„Pływanie to nie tylko przydatna umiejętność, ale przede wszystkim ważna kwestia bezpieczeństwa dzieci. Dlatego cieszę się, że w tym roku prawie tysiąc drugoklasistów z rejonu wileńskiego będzie uczęszczać na te zajęcia przez cały rok szkolny. Ponieważ w rejonie wileńskim nie ma jeszcze basenów spełniających wymogi programu, lekcje odbywają się w stolicy. Mamy nadzieję, że w przyszłości się to zmieni — w Rudominie i Niemenczynie planowana jest budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych z basenami. Tam dzieci będą mogły uczyć się pływania bliżej domu, a mieszkańcy rejonu zyskają więcej możliwości aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Zgodnie z Narodowym Programem Aktywności Fizycznej ze środków państwowych finansowanych jest 18 lekcji pływania. Aby zapewnić ciągłość nauki i pozwolić dzieciom doskonalić zdobyte umiejętności, Samorząd Rejonu Wileńskiego opłaci kolejne 14 zajęć — decyzję tę zatwierdziła Rada Samorządu. Łącznie na każdego drugoklasistę uczestniczącego w programie przypadają 32 lekcje w ciągu roku szkolnego.

„Ważne jest, aby dzieci nie tylko nauczyły się pływać, ale także zrozumiały, że w wodzie konieczna jest uważność, świadome zachowanie oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Dlatego lekcje pływania postrzegamy zarówno jako szansę na wzmocnienie zdrowia, jak i fundament bezpieczeństwa podczas kąpieli. To umiejętności, których wartość pozostaje na długo” — podkreśla wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Lekcje pływania — na sześciu wileńskich basenach

Zajęcia z pływania organizowane są we współpracy z instytucją publiczną „Active Vilnius”, która administruje miejskimi pływalniami.

Każda szkoła wybiera jeden z sześciu obiektów spełniających wymogi programu, kierując się przede wszystkim odległością od placówki — tak, aby dojazd uczniów na zajęcia i z powrotem trwał jak najkrócej.

Zajęcia odbywają się na basenach: w Fabianiszkach (ul. Vėtrungių 45A), „Plaukimo šeima” (ul. Ozo 18), Stołecznego Centrum Dzieci i Młodzieży (al. Konstitucijos 25), w Leszczyniakach (ul. Erfurto 13), Centrum Aktywności „Youdėk” (ul. Estų 1) oraz w Żyrmunach (ul. Žirmūnų 37).

Dzieci uczą się nie tylko pływać, ale i bezpiecznie zachowywać w wodzie

Podczas zajęć praktycznych dzieci stopniowo oswajają się z wodą, uczą się pokonywać lęk przed nią, prawidłowo oddychać, nurkować, unosić się na wodzie i samodzielnie w niej poruszać. W ten sposób rozwijają swoje umiejętności, wzmacniają pewność siebie oraz uczą się oceniać własne możliwości. Równie ważna jest nauka zasad higieny, zachowania na pływalniach i otwartych akwenach, rozpoznawania zagrożeń oraz reagowania w razie wypadku.

45-minutowe lekcje prowadzą profesjonalni trenerzy w grupach liczących maksymalnie 12 osób, dostosowując program do indywidualnych możliwości uczniów.

W programie uczestniczy coraz więcej szkół i uczniów z rejonu wileńskiego

Samorząd Rejonu Wileńskiego dołączył do Narodowego Programu Aktywności Fizycznej w ubiegłym roku szkolnym — uczestniczyło w nim wówczas 781 uczniów z 24 szkół. W tym roku skala wzrosła o 9 placówek i prawie 200 dzieci (do 980 uczniów z 33 szkół).

Program finansowany ze środków państwa oraz samorządu daje drugoklasistom możliwość systematycznej nauki pływania przez cały rok szkolny, utrwalenia umiejętności praktycznych oraz zdobycia wiedzy, która pomaga czuć się bezpieczniej w wodzie i nad zbiornikami wodnymi.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego