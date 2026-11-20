Litwa zmienia podejście

Minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas poinformował, że Komisja ds. Migracji poparła jego propozycję zmiany sposobu uczestnictwa Litwy w unijnym mechanizmie solidarności. Oznacza to, że w przyszłym roku Litwa nie przyjmie żadnego migranta z innych krajów UE.

„Chciałbym poinformować, że Komisja ds. Migracji poparła moją propozycję, aby w nowym okresie wnieść wkład do funduszu solidarności Unii Europejskiej w inny sposób — nie przyjmując żadnego migranta z innych państw Unii Europejskiej. Zaproponujemy wypełnienie naszych zobowiązań w innej formie” — powiedział dziennikarzom w poniedziałek 16 listopada Martynas Katelynas.

Mechanizm solidarności zakłada podział odpowiedzialności za migrantów między państwa UE. Kraje członkowskie mogą wybrać przyjęcie określonej liczby osób lub wniesienie wkładu finansowego. Według ministra wysokość składki, którą będzie musiała zapłacić Litwa, zostanie ustalona po podjęciu odpowiednich decyzji przez Komisję Europejską. Ostateczne stanowisko kraju musi jeszcze zatwierdzić rząd.

Litwa miała przyjąć 58 migrantów

Zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu Litwa miała w 2026 r. przyjąć 58 migrantów przebywających na Cyprze oraz wpłacić 1,4 mln euro.

Minister nie podał dokładnej liczby osób, które dotychczas przeniesiono na Litwę. Zaznaczył jednak, że część kandydatów nie uzyskała zgody na relokację po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa.

„Ponieważ przyjmujemy migrantów na podstawie wcześniejszej umowy z Cyprem, który jest jednym z czterech krajów odczuwających presję migracyjną, należy wspomnieć, że Departament Bezpieczeństwa Państwowego udaje się na miejsce i przeprowadza oceny oraz rozmowy z przenoszonymi migrantami. Dysponują oni odpowiednimi metodami (…), na podstawie których ustalają, czy dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, czy też nie” — zapewnił minister.

Decyzje dotyczące liczby relokowanych migrantów oraz formy udziału w mechanizmie solidarności są podejmowane corocznie.

Polska i Estonia korzystają z wyjątków

Niektóre państwa UE, w tym Polska i Estonia, korzystają z wyjątków od mechanizmu solidarności ze względu na znaczną presję migracyjną. Litwa nie została zakwalifikowana do tej samej grupy.

„Dane te są zagregowane z okresu pięciu lat, czyli z lat 2021-2026. Kraje te w kolejnym okresie trafiają do innej grupy, ponieważ w obliczeniach uwzględniono dużą liczbę Ukraińców i zgodnie z odpowiednimi wzorami są one zaliczane do innej grupy” — powiedział Katelynas.

Według listopadowych danych Departamentu Migracji prawie 234 tys. cudzoziemców posiadało ważne zezwolenia na pobyt na Litwie.

Litwa chce zmian w unijnej polityce migracyjnej

Minister przypomniał, że we wrześniu wspólnie z przedstawicielami Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii zwrócił się do Komisji Europejskiej o uwzględnianie udaremnionych prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic UE przy ocenie presji migracyjnej.

Minister wcześniej podkreślał również konieczność zmiany unijnego paktu o migracji i azylu, który 12 czerwca oficjalnie wszedł w życie w całej UE, w tym na Litwie.

Zapowiedź zmiany stanowiska Litwy zbiegła się z planowanym ogłoszeniem przez pięć państw UE porozumienia dotyczącego utworzenia w Rwandzie ośrodka deportacyjnego dla migrantów.