Przełom na rynku TV

— Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości nastąpił zasadniczy przełom na rynku telewizyjnym. Wcześniej funkcjonowała właściwie jedna telewizja, a część programów nadawano z Moskwy. Z czasem zaczęły powstawać stacje komercyjne. Początkowo LRT nie działała jeszcze na zasadach właściwych dla współczesnego nadawcy publicznego. Do 1996 r. kierownictwo telewizji powoływał Sejm Litwy. Dopiero później zmieniono zasady zarządzania tą instytucją — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Deimantas Jastramskis, medioznawca i członek Rady LRT.

Na rynku pojawiły się m.in.: LNK, TV3, Baltijos televizija i Lietuvos ryto televizija. Nadawcy zaczęli konkurować o widzów i wpływy z reklam. Z czasem rynek uległ jednak koncentracji. Bałtycką Telewizję przejęła grupa LNK.

Internet wprowadza zmiany

Rozwój internetu i popularność mediów społecznościowych rodzą pytanie, czy tradycyjna telewizja ma jeszcze przyszłość. Zdaniem Jastramskisa nie należy spodziewać się jej całkowitego zniknięcia. Zmieni się przede wszystkim sposób korzystania z tego medium.

— Telewizja nie zniknie, zmieni jedynie formę funkcjonowania. Dawniej oglądaliśmy przede wszystkim telewizję linearną, przełączając kanały i dostosowując się do ramówki. Dzisiaj możemy zatrzymać emisję, cofnąć program i obejrzeć go w dowolnym momencie — tłumaczy.

Coraz większa część treści audiowizualnych trafia do internetu. Szczególnie młodzi odbiorcy chętnie wybierają krótkie materiały, takie jak rolki. Nadawcy muszą więc dostosowywać się do nowych przyzwyczajeń.

— Zarówno stacje komercyjne, jak i LRT publikują krótkie materiały w mediach społecznościowych. Prowadzą własne kanały na YouTubie oraz profile na Instagramie, Facebooku i TikToku. Również tam konkurują o uwagę odbiorców — zauważa rozmówca „Kuriera Wileńskiego”.

Jak podkreśla, najważniejsza pozostaje jednak treść, a zmieniają się przede wszystkim sposoby jej prezentowania. Tradycyjna telewizja linearna nadal istnieje, ale jej znaczenie stopniowo maleje. Młode pokolenie coraz rzadziej korzysta z tego modelu oglądania.

Co z jakością programów?

Zmienia się nie tylko sposób odbioru telewizji, ale również jej oferta. Zdaniem medioznawcy trudno jednoznacznie ocenić jakość produkcji na przestrzeni lat.

— W przypadku telewizji komercyjnych nie dostrzegam szczególnie wyraźnych zmian jakościowych. Inaczej wygląda sytuacja LRT. W ostatniej dekadzie jej oferta programowa stała się bardziej różnorodna. Dzięki zwiększeniu budżetu pojawiły się możliwości zakupu ciekawszych produkcji, współpracy z niezależnymi producentami oraz realizacji większej liczby filmów dokumentalnych i innych programów — mówi Jastramskis.

Jego zdaniem poprawa jakości oferty LRT wiąże się przede wszystkim z lepszą sytuacją finansową nadawcy publicznego. Telewizje komercyjne, przede wszystkim TV3 i LNK, funkcjonują natomiast w modelu nastawionym na osiąganie zysku. Warto również zwrócić uwagę na Info TV należącą do grupy LNK. Kanał koncentruje się na informacjach, prezentując także produkcje dokumentalne.