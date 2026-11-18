Black Friday, który w tym roku przypada 27 listopada, przyciągnie tysiące mieszkańców poszukujących okazji. Jednak duże zniżki (w Polsce na zniżki mówią „rabaty”, taka ciekawostka) mogą prowadzić do impulsywnych zakupów i nieplanowanych wydatków. W ocenie opłacalności promocji może pomóc tak już rozchwalona sztuczna inteligencja, umożliwiająca porównywanie ofert i analizowanie cen. Ale i ta sztuczna inteligencja nie będzie inteligentna, jeśli sami stracimy zimną krew.

Przed wyprzedażami ustal budżet

Według badania „E-shopper Barometer 2025” aż 57 proc. mieszkańców Litwy regularnie kupujących online czeka na duże wyprzedaże. Aby uniknąć impulsywnych zakupów, warto wcześniej ustalić budżet i przygotować listę potrzebnych produktów. Pomóc w tym może AI.

Jak podkreśla Mantas Kapočius, współzałożyciel firmy konsultingowej DIPA, kluczowe jest przekazanie sztucznej inteligencji konkretnych informacji o potrzebach i możliwościach finansowych.

„Zanim zapytacie sztuczną inteligencję, co kupić, powiedzcie jej, czego naprawdę wam brakuje i ile możecie wydać. Podczas szkoleń ciągle obserwujemy ten sam błąd: ludzie zadają sztucznej inteligencji pytanie składające się z jednego zdania i są rozczarowani ogólną odpowiedzią” — mówi Mantas Kapočius.

Jak wykorzystać AI, żeby nie przepłacić?

Zamiast pytać AI, co kupić podczas Black Friday, lepiej przedstawić konkretną sytuację. Przykładowo: mamy budżet 400 euro i potrzebujemy zimowych butów dla dziecka, czajnika oraz prezentów świątecznych.

Można poprosić AI o podzielenie zakupów na trzy kategorie: „niezbędne”, „byłoby dobrze” i „można odłożyć”. Warto też zaplanować 10-procentową rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

AI może również porównać produkty z różnych sklepów. Wystarczy przesłać zrzuty ekranu ofert i wskazać najważniejsze kryteria, np. cenę, jakość czy funkcjonalność.

Trzeba jednak pamiętać, że AI może podawać nieaktualne ceny i błędne informacje. Dlatego warunki zakupu należy sprawdzić bezpośrednio w sklepie.

Rabat 40 proc.? Zadaj sobie jedno pytanie

Promocje ograniczone czasowo skłaniają do pochopnych decyzji. Przed zakupem warto zastanowić się, czy produkt rzeczywiście jest potrzebny.

„Zanim klikniesz »kup«, zadaj sobie pytanie: czy kupiłbym ten produkt, gdyby nie był przeceniony? Jeśli odpowiedź brzmi »nie«, najprawdopodobniej kupujesz zniżkę, a nie sam produkt. W tym przypadku AI może pełnić rolę twojego krytyka: opisz produkt lub podaj jego link i poproś o zadanie kilku niewygodnych pytań lub znalezienie trzech powodów, dla których nie warto go kupować. Decyzję i tak podejmujesz ty, ale już bez pośpiechu” — twierdzi Mantas Kapočius.

Przykładowo, jeśli inteligentny zegarek przeceniono o 40 proc., można poprosić AI o wskazanie pięciu pytań pomagających ocenić zasadność zakupu.

Warto też porównać cenę sprzed wyprzedaży z aktualną ofertą. Sam procent rabatu nie przesądza o rzeczywistych oszczędnościach.

O czym pamiętać podczas Black Friday?

Podczas listopadowych wyprzedaży rośnie nie tylko liczba zamówień, ale również obciążenie firm kurierskich. Według danych DPD Lietuva w tygodniu Black Friday liczba przesyłek wzrasta o około 50 proc. w porównaniu ze zwykłym tygodniem.

Kupując w kilku sklepach, warto sprawdzić terminy dostaw oraz możliwości odbioru paczek. Szczególnie istotne jest to w przypadku prezentów potrzebnych na konkretny dzień.