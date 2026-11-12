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Trwa zgłaszanie kandydatur do nagród za zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców

Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina o trwającym naborze kandydatur do dorocznych nagród i zachęca do wyróżnienia wyjątkowych osób, społeczności oraz organizacji, które swoją działalnością w mijającym roku, osiągnięciami i zaangażowaniem zasłużyły się dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców.

Autor: Inf. ASRW
Afisz zgłaszania kandydatur do nagród za zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców.
Graf. orgzanizatorzy

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Kandydatami do nagród mogą być osoby fizyczne i prawne – zarówno mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i instytucje, organizacje oraz podmioty (działające na jego terenie lub mające w nim swoją siedzibę) – wyróżniające się zasługami w dziedzinach kultury, sztuki, innowacji, samorządności, biznesu, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, prawa, ochrony środowiska, turystyki, działalności charytatywnej, sportu i innych. Nagroda może być również przyznana za całokształt osiągnięć w działalności zawodowej lub społecznej.

Kandydatury można zgłaszać do 16 listopada 2026 r. (włącznie).

Dokumenty można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej: poprzez wypełnienie formularza online (skanując kod QR);
  • e-mailem: wysyłając na adres vrsa@vrsa.lt opis kandydatury w dowolnej formie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Samorządu.

Wniosek powinien zawierać prezentację kandydata, opis jego zasług dla rejonu wileńskiego i jego mieszkańców oraz inne istotne informacje z nim związane.

Corocznie przyznawanych jest nie więcej niż 10 nagród. Wybrani laureaci zostaną uhonorowani przez mera Samorządu Rejonu Wileńskiego podczas uroczystej ceremonii.

Czytaj także: Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłasza nabór kandydatur do dorocznych nagród za zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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Do 16 listopada 2026 r. można zgłaszać kandydatów do dorocznych nagród przyznawanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Inicjatywa ma na celu uhonorowanie wyjątkowych osób, społeczności, firm oraz instytucji, które swoją pracą i zaangażowaniem rozsławiają rejon w kraju i za granicą.

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