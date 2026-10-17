VMI chce rozliczać podatki automatycznie

O planach poinformował dyrektor VMI Martynas Endrijaitis podczas środowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmu. Jak zaznaczył, celem jest dalszy rozwój usług elektronicznych i ograniczenie formalności dla podatników.

„Głównym celem są usługi elektroniczne. Nie tylko aby VMI sporządzała wstępne deklaracje, co już ma miejsce, ale także aby składała je w imieniu osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa” — powiedział Martynas Endrijaitis.

Według dyrektora VMI instytucja posiada już większość informacji potrzebnych do przygotowania deklaracji majątkowych mieszkańców. Oznacza to, że w przyszłości mogłaby nie tylko automatycznie wypełniać dokumenty, ale również składać je bez konieczności angażowania podatników.

Podobne rozwiązania planowane są w przypadku podatku od nieruchomości. Właściciele nieruchomości komercyjnych otrzymywaliby przygotowane wcześniej deklaracje, które musieliby jedynie złożyć.

W dalszej perspektywie automatyzacja mogłaby objąć również podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem Martynasa Endrijaitisa rozwój wymiany danych w czasie rzeczywistym może sprawić, że tradycyjne deklaracje podatkowe całkowicie znikną.

Szef VMI przyznał jednak, że wdrażanie nowych rozwiązań wymaga między innymi modernizacji systemów informatycznych. Projekt napotyka obecnie trudności techniczne i ograniczenia zasobów, dlatego zmiany będą wprowadzane stopniowo.