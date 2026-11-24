Prezydent: bezpieczeństwo nie jest czymś oczywistym

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda zaznaczył, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie przypomina o konieczności zachowania czujności i konsekwentnego wzmacniania potencjału obronnego Litwy.

„Nigdy wcześniej nie byliśmy tak silni. Litewskie wojsko jest dziś nowoczesne, profesjonalne i dobrze wyposażone, a państwo litewskie — jest wiarygodnym sojusznikiem NATO” — powiedział Gitanas Nausėda.

Jednocześnie przypomniał, że pokój i bezpieczeństwo nie są gwarantowane. Podkreślił, że podstawowy obowiązek żołnierza pozostaje niezmienny od 108 lat — gotowość do obrony ojczyzny i jej obywateli.

Prezydent podziękował również sojusznikom z NATO, szczególnie żołnierzom amerykańskim i niemieckim, za ich wkład w bezpieczeństwo Litwy.

Modernizacja Wojska Litewskiego nabiera tempa

Minister ochrony kraju Robertas Kaunas podkreślił, że Litewskie Siły Zbrojne modernizują się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Liczba żołnierzy zawodowych wzrosła najbardziej od dwóch dekad, rozwijane są zdolności cyberobrony i obrony powietrznej, infrastruktura szkoleniowa oraz dywizja krajowa.

„Wiem, że sprzęt wojskowy, poligony i bazy wojskowe są ważne, ale siła litewskiego wojska nie tkwi w stali i betonie. Naszą siłą jest gotowość naszych żołnierzy, ich spryt i umiejętność szybkiego przyswajania nowych technologii” — powiedział Robertas Kaunas.

Minister przypomniał, że żołnierze wzmacniali ochronę granicy z Królewcem i infrastrukturę krytyczną, reagowali na zagrożenia lotnicze oraz pomagali mieszkańcom po burzy. Zaznaczył również, że tydzień temu na Litwę przybyła nowa rotacja żołnierzy amerykańskich, a przenoszenie niemieckiej brygady przebiega bez zakłóceń. Zapewnił, że Litwa będzie nadal wspierać Ukrainę.

Rosja testuje gotowość NATO

Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych gen. Raimundas Vaikšnoras ostrzegł przed zmieniającym się charakterem zagrożeń. Wskazał na naruszenia przestrzeni powietrznej, cyberataki, sabotaż oraz rosyjską propagandę.

„Naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ataki cybernetyczne i na infrastrukturę, przypadki sabotażu w całej Europie — Rosja już teraz działa poniżej progu piątego artykułu NATO, sprawdzając naszą gotowość i jedność sojuszu” — powiedział dowódca.

Generał podkreślił, że kluczowe znaczenie ma szybkość podejmowania decyzji, wdrażania nowych technologii i modernizacji uzbrojenia.

Przypomniał także, że ponad 100 litewskich żołnierzy uczestniczy obecnie w operacjach międzynarodowych, a tysiące innych pełni codzienną służbę, chroniąc granice i przestrzeń powietrzną kraju oraz szkoląc ukraińskich wojskowych.

Defilada wojskowa w centrum Wilna

W uroczystej defiladzie na Placu Katedralnym w Wilnie uczestniczyli żołnierze Litewskich Sił Zbrojnych, niemieckiej 45. Brygady Pancernej „Litwa” oraz wojsk Stanów Zjednoczonych. W przemarszu wzięli również udział podchorążowie Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Žemaitisa oraz członkowie Litewskiego Związku Strzelców.

Obecni byli także obrońcy wolności, weterani, ranni żołnierze i rodziny wojskowych poległych podczas operacji międzynarodowych.

Podczas ceremonii podniesiono flagi Litewskich Sił Zbrojnych i sojuszników z NATO, minutą ciszy uczczono poległych, a kompania honorowa oddała uroczyste salwy.

Nad Placem Katedralnym przeleciały myśliwce Włoskich Sił Powietrznych, pełniące misję NATO Baltic Air Policing, oraz śmigłowce UH-60 Black Hawk Litewskich Sił Powietrznych. Program obchodów obejmował również przemarsz żołnierzy aleją Giedymina do Placu Niepodległości oraz wystawę sprzętu wojskowego.