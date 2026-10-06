Wystawa fotograficzna POKOLENIA/KARTOS autorstwa Sławomira Fiebiga

Fotografie Sławomira Fiebiga powstały w 1992 roku podczas ogólnopolskiego pleneru fotograficznego „Wileńszczyzna ’92”. Wśród jego uczestników znalazła się grupa artystów z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jednym z odwiedzonych miejsc były Szyłany — niewielka i malownicza wieś w pobliżu Wilna, zamieszkana również przez polską społeczność. Pojawienie się fotografów stało się dla mieszkańców niecodziennym wydarzeniem i spotkaniem z gośćmi.

Po 34 latach fotografie pojawią się w miejscu, w którym powstały. Ich prezentacja otwiera przestrzeń spotkania przeszłości z teraźniejszością. Staje się próbą uruchomienia archiwum społecznego, którego współtwórcami są dziś mieszkańcy Szyłan. Rozpoznawanie osób, domów i miejsc, dopowiadanie nazwisk, rodzinnych historii i wspomnień pozwala uzupełnić to, czego nie zapisał fotograf.

Organizator:

Stowarzyszenie Traugutt.org

Partnerzy:

Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne

Samorząd Rejonu Wileńskiego

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny

Džiaugsmo dirbtuvės

Stowarzyszenie Traugutt.org