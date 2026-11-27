Świąteczny autobus w nowej odsłonie

Tegoroczną inspiracją dla projektu autobusu bożonarodzeniowego były zimowe dzianiny. Zarówno wnętrze, jak i karoserię pojazdu zdobią ornamenty przypominające wzory swetrów, przedstawiające najbardziej charakterystyczne budynki Wilna.

Wśród dekoracji nie zabraknie również nawiązania do tegorocznego motywu przewodniego Bożego Narodzenia w stolicy – cudu. Inspiracją stała się znajdująca się na placu Katedralnym płytka „Cud”, zachęcająca do czynienia drobnych gestów dobroci.

„Boże Narodzenie to czas, kiedy chce się poświęcić więcej czasu bliskim, zwolnić tempo i cieszyć się małymi rzeczami. Świąteczny autobus ozdobi miasto i stworzy świąteczną atmosferę, którą będą mogli doświadczyć zarówno mieszkańcy Wilna, jak i goście miasta. Zapraszam rodziny do wybrania się w tą przytulną świąteczną podróż, zwiedzenia udekorowanego Wilna i wspólnego tworzenia pięknych świątecznych chwil” – mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Bezpłatne przejazdy do końca roku

Świąteczny autobus będzie kursował od 28 listopada do 31 grudnia. Przez cały ten okres przejazdy będą bezpłatne – to prezent dla mieszkańców i gości stolicy od JUDU oraz spółki Vilniaus viešasis transportas (VVT, pol. Wileński Transport Publiczny).

„Chcemy, aby transport publiczny stał się nie tylko wygodnym sposobem dotarcia na imprezy świąteczne, ale także częścią samej świątecznej podróży. Specjalną trasę zaplanowaliśmy tak, aby pasażerowie mogli wygodnie dotrzeć do głównej choinki miejskiej, Jarmarku Bożonarodzeniowego, pospacerować po Starym Mieście lub po prostu podziwiać świąteczną atmosferę Wilna. Przez cały ten okres przejazdy autobusem bożonarodzeniowym będą bezpłatne” – powiedziała Loreta Levulytė-Staškevičienė, dyrektor JUDU.

Trasa i godziny kursowania świątecznego autobusu

Autobus zatrzyma się na 12 przystankach. Jego trasa będzie przebiegała przez centrum Wilna.

Autobus będzie kursował na trasie: Dworzec (A), ul. Muzeum MO, ul. Reformatów, ul. Islandii (A), przystanek przy al. V. Kudirkos, przystanek przy Zielonym Moście, ul. Lwowska, przystanek przy moście króla Mindauga, przystanek przy al. V. Kudirkos, ul. Islandii (D), ul. Reformatów, przystanek przy Muzeum MO, a następnie powróci na Dworzec.

Autobus będzie kursował mniej więcej co godzinę:

od poniedziałku do środy – godz. 10:00–19:40;

od czwartku do piątku – godz. 10:00–20:40;

w weekendy – godz. 11:00–21:35.

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach www.judu.lt oraz www.stops.lt.

Kolędy na żywo w wileńskich autobusach

W grudniu do wileńskiej komunikacji miejskiej powrócą również tradycyjne występy muzyczne. Pasażerowie będą mogli posłuchać kolęd w wykonaniu chóru „ARTyn”.

Koncerty odbędą się 3, 14, 17 i 21 grudnia na liniach autobusowych 1G, 3G, 4G i 17.

Więcej informacji o wydarzeniach bożonarodzeniowych w Wilnie można znaleźć na stronie kaledossostineje.lt.