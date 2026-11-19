Most Krymski poważnie uszkodzony

Ukraińskie siły przeprowadziły kolejny atak na Most Krymski, wykorzystując rakiety i bezzałogowce. Według przekazanych informacji zniszczona została część drogowa przeprawy, a kolejowa uległa uszkodzeniu. Rosyjskie ministerstwo transportu potwierdziło wstrzymanie ruchu samochodów i pociągów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że uderzenie było rezultatem siódmego etapu wielotygodniowej operacji przygotowanej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i Sztab Generalny Sił Zbrojnych.

„Od dawna mówiliśmy Rosji, że wystarczy ataków na mosty, nasze miasta i wsie, ukraińską energetykę, kolej i statki przewożące zboże. Dość już wojny. Jednak za każdym razem Rosja wybiera dalszą eskalację. Dlatego ukraińskie rakiety i drony ponownie dosięgły kluczową rosyjską arterię wojskową na południu” — powiedział Wołodymyr Zełenski.

Według wstępnych ocen ukraińskich analityków odbudowa przeprawy mogłaby potrwać przynajmniej rok. Trwające działania wojenne i zagrożenie kolejnymi atakami znacznie utrudniają jednak przeprowadzenie napraw.

Rosja może stracić kluczowy szlak zaopatrzenia Krymu

Most Krymski ma ogromne znaczenie dla rosyjskiej logistyki wojskowej. Przeprawa o długości 19 km łączy okupowany półwysep z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Umożliwia transport żołnierzy, uzbrojenia, paliwa oraz zaopatrzenia dla ludności.

Według wstępnych ocen ukraińskich analityków odbudowa zniszczonych fragmentów może potrwać przynajmniej rok. Prowadzenie prac w warunkach ciągłego zagrożenia kolejnymi atakami będzie jednak wyjątkowo trudne.

Alternatywna droga lądowa prowadzi przez okupowane części obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego. Szlak ten jest obecnie pod ciągłym ostrzałem, jest częścią frontu.

Sytuację komplikuje również uszkodzenie rosyjskich promów kursujących przez Cieśninę Kerczeńską. Według ukraińskich informacji w ostatnich miesiącach zatopiono lub uszkodzono pięć albo sześć większych jednostek.

Najpoważniejsze konsekwencje zniszczenia mostu mogą dotknąć około 2,5 mln mieszkańców Krymu oraz stacjonujące tam rosyjskie wojska. Szczątki zawalonego przęsła zablokowały ponadto tor wodny pomiędzy Morzem Azowskim a Morzem Czarnym. Utrudnia to żeglugę i przemieszczanie rosyjskich jednostek wojennych.

Przęsło samochodowe zawaliło się, a pociągowe zostało poważnie uszkodzone. Żegluga do cieśniny zablokowana, a droga na Krym — zerwana | Fot. OSINT

Pozycja Moskwy słabnie przed rozmowami

Uderzenie nastąpiło przed zaplanowanym na 18 i 19 listopada szczytem APEC w Shenzen, podczas którego mają spotkać się przywódcy USA, Rosji i Chin.

Według przedstawionych ocen utrata strategicznej przeprawy może osłabić pozycję negocjacyjną Moskwy w rozmowach z Donaldem Trumpem i Xi Jingpingiem oraz podczas kolejnych negocjacji USA-Ukraina-Rosja.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział tymczasem kontynuowanie działań wymierzonych w rosyjską infrastrukturę wojskową. „Przeprowadzimy również kolejne operacje — będą one odpowiedzią na rosyjską agresję” — zapewnił prezydent Ukrainy.

Most Krymski był wcześniej atakowany 8 października 2022 r., w lipcu 2023 r. i w czerwcu 2025 r. Obecne uszkodzenia mogą jednak stanowić dla Rosji znacznie poważniejsze wyzwanie logistyczne niż poprzednie uderzenia. Jak donosi „The Times”, Ukraina nie korzystała do tego z amerykańskiej broni czy ze Starlinka, gdyż administracja USA ograniczyła ukraińskie zdolności kontratakowania. Atak przeprowadzono ukraińskimi środkami, wliczając w to system łączności.