W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) z 21–27 listopada 2026 r. ukazał się wywiad z Dariuszem Wiśniewskim, konsulem generalnym RP na Litwie. Wiśniewski w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówił o stanie relacji polsko-litewskich. Konsul stwierdził, że po 35 latach cierpliwość Polski wobec nierozwiązanych spraw polskiej mniejszości się wyczerpuje, a po deklaracjach strony litewskiej w sprawie szkoły w Połukniu Warszawa czeka na konkrety.

Stanowisko było stronie litewskiej przekazywane wielokrotnie

Według Wiśniewskiego to stanowisko przekazywali stronie litewskiej m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wiceministrowie spraw zagranicznych, specjalny wysłannik prezydenta Karola Nawrockiego oraz posłowie z Komisji Edukacji Narodowej Sejmu RP.

„Przekaz brzmi mniej więcej tak: „Drodzy sąsiedzi, drodzy przyjaciele, nie domagamy się niczego nadzwyczajnego. Przypominamy, że zasada wzajemności nie do końca obowiązuje w naszych relacjach, że pewne standardy Unii Europejskiej nie są u Was przestrzegane i prosimy, żebyście – mówiąc potocznie – ogarnęli te tematy«” – relacjonował konsul generalny w rozmowie z „KW”.

Ministerstwo złożyło deklaracje

Zapytany, czy strona litewska złożyła w sprawie Połuknia jakieś deklaracje, Wiśniewski odpowiedział twierdząco.

„Pani doradczyni prezydenta Nausėdy zapewniła wysłannika polskiego prezydenta, że sprawa szkoły w Połukniu zostanie rozwiązana na poziomie państwowym. Podobne słowa padły z ust premiera Mindaugasa Sinkevičiusa w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie. Usłyszeliśmy deklaracje, teraz chcielibyśmy poznać konkrety – mam nadzieję, że przekazane zostaną choćby minister Barbarze Nowackiej, która za kilkanaście dni przyjeżdża do Wilna na spotkanie z minister Ramintą Popovienė” – mówił w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Przypomnijmy — w końcu tegorocznego lata minister Raminta Popovienė przyznała, że przejęcie szkoły w Połukniu przez ministerstwo jest „możliwe, ale zajęłoby dużo czasu”. Po publikacji „Kuriera” na ten temat pojawiły się deklaracje, że ministerstwo przygotowuje się do takiego przejęcia szkoły.

Co się stanie, jak cierpliwość Polski wyczerpie się?

Konsul generalny na pytanie dziennikarza, co się stanie, gdy polska cierpliwość się wyczerpie, wskazał na dialog ekspertów.

„Mam nadzieję, że liderzy Litwy uświadomią sobie – myślę, że wielu już to zrobiło – że szkoda czasu prezydentów i premierów na sprawy, które można załatwić stosunkowo szybko w spokojnym dialogu ekspertów. Mamy zbyt wiele innych poważnych wyzwań przed sobą” – odpowiedział „KW”.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (134) z 21–27 listopada 2026 r.