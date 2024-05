Przewidujące to zmiany w ustawie inwestycyjnej poparło 118 posłów, przeciw było 4 posłów, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

„Czasami, bardziej niż jakiekolwiek dotacje, pożyczki czy gwarancje, dla inwestorów ważne są szybkie decyzje, szybko działający aparat państwowy, zminimalizowana biurokracja, cyfrowe rozwiązania i wszystko inne. To właśnie robimy poprzez projekt ustawy” — powiedziała na posiedzeniu Sejmu RL Aušrinė Armonaitė, minister gospodarki i innowacji.

Kazys Starkevičius, przewodniczący Komitetu Gospodarki Sejmu, również podkreślił znaczenie takiej decyzji dla litewskiej gospodarki i bezpieczeństwa. „Przemysł wojenny zaczyna się rozwijać, a tu są dopiero pierwsze jaskółki. Pojawienie się Rheinmetall jest sygnałem, że jesteśmy bezpieczniejsi i bardziej przyjaźni inwestycjom” — powiedział parlamentarzysta.

Algirdas Butkevičius z frakcji demokratów „W imię Litwy” powiedział, że znaczenie takiej ustawy jest znacznie szersze, ponieważ w tej chwili „toniemy w ogromnej biurokracji”. Poseł z partii Chłopów, Valius Ąžuolas, zauważył, że nie wszyscy inwestorzy na Litwie mają zapewnione tak korzystne warunki.

Niemiecki gigant na Litwie

Niedawno minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė, minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas oraz dyrektor ds. rozwoju międzynarodowych programów strategicznych w Rheinmetall, Maximilian Froch, podpisali list intencyjny w sprawie budowy fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm na Litwie i rozpoczęli negocjacje w sprawie kontraktu inwestycyjnego.

Minister Armonaitė powiedziała, że będzie to największa jak dotąd inwestycja w dziedzinie obronności oraz jedna z największych inwestycji w historii Litwy. Kasčiūnas zwrócił uwagę, że jedną z lekcji płynących z wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie jest potrzeba produkcji amunicji w kraju. „To jest to, do czego dążyliśmy od wielu lat, a teraz staje się rzeczywistością” – powiedział minister.

Budowa ma ruszyć jesienią

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji poinformowało o planowanym na Litwie rozpoczęciu budowy fabryki amunicji Rheinmetall jesienią br. Zakład ma powstać w rejonie radziwiliskim w pobliżu Bejsagoły (lit. Baisogala), na terenie państwowym należącym do Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU).

Wiceminister Erika Kuročkina, która we wtorek spotkała się w Niemczech z szefami koncernu Rheinmetall, omówiła szczegółowe plany jak najszybszego rozpoczęcia budowy fabryki amunicji 155 mm na Litwie. „Podczas spotkania omówiliśmy niezbędne warunki, aby firma w naszym kraju otrzymała odpowiednią działkę i mogła rozpocząć budowę zakładu już jesienią tego roku. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa narodowego i obronności Litwy” — powiedziała Kuročkina.

Niespodziewana wiadomość

Dla samych mieszkańców Bejsagoły wiadomość o planowanej budowie zakładu była zaskoczeniem. Opinie mieszkańców podzieliły się: jedni obawiają się, że miasteczko wraz ze strategicznym obiektem stanie się celem wrogich państw, inni mają nadzieję, że inwestycje przyczynią się do poprawy infrastruktury i wzrostu liczby miejsc pracy.

— Informacje o planowanym rozmieszczeniu zakładu zbrojeniowego w naszej okolicy dotarły do mieszkańców z telewizji. Dowiedziałam się o tym w poniedziałek 15 kwietnia, o godz. 8:30. Byłam w pracy, kiedy otrzymałam telefon od przewodniczącego wspólnoty. Powiedział, że usłyszał w wiadomościach, że planowana jest budowa zakładu zbrojeniowego i jedną z planowanych lokalizacji jest okolica Bejsagoły — w rozmowie z naszym dziennikiem mówi Renata Masiulienė, starosta Bejsagoły.

Jak mówi nasza rozmówczyni, kiedy usłyszała pierwsze informacje dotyczące wielkości ewentualnych inwestycji i przeznaczenia zakładu, jej pierwszą reakcją było zdziwienie.

— Byliśmy ogromnie zdziwieni, ponieważ dotąd nie słyszeliśmy wcale o takich planach, ale widocznie obiekty o tak szczególnym charakterze wymagają innego planowania, nie wszyscy muszą o nich wiedzieć. Od pierwszych informacji na ten temat minęło już trochę czasu, dzisiaj oceniam te plany bardzo pozytywnie — mówi.

Budowę zakładu rozważa się na gruntach państwowych w odległości około dwóch kilometrów od Bejsagoły. Jest to działka o przeznaczeniu rolnym. Jest ona wykorzystywana do produkcji pasz na potrzeby zwierząt hodowanych dla Instytutu Hodowli Zwierząt Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, dlatego pewne wątpliwości budziły dalsze losy uczelni.

— Spotkaliśmy się z dyrekcją i pracownikami naukowymi. Jak nas zapewniono, ich działalność będzie kontynuowana, a badania naukowe będą prowadzone dalej. Te inwestycje są nam potrzebne, mamy nadzieję, że polepszy się infrastruktura. Ponadto sytuacja geopolityczna zmusza do tego, żeby oceniać wszystko w innych kategoriach: nie możemy czekać, aż ktoś nas obroni, musimy o to zatroszczyć się sami. Takie obiekty są zazwyczaj chronione, zwłaszcza że w odległości 10 km od nas znajduje się port lotniczy Zoknių w Szawlach — mówi Renata Masiulienė.

Największy inwestor w historii Litwy

Rheinmetall AG — niemiecka spółka akcyjna założona w 1889 r. z siedzibą w Düsseldorfie. Zajmuje się produkcją na potrzeby przemysłu obronnego i samochodowego w fabrykach w Düsseldorfie, Kassel i Unterlüß. W ubiegłym roku grupa składała się z 218 firm w Niemczech i poza nimi.

Na koniec ubiegłego roku 66 proc. akcji Rheinmetall znajdowało się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych, z czego 37 proc. w Ameryce Północnej, 21 proc. w Europie i 8 proc. w pozostałej części świata. 22,6 proc. akcji spółki należy do prywatnych akcjonariuszy, 11,1 proc. — do innych inwestorów, 0,3 proc. — do samej spółki.

Wśród największych akcjonariuszy Rheinmetall są globalni menedżerowie inwestycyjni, przy czym 10,97 proc. należy do najstarszego francuskiego banku Societe Generale, 5,56 proc. do amerykańskiej firmy inwestycyjnej BlackRock, a 5,17 proc. do banku inwestycyjnego Bank of America. Po 4,99 proc. akcji należy do amerykańskiej firmy zarządzającej inwestycjami Wellington Management Group, amerykańskiej firmy świadczącej usługi finansowe Capital Group Companies i jednego z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych FMR LLC (Fidelity Investments), 4,69 proc. do amerykańskiego banku Goldman Sachs, a 3,83 proc. do szwajcarskiego banku UBS.

Rheinmetall posiada fabryki w 12 krajach na całym świecie: oprócz Niemiec, także w Austrii, Szwajcarii, Rumunii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, USA, RPA, Australii, Hiszpanii, Włoszech i na Węgrzech.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Rheinmetall wzrosła w ubiegłym roku o 12 proc., do 7,18 mld USD. W tym roku koncern spodziewa się rekordowych przychodów w wysokości 10 mld USD, wyższych o 39 proc. niż przed rokiem.