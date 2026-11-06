W tym szczególnym dniu gimnazjum miało zaszczyt gościć delegację z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na czele z dyrektor Dagmarą Bobak. W skład delegacji weszli również: naczelnik Wydziału Dotacji Małgorzata Michalczyk oraz radca Monika Karpuk-Szondi. W uroczystości uczestniczyli także konsulowie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Zbigniew Ciosek i Barbara Bralewska, oraz starosta dzielnicy Nowa Wilejka Jerzy Grydziuszka. Gości serdecznie powitała dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi, które stanowiło nie tylko oficjalne otwarcie odnowionych pomieszczeń, lecz także wymowny znak kolejnego etapu w rozwoju placówki. W słowach powitania wybrzmiało motto patrona szkoły, Józefa Ignacego Kraszewskiego: „Nauka narzędziem i dodatkiem, a człowieczeństwo celem”. Myśl ta doskonale oddawała istotę całego przedsięwzięcia. Modernizacja szkoły to bowiem nie tylko odnowione ściany, podłogi i wyposażenie, ale przede wszystkim inwestycja w człowieka — jego rozwój, bezpieczeństwo, komfort i przyszłość.

Trzy lata przemian — szkoła z nowym obliczem

Lata 2024-2026 zapisały się w historii Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego jako czas intensywnych przemian. Dzięki wsparciu MSZ RP oraz Samorządu Miasta Wilna udało się przeprowadzić szeroko zakrojone prace remontowe, które znacząco odmieniły wygląd i funkcjonalność placówki. Ważną rolę w realizacji inwestycji odegrało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będące partnerem pośredniczącym.

Zakres przeprowadzonych prac najlepiej ukazuje się w konkretnych zmianach, które dziś służą całej społeczności szkolnej. Powstały nowoczesne laboratoria: fizyczne oraz chemiczno-biologiczne, stwarzające uczniom warunki do prowadzenia doświadczeń, obserwacji i samodzielnego odkrywania praw rządzących światem. Nauka przedmiotów przyrodniczych może teraz w jeszcze większym stopniu opierać się na praktycznym działaniu, rozwijaniu ciekawości poznawczej i umiejętności wyciągania wniosków.

Zmodernizowano również dwie pracownie komputerowe, odpowiadające na rosnące znaczenie technologii informacyjnych we współczesnej edukacji. Rozbudowano szkolną sieć komputerową oraz infrastrukturę Wi-Fi, a także odnowiono instalacje elektryczne. Ważnym elementem przedsięwzięcia było dostosowanie sal i zaplecza technicznego do wymagań związanych z organizacją egzaminów, w tym egzaminów przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Zadbano również o odpowiednią wymianę powietrza poprzez zastosowanie rozwiązań wentylacyjnych poprawiających warunki codziennego przebywania w szkolnych pomieszczeniach.

Przemiany objęły jednak nie tylko sale dydaktyczne. Powstał nowy pokój nauczycielski, zapewniający pedagogom bardziej komfortowe warunki pracy. Utworzono dwa gabinety administracyjne oraz gabinet psychologa, podkreślając tym samym znaczenie sprawnej organizacji życia szkoły i troski o dobrostan psychiczny uczniów.

Szczególną uwagę poświęcono również przestrzeniom wspólnym. Na szkolnych korytarzach pojawiły się przytulne strefy wypoczynku i relaksu, w których uczniowie mogą odpocząć między lekcjami, porozmawiać z rówieśnikami czy po prostu znaleźć chwilę wytchnienia. Te z pozoru niewielkie zmiany mają ogromne znaczenie w codziennym życiu szkoły, ponieważ tworzą atmosferę sprzyjającą dobremu samopoczuciu, wzajemnej życzliwości i budowaniu relacji.

