Kandydatami do nagród mogą być osoby fizyczne i prawne – zarówno mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i instytucje, organizacje oraz podmioty (działające na jego terenie lub mające w nim swoją siedzibę) – wyróżniające się zasługami w dziedzinach kultury, sztuki, innowacji, samorządności, biznesu, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, prawa, ochrony środowiska, turystyki, działalności charytatywnej, sportu i innych. Nagroda może być również przyznana za całokształt osiągnięć w działalności zawodowej lub społecznej.

Kandydatury można zgłaszać do 16 listopada 2026 r. (włącznie).

Dokumenty można składać w następujący sposób:

w formie elektronicznej: poprzez wypełnienie formularza online (skanując kod QR);

e-mailem: wysyłając na adres vrsa@vrsa.lt opis kandydatury w dowolnej formie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Samorządu.

Wniosek powinien zawierać prezentację kandydata, opis jego zasług dla rejonu wileńskiego i jego mieszkańców oraz inne istotne informacje z nim związane.

Corocznie przyznawanych jest nie więcej niż 10 nagród. Wybrani laureaci zostaną uhonorowani przez mera Samorządu Rejonu Wileńskiego podczas uroczystej ceremonii.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego