Rodziny z Litwy, Łotwy, Słowacji i Włoch łączą siły w walce o bezpieczeństwo dzieci w internecie. Wzywają Komisję Europejską oraz inne właściwe instytucje do podjęcia działań wobec popularnej platformy gier „Roblox”, wskazując na zagrożenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego najmłodszych.

Niebezpieczeństwa za wirtualną rozrywką

Z platformy „Roblox” korzysta dziennie około 123 mln aktywnych użytkowników, z których 36 proc. stanowią osoby poniżej 13 lat, a 38 proc. — w wieku 13—17 lat.

Rodziny zwracają uwagę na mechanizmy nadmiernego angażowania dzieci w gry, manipulacyjne praktyki sprzedażowe, przyzwyczajanie do hazardu, dostęp do nieodpowiednich treści oraz możliwość nawiązywania niebezpiecznych kontaktów.

Konstrukcja gier zachęca najmłodszych do spędzania przed ekranem jak największej ilości czasu, zdobywania losowych nagród oraz dokonywania zakupów za prawdziwe pieniądze.

Wśród zagrożeń wymieniane są również treści seksualizowane i zawierające przemoc. Dostępne na platformie funkcje komunikacyjne mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktów z nieletnimi w celu ich wykorzystywania seksualnego, nakłaniania do samookaleczeń lub w innych celach przestępczych

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Szczególną czujność należy zachować, gdy komunikacja w internecie zachęca dzieci do podejmowania działań zagrażających ich zdrowiu lub życiu. Sygnałami ostrzegawczymi są również presja psychiczna, zawstydzanie i groźby. Pozornie niewinna zabawa może stopniowo przeradzać się w coraz bardziej niebezpieczne wyzwania.

Rodzice powinni zwracać uwagę na zmiany w zachowaniu dziecka, w tym zamykanie się w sobie, wahania nastroju, zaburzenia snu i apetytu, oznaki samookaleczeń oraz wydłużający się czas spędzany przed ekranem.

Siedem zasad bezpieczeństwa w internecie

Aby ograniczyć ryzyko związane z aktywnością dzieci w przestrzeni wirtualnej, rodzice powinni:

Interesować się wirtualnym życiem dziecka. Regularnie rozmawiać o jego aktywności w internecie, kontaktach oraz obserwowanych kanałach. Wzmacniać więź emocjonalną. Dzieci, które czują wsparcie i zrozumienie rodziców, rzadziej angażują się w niebezpieczne działania. Obserwować zmiany w zachowaniu. Nie lekceważyć sygnałów mogących świadczyć o problemach emocjonalnych dziecka. Ustalić zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Wyjaśnić dziecku zagrożenia związane z udostępnianiem danych osobowych, prywatnych zdjęć oraz udziałem w tajnych wyzwaniach. Korzystać z narzędzi ochronnych. Stosować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej oraz filtry treści. Ograniczać czas przed ekranem. Ustalić zasady dotyczące czasu korzystania z urządzeń elektronicznych. Nie zwlekać ze zwróceniem się o pomoc. W przypadku podejrzenia przemocy psychicznej, samookaleczania lub wykorzystywania dziecka należy skontaktować się ze specjalistami ds. zdrowia psychicznego, policją lub ośrodkami pomocy.

W sytuacji zagrożenia należy skontaktować się ze specjalistami ds. zdrowia psychicznego, policją lub ośrodkami pomocy.

Gdzie szukać pomocy na Litwie?

Informacje dotyczące dobrostanu emocjonalnego oraz dostępnej pomocy psychologicznej można znaleźć na stronie pagalbasau.lt. Osoby przeżywające kryzys samobójczy mogą skorzystać z informacji dostępnych na stronie tuesi.lt.

Dzieci i młodzież mogą również anonimowo i bezpłatnie skorzystać z telefonów pomocy emocjonalnej: „Vaikų linija” (vaikulinija.lt), tel. 116 111 (codziennie w godz. 11:00—23:00) oraz „Jaunimo linija” (jaunimolinija.lt), tel. 0 800 28888 (całodobowo).