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Wystawa fotograficzna POKOLENIA/KARTOS autorstwa Sławomira Fiebiga

Stowarzyszenie Traugutt.org zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej POKOLENIA/KARTOS autorstwa Sławomira Fiebiga oraz spotkanie z twórcą. Wystawa podejmuje temat pamięci, tożsamości i ciągłości pokoleniowej, ukazując człowieka i jego relację z miejscem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 11 października o godz. 12:00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Szyłanach. 

Autor: KW
Afisz wystawy fotograficznej POKOLENIA/KARTOS autorstwa Sławomira Fiebiga.
Graf. organizatorzy

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Fotografie Sławomira Fiebiga powstały w 1992 roku podczas ogólnopolskiego pleneru fotograficznego „Wileńszczyzna ’92”. Wśród jego uczestników znalazła się grupa artystów z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jednym z odwiedzonych miejsc były Szyłany — niewielka i malownicza wieś w pobliżu Wilna, zamieszkana również przez polską społeczność. Pojawienie się fotografów stało się dla mieszkańców niecodziennym wydarzeniem i spotkaniem z gośćmi.

Po 34 latach fotografie pojawią się w miejscu, w którym powstały. Ich prezentacja otwiera przestrzeń spotkania przeszłości z teraźniejszością. Staje się próbą uruchomienia archiwum społecznego, którego współtwórcami są dziś mieszkańcy Szyłan. Rozpoznawanie osób, domów i miejsc, dopowiadanie nazwisk, rodzinnych historii i wspomnień pozwala uzupełnić to, czego nie zapisał fotograf.

Organizator:

Stowarzyszenie Traugutt.org

Partnerzy:

Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne
Samorząd Rejonu Wileńskiego 
Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny
Džiaugsmo dirbtuvės

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Stowarzyszenie Traugutt.org

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