Koszt edukacji: 15 euro.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Uczestnicy, którzy wypełnili formularz rejestracyjny i zarezerwowali miejsce, są zobowiązani do nabycia biletu w Centrum Kultury w Rudominie 26 listopada przed rozpoczęciem zajęcia edukacyjnego.

Rejestracja (ilość uczestników ograniczona):

https://forms.gle/fRBfpqfgBi4DLn569

Serdecznie zapraszamy do wspólnego, kreatywnego przygotowania się do świąt!

Centrum Kultury w Rudominie