oraz ich waga. System automatycznie wybiera najkorzystniejsze wyniki kandydata — informuje „Kurier Wileński” doc. dr Irena Fedorowicz, kierowniczka Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Wileńskim.

Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydat musi spełnić minimalne wymagania określone przez litewskie przepisy.

— Dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie uzyskane przed 2026 r., minimalny wynik konkursowy wynosi 5 punktów. Samo spełnienie minimum nie gwarantuje jednak przyjęcia na studia — decyduje konkurencja na danym kierunku — zauważa rozmówczyni.

Aby dostać się na najlepszy uniwersytet na Litwie, warto: uzyskać jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych; wybrać na maturze przedmioty wymagane na wybranym kierunku; sprawdzić wcześniej sposób obliczania wyniku konkursowego dla interesującego programu; skorzystać z kalkulatora wyniku konkursowego udostępnianego przez system LAMA BPO; w przypadku ukończenia szkoły za granicą zadbać o uznanie świadectwa i przeliczenie ocen.

Nowoczesna formuła studiów

Od roku akademickiego 2026/2027 polonistyka na UW funkcjonuje w nowej, znacznie bardziej nowoczesnej formule jako kierunek Język i kultury Europy Środkowo-Wschodniej (polonistyka). Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologicznym UW. Łączy klasyczne studia polonistyczne z wiedzą o współczesnej Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, polityce, mediach oraz komunikacji międzykulturowej.

Program studiów obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka polskiego na poziomie akademickim, literaturę i kulturę polską, historię Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, językoznawstwo, przekład i komunikację międzykulturową, analizę mediów, polityki i współczesnych procesów społecznych regionu.

Jedną z największych zalet programu jest to, że kandydaci nie muszą znać języka polskiego przed rozpoczęciem studiów.

— Osoby rozpoczynające studia od podstaw, realizują intensywny kurs językowy, dzięki któremu już po pierwszym roku osiągają poziom pozwalający studiować przedmioty kierunkowe w języku polskim — wyjaśnia doc. dr Irena Fedorowicz.

Absolwenci polonistyki znajdują zatrudnienie jako: nauczyciele języka polskiego, tłumacze, redaktorzy, dziennikarze, pracownicy instytucji kultury, specjaliści ds. komunikacji, pracownicy administracji publicznej i samorządowej, eksperci w organizacjach międzynarodowych, pracownicy ambasad i instytucji współpracy polsko-litewskiej.

Uniwersytet Wileński jest jedynym w Litwie ośrodkiem akademickim prowadzącym pełne studia polonistyczne. Studenci mogą korzystać z wymiany Erasmus+ oraz wyjazdów do uczelni w Polsce. Program na najlepszym uniwersytecie w Litwie łączy tradycyjne wykształcenie filologiczne z nowoczesnymi kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy.

Od roku akademickiego 2026/2027 polonistyka na UW funkcjonuje w nowej, znacznie bardziej nowoczesnej formule. Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologicznym | Fot. Marian Paluszkiewicz

Kierunki polonistyczne na UWW

Nabór na studia polonistyczne na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (UWW) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem krajowego systemu rekrutacyjnego LAMA BPO.

— Uniwersytet Witolda Wielkiego, zarówno w Kownie jak i w Wilnie, ma ogólnie w swojej ofercie ponad 80 programów studiów pierwszego poziomu, tj. licencjackich i ciągłych magisterskich. Jest to oferta bardzo różnorodna pod względem kierunków. Z tej imponującej liczby 11 programów 4-letnich studiów licencjackich jest realizowanych w Wilnie. W stolicy prowadzone są studia o ukierunkowaniu pedagogicznym, ponieważ wileńska „filia” UWW to jest właśnie Akademia Edukacji, kształcąca nauczycieli. A więc głównie to są prowadzone po litewsku pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, specjalna, logopedia, także pedagogika poszczególnych przedmiotów: historii i geografii, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, języka litewskiego, a także w bieżącym roku ogłoszony jest nabór na dwa kierunki polonistyczne — opowiada doc. dr Henryka Sokołowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji na UWW.

Po raz pierwszy ogłoszony jest nabór jednocześnie na dwa nieco różniące się od siebie programy studiów pedagogiczno-polonistycznych.

— Po pierwsze, mamy tradycyjną polonistykę, tzw. pedagogikę języka polskiego i literatury. Studenci tego kierunku mogą opcjonalnie wybrać jeszcze dodatkowe studia równoległe z dość bogatej oferty na naszej uczelni, ale nie jest to obowiązkowe. Ta inna oferta z kolei to studia łączące pedagogikę dwu języków: polskiego i angielskiego. W tym układzie również dominuje polonistyka, ale po ukończeniu studiów absolwent jest specjalistą w zakresie tych dwu filologii i oczywiście pedagogiki. Chciałabym też zwrócić uwagę na fakt, że połączenie pedagogiki języka polskiego z językiem angielskim znalazło się na liście kierunków priorytetowych i wszyscy studenci, którzy w tym roku podejmą studia na tej specjalizacji, będą otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokości około 480 euro. Warunek jest jedynie taki, że ci studenci mają na pierwszym etapie rekrutacji dostać się na studia bezpłatne, tzn. finansowane przez państwo litewskie — wyjaśnia doc. dr Henryka Sokołowska.

Jak najszybciej zarejestrować się na wybrany kierunek

System ogłasza, że można się rejestrować do 23 lipca (do godz. 12).

— Chcę jednak przestrzec, ponieważ przed tą datą zwykle jest dokonywany przegląd popularności kierunków i niektóre specjalizacje mogą już kilka dni przed 23 lipca zostać wycofane z oferty, jeżeli np. komisja uzna, że zbyt mało chętnych wybiera ten kierunek jako pierwszy na własnej liście preferencji. Radziłabym nie zwlekać i rozważnie układać kolejność wybieranych kierunków. Najlepiej jest nie odkładać i już dziś zarejestrować się w systemie LAMA BPO, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. I, jak uczy doświadczenie minionych lat, pośpieszmy się z rejestracją. Najlepiej zrobić to na długo przed 17-18 lipca. Zmiany w wyborze uczelni, kierunku studiów czy wybranej ich kolejności można spokojnie wprowadzać aż do końca ogłoszonego terminu — zaznacza kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji na UWW.

Filia UwB prowadzi studia na czterech kierunkach

Rekrutacja w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Filia UwB w Wilnie nie prowadzi zapisów na studia przez system LAMA BPO! Kandydaci rejestrują się online, załączają wymagane dokumenty w formie skanów oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną. Uczelnia przewiduje również drugą turę naboru, jeśli po zakończeniu pierwszej pozostaną wolne miejsca. Kluczowym źródłem informacji o procesie rekrutacji jest „Informator Kandydata”, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zasad naboru, potrzebnych dokumentów oraz terminów zapisów. Znaleźć go można na stronie internetowej uczelni wilno.uwb.edu.pl w zakładce „Kandydat”.

— Dla kandydatów przygotowaliśmy 180 miejsc: 150 na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz 30 na studiach drugiego stopnia — mówi mgr Dominika Liplianska z Biura Karier i Promocji Filii UwB w Wilnie.

Uczelnia prowadzi studia na czterech kierunkach: ekonomia — studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie); informatyka — studia I stopnia (licencjackie); europeistyka — studia I stopnia (licencjackie); pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna — jednolite studia magisterskie.