Wielka Izba ETPC wydała we wtorek 24 listopada orzeczenia w sprawach skarżących z Afganistanu, Iraku i Kuby przeciwko Litwie, Łotwie i Polsce.

Trybunał przypomniał, że państwa mają prawo kontrolować wjazd cudzoziemców, ograniczać go, a nawet całkowicie zamykać granice. Odesłanie migrantów do kraju instrumentalizującego migrację samo w sobie nie narusza art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Szczególna ochrona osób narażonych

Zdaniem Trybunału przed wydaleniem władze muszą jednak zidentyfikować osoby szczególnie narażone na złe traktowanie — zarówno ze względu na wiek lub stan zdrowia, jak i te, którym po odesłaniu groziłoby rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie życia lub złe traktowanie.

„Władze wymienionych państw nie miały obowiązku oceny czy osoby te będą miały dostęp do odpowiedniej procedury azylowej w państwie wykorzystującym migrację jako narzędzie” — zaznaczył ETPC.

Litwa nie naruszyła zakazu

W sprawie przeciwko Litwie czterech skarżących zarzucało, że w marcu i kwietniu 2022 r. litewscy strażnicy graniczni zatrzymali ich i odesłali na Białoruś, nie rozpatrując ich wniosków o azyl.

Trybunał ustalił, że funkcjonariusze w każdym przypadku ustalili tożsamość skarżących oraz ich kraj pochodzenia. Żaden ze skarżących nie należał do kategorii osób szczególnie narażonych. Większością jedenastu głosów przeciwko sześciu ETPC orzekł, że Litwa nie naruszyła zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Trybunał stwierdził jednak naruszenia związane z procedurą zatrzymywania migrantów stosowaną w 2022 r., przewidującą automatyczne ograniczenie wolności na sześć miesięcy, bez indywidualnych decyzji i niezbędnych gwarancji proceduralnych.

Litwa będzie musiała wypłacić każdemu z czterech skarżących po 15 tys. euro z tytułu szkody niematerialnej oraz solidarnie — 1,8 tys. euro na pokrycie kosztów.

Naruszenia na Łotwie i w Polsce

Trybunał rozpatrzył również skargi 19 osób przeciwko Łotwie, z których 12 stanowiły trzy rodziny po cztery osoby oraz dwóch skarżących przeciwko Polsce.

W przypadku Łotwy ETPC uznał, że odesłanie na Białoruś dzieci i przebywających z nimi bliskich w różnym czasie stanowiło naruszenie zakazu tortur i nieludzkiego traktowania. Nie stwierdzono natomiast takiego naruszenia w odniesieniu do pozostałych dorosłych skarżących.

W przypadku Polski naruszenie dotyczyło jednego skarżącego, którego odesłano na Białoruś pomimo obowiązywania tymczasowego środka zabezpieczającego.

Orzeczenia w sprawach przeciwko Łotwie i Polsce zapadły jednogłośnie.

Litewskie władze zadowolone

Minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė nazwała to historycznym osiągnięciem Litwy: „Po czterech latach konsekwentnej pracy naszych prawników osiągnęliśmy zasadniczy cel — na najwyższym europejskim szczeblu sądowym w zakresie ochrony praw człowieka uznano, że mieliśmy do czynienia nie ze zwykłym kryzysem migracyjnym, lecz z celowym atakiem zorganizowanym przez reżim białoruski przeciwko naszym państwom”.

„Trybunał uznał tę nową rzeczywistość oraz prawo państw do reagowania na nią i ochrony własnych granic” — stwierdziła Tamašunienė.

Z zadowoleniem orzeczenie przyjął również minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas, który podkreślił, że państwo ma prawo do ochrony swoich granic w sytuacji instrumentalizacji migracji.

Zdaniem zaś prezydenta Gitanasa Nausėdy wyrok potwierdza, że Białoruś świadomie wykorzystywała migrację jako narzędzie hybrydowe.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości orzeczenie wzmacnia również pozycję Litwy w sprawie przeciwko Białorusi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Wilno domaga się od Mińska ponad 200 mln euro odszkodowania.