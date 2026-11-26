We wtorek 24 listopada minister edukacji narodowej RP Barbara Nowacka odbyła oficjalną wizytę na Litwie. W Wilnie minister spotkała się ze swą litewską odpowiedniczką Ramintą Popovienė, odwiedziła wileńskie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli oraz miała spotkanie z przewodniczącym Sejmu Juozasem Olekasem.

Barbara Nowacka odwiedziła wileńskie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli | Fot. Waldemar Dowejko, zw.lt

Troska obu państw

Spotkanie dwóch ministrów dotyczyło oświaty polskiej mniejszości na Litwie i litewskiej w Polsce. Barbara Nowacka podziękowała Ramincie Popovienė za zaproszenie. Szefowa MEN zaznaczyła, że polsko-litewska grupa robocza działająca od czerwca 2026 r. działa i widać już efekty tej pracy. Podkreśliła, że w kontekście nieustających rosyjskich prowokacji, strategiczna współpraca polsko-litewska jest szczególnie ważna.

„Troską obu naszych państw jest zadbanie o mniejszości narodowe. Mniejszości, które budują państwa, na terenie których mieszkają. Dlatego bardzo doceniamy osobiste zaangażowanie pani minister w rozwiązywanie bieżących problemów. Grupa robocza będzie działała dalej” — zaznaczyła polska polityk, podczas krótkiej konferencji prasowej w siedzibie litewskiego ministerstwa.

Popovienė w swoją kolei oświadczyła, że oba kraje powinny szukać rozwiązań w dziedzinie oświaty mniejszości narodowych. „Polska jest naszym strategicznym partnerem, a kwestie edukacji mniejszości narodowych stanowią istotny element relacji dwustronnych” — oświadczyła minister oświaty, nauki i sportu.

Kwestia szkoły w Połukniu

Jednym z tematów spotkania była kwestia zachowania polskiej szkoły w Połukniu. Polska minister z zadowoleniem przyjęła decyzję strony litewskiej o przejęciu przez rząd polskiej placówki oświatowej w rejonie trockim. „System litewski powoduje, że państwo nie ma takiej kontroli nad siecią szkół. Bardzo często decyzje są uzależnione od dobrej lub niestety złej woli samorządu. Dlatego bardzo doceniam decyzję, która pani minister podjęła dotyczącą tego, aby akurat tę szkołę przejąć pod opiekę rządu. Wiem, że w najbliższych dniach wiceminister będzie miał spotkanie ze społecznością szkolną. Mam nadzieję, że jego propozycje zostaną dobrze przyjęte. Po tym spotkaniu i po naszej rozmowie jestem znacznie spokojniejsza o los szkoły. Mam poczucie, że od 1 września społeczność lokalna nie będzie musiała martwić się o swoją przyszłość” — oświadczyła Barbara Nowacka.

W trakcie konferencji prasowej oświadczono, że grupa robocza ds. edukacji mniejszości narodowych rozpocznie analizę możliwości wprowadzenia od 2030 r. dwupoziomowego, państwowego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Od 2023 r. wszystkie przedmioty, z wyjątkiem języka litewskiego i literatury oraz matematyki, są nauczane na jednym poziomie i przeprowadza się z nich egzamin tylko na jednym poziomie. „Zaplanowano konsultacje z nauczycielami języka polskiego na Litwie. Zobaczymy, czy i w jaki sposób moglibyśmy dążyć do wprowadzenia takiego rozwiązania od 2030 r. Jeśli uda się osiągnąć wspólne porozumienie, potrzebny będzie odpowiedni czas na przygotowania” — powiedziała Popovienė.

Polska minister oświadczyła, że szkoły mniejszości narodowych nie mogą stać się zakładnikami bieżącej polityki. „Obowiązkiem obu państw jest dbanie o to, aby każdy obywatel naszych krajów miał zagwarantowany dobry dostęp do edukacji. Tak, by konkurencja polityczna nie miała wpływu na to, jak jest ukształtowana sieć szkół dla mniejszości. Żyjemy w czasach wyzwań demograficznych. Mamy tego pełną świadomość. Mamy też świadomość, jak ważne są relacje polsko-litewskie. Jak ważne jest życie Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce” — dodała Nowacka.

W Wilnie minister miała spotkanie z przewodniczącym Sejmu Juozasem Olekasem | Fot. Ūla Liškevičiūtė, lrs.lt

Łagodniejsze wymogi dla szkół

Podczas spotkania omówiono również kwestie zachowania szkół mniejszości narodowych, przygotowywania podręczników w językach ojczystych oraz wzmocnienia nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Litewska minister podkreśliła, że jeszcze w sierpniu rząd zezwolił na zmniejszenie wymaganej liczby uczniów w szkołach mniejszości narodowych oraz jedynych szkołach z litewskim językiem nauczania w rejonach wileńskim, solecznickim, trockim i święciańskim.

Zgodnie z wcielonymi zmianami, jeżeli tego typu szkoły są jedynymi placówkami w danej miejscowości, od września dopuszcza się zmniejszenie minimalnej liczby uczniów w klasach końcowych z dwunastu do ośmiu. Łączna liczba uczniów w szkole będzie mogła wynosić mniej niż 60.

Wspieranie języka i kultury polskiej

Nowacka poinformowała, że jej resort oraz polskie MSZ mają odpowiednie narzędzia do wspierania języka polskiego oraz polskiej kultury poza granicami kraju. Teraz nie ma oddzielnych programów wspierających bezpośrednio infrastrukturę szkolną. „Natomiast jeśli pojawi się taka potrzeba, to sądzę, że pewne działania jesteśmy w stanie przemyśleć” — zapewniła minister.

Szefowa MEN powiadomiła, że jej resort współpracuje i nadzoruje działalność Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. To właśnie ten instytut „dostarcza podręczniki, wspiera kształcenie nauczycieli, wspiera działalność polonijną”. Z informacji minister wynika, że polska społeczność szkolna jest zadowolona ze współpracy z Instytutem. „Jeśli pojawią się następne postulaty, to oczywiście możemy rozpatrzeć, co jest potrzebne. Zarówno na Litwie i w Polsce dbanie o szkoły jest zadaniem samorządu. Tu pojawiają się ciągłe wyzwanie. W ramach reform dofinansujemy konkretne działania. Na przykład laboratoria lub sprzęt. Natomiast, co do zasady, nie finansujemy remontów i budowy szkół” — oświadczyła Barbara Nowacka.