Nowe oblicze zyskała również szkolna biblioteka, która została przeniesiona do większej odnowionej przestrzeni. Stworzone warunki sprzyjają rozwijaniu czytelniczych pasji, poszerzaniu zainteresowań oraz samodzielnemu odkrywaniu i zdobywaniu wiedzy. Warto przy tej okazji podkreślić, że uczniowie gimnazjum korzystają również z podręczników przetłumaczonych dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie. To ważne wsparcie procesu dydaktycznego, służące zapewnieniu uczniom dostępu do materiałów edukacyjnych w języku polskim.

Wśród nowych pomieszczeń szczególne miejsce zajmuje przestrzeń muzealna, poświęcona zachowaniu pamięci o dziejach gimnazjum, jego patronie oraz ludziach, którzy przez lata tworzyli historię szkoły. Jest ona symbolicznym pomostem między przeszłością a teraźniejszością — miejscem, w którym szkolne pamiątki, fotografie i świadectwa minionych lat przypominają kolejnym pokoleniom o ich korzeniach i dziedzictwie.

Wszystkie te zmiany sprawiły, że gimnazjum stało się miejscem jeszcze bardziej funkcjonalnym, nowoczesnym i przyjaznym. Jasne korytarze, odnowione sale, specjalistyczne pracownie oraz starannie zagospodarowane przestrzenie wspólne tworzą dziś spójną całość.

Wdzięczność wyrażona słowem, muzyką, tańcem i śpiewem

Po uroczystym przecięciu wstęgi goście udali się do odnowionej auli, gdzie odbyła się dalsza część spotkania przygotowana przez społeczność gimnazjum.

Motywem przewodnim uroczystości stała się myśl: „Pomaganie innym to najpiękniejsze z wyrażeń ludzkiej miłości”. Słowa te przypominały, że prawdziwa wartość pomocy ujawnia się w konkretnych działaniach, których owoce służą innym przez długie lata.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację ukazującą przebieg i efekty modernizacji gimnazjum. Zestawienie fotografii wykonanych przed remontem i po jego zakończeniu pozwoliło dostrzec ogrom dokonanych zmian oraz skalę wspólnego przedsięwzięcia. Obrazy dawnych i obecnych szkolnych wnętrz przemawiały szczególnie wymownie, ukazując drogę, jaką placówka przeszła w ciągu ostatnich trzech lat.

Głos zabrała dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz. Uroczystość stała się okazją do wyrażenia serdecznej wdzięczności instytucjom i osobom, których zaangażowanie umożliwiło realizację inwestycji. Do zgromadzonych zwrócili się również zaproszeni goście.

Wyjątkowym dopełnieniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez uczniów. Muzyka, taniec i śpiew stały się piękną formą podziękowania za okazane wsparcie. Występy młodych artystów przypomniały, że szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również przestrzenią pielęgnowania tradycji, rozwijania talentów i budowania więzi międzyludzkich.

Po uroczystym przecięciu wstęgi goście udali się do odnowionej auli, gdzie odbyła się dalsza część spotkania przygotowana przez społeczność gimnazjum | Fot. Waldemar Dowejko

Inwestycja, której owoce pozostaną na lata

Wizyta delegacji i uroczyste podsumowanie remontów były wydarzeniem szczególnym dla całej społeczności gimnazjum. Pokazały, że troska o edukację młodego pokolenia nie zna granic, a współpraca instytucji polskich i litewskich może przynosić trwałe i wymierne rezultaty.

Szkoła zmienia swoje oblicze, ale pozostaje wierna wartościom, które od lat kształtują jej charakter. W odnowionych murach nadal najważniejszy jest człowiek — uczeń, nauczyciel, rodzic — oraz wzajemny szacunek, życzliwość i odpowiedzialność.

Dzisiejsze przemiany to coś więcej niż remont budynku. To inwestycja w marzenia, możliwości i przyszłość kolejnych pokoleń uczniów.

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie składa serdeczne podziękowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Samorządowi Miasta Wilna oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

Joanna Szczygłowska