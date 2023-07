Atak na most Krymski: Szczegóły po zwycięstwie

Most Krymski łączący Rosję z okupowanym Krymem został zaatakowany w poniedziałek z rana dronami. W ramach akcji most został uszkodzony, zginęło małżeństwo z obwodu biełgorodzkiego. Jak podały rosyjskie media, w samochodzie też była ich córka, która została ranna. Oficjalnie władze w Kijowie nie wzięły odpowiedzialności za akcję, tym niemniej, portal Suspilne ukraińskiego publicznego nadawcy podał, że to była akcja SBU. „Most został zaatakowany przy pomocy dronów nawodnych. Dojść do mostu było trudno, ale w końcu udało się to zrobić” – poinformowało publicznego nadawcę anonimowe źródło w służbie bezpieczeństwa Ukrainy.

Portal Ukraińska Prawda, również powołując się na anonimowego informatora, napisał, że za atakiem stoi SBU i Marynarka Wojenna Ukrainy. Sytuację z mostem skomentował doradca Zełenskiego, Mychajło Podolak. „Wszelkie nielegalne konstrukcje używane do dostaw narzędzi Rosji do (dokonywania) masowych morderstw nie są długotrwałe, niezależnie od powodów ich zniszczenia” — napisał na Twitterze. Później wypowiedziała się również SBU. Rzecznik prasowy ukraińskiej służby bezpieczeństwa oświadczył, że wszystkie szczegóły „incydentu na moście” zostaną podane do wiadomości publicznej po „zwycięstwie Ukrainy”. „Na razie z zainteresowaniem obserwujemy, jak jeden z symboli reżimu putinowskiego po raz kolejny nie wytrzymał obciążenia wojną” — oświadczył rzecznik. Jest to drugi atak na most. Pierwszy odbył się w październiku ubiegłego roku.

| Rys. Władysław Mickiewicz

„Wagner” na Białorusi

W sobotę (15 lipca) kanał na Telegramie „Białoruski Gajun”, który monitoruje przemieszczenie się rosyjskich jednostek wojskowych podał, że na Białoruś przybyły jednostki najemników Grupy Wagnera wraz z 60 sztukami różnej techniki wojskowej. W niedzielę kanał podał, że zauważono kolejną kolumnę techniki wojskowej należącą do najemników. Później tą informację potwierdziły również litewskie instytucje państwowe.

W sprawie obecności rosyjskich najemników na Białorusi głos zabrał prezydent oraz osoby wysokiej rangi odpowiadające za bezpieczeństwo w kraju. „Widzimy pewne ślady, że »Wagner« przeniósł się na Białoruś. Jak już mówiłem w czasie szczytu w Wilnie, to pogarsza sytuację z bezpieczeństwem w regionie. Bez różnicy, czy później »Wagner« pójdzie w jedną lub drugą stronę, czy być może zostanie zintegrowany z białoruskim wojskiem, albo przekaże mu swoje doświadczenia” – oświadczył w niedzielę LRT Gitanas Nausėda.

Chaos w wojsku

Odmienne zdanie od prezydenta ma przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Laurynas Kasčiūnas. W rozmowie z ELTA poseł oświadczył, że w chwili obecnej najemnicy nie stanowią żadnego zagrożenia dla naszego kraju. „To, co teraz przyjechało na Białoruś, to są po prostu ludzie mający doświadczenie bojowe, ale bez siły bojowej. Ta grupa nie ma dodatkowego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa” – oświadczył Kasčiūnas.

Amerykański think tank, Instytut Studiów na Wojną, podał, że wśród wojsk rosyjskich walczących w Ukrainie zaczyna powstawać chaos. Instytucja podała, że szerzą się zwolnienia i aresztowania kadry oficerskiej, która kieruje najbardziej skutecznymi jednostkami na froncie. Prawdopodobnie wiąże się to z niesubordynacją wobec kierownictwa rosyjskiego resortu obrony. ISW podało, że w ostatnim czasie zdymisjonowano między innymi dowodzącego 58. armią generała Iwana Popowa i dowódcę 106. dywizji powietrznodesantowej, generała Władimira Sieliwiorstowa.