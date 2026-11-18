Według danych VMI podatek gruntowy w terminie zapłaciło 665 tys. mieszkańców, czyli 82 proc. zobowiązanych. Łącznie wpłacili oni 46 mln euro, co stanowi 85 proc. naliczonej kwoty.

Wśród przedsiębiorstw terminowo rozliczyło się 17 tys. podmiotów (88 proc.), wpłacając prawie 11 mln euro, czyli 93 proc. należności.

„Wzywamy właścicieli gruntów, którzy wciąż zwlekają, do pośpiechu, ponieważ od dzisiaj (17 listopada — red.) za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 0,028 proc.” — stwierdził dyrektor VMI Martynas Endrijaitis.

Oznacza to, że przy zaległości wynoszącej 100 euro odsetki za każdy dzień opóźnienia wynoszą 2,8 centa. Choć pojedyncze kwoty mogą wydawać się niewielkie, wraz z upływem czasu zadłużenie będzie rosło.

Osoby mające trudności finansowe mogą wystąpić do VMI o rozłożenie należności przekraczającej 125 euro na raty. Wymaga to zawarcia umowy o pożyczkę podatkową. W takim przypadku odsetki wynoszą 0,009 proc. za każdy dzień.

Za 2026 rok właścicielom prywatnych gruntów naliczono łącznie 65,4 mln euro podatku. Z tej kwoty 817 tys. mieszkańców ma zapłacić 53,7 mln euro, natomiast ponad 19 tys. przedsiębiorstw — 11,7 mln euro.

Tegoroczne wyniki są lepsze niż przed rokiem, gdy terminowo podatek uiściło 79 proc. mieszkańców i 86 proc. przedsiębiorstw, wpłacając odpowiednio 84 proc. i 91 proc. naliczonych należności.

Standardowy termin zapłaty podatku gruntowego przypada na 15 listopada. W tym roku został przesunięty na 16 listopada, ponieważ 15 listopada wypadł w niedzielę.