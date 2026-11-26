„Boże Narodzenie w rejonie wileńskim to nie jedna choinka i nie jedno święto. Każde nasze miasteczko, każda społeczność ma swoje tradycje, swoich ludzi i coś, czym potrafi zaskoczyć. Chciałoby się, abyśmy w okresie świątecznym częściej się spotykali, więcej czasu spędzali razem, a być może odwiedzili także te zakątki rejonu, w których jeszcze nie byliśmy. Dlatego w tym roku zebraliśmy wszystkie świąteczne wydarzenia w jednym miejscu – aby łatwo było sprawdzić, co, gdzie i kiedy się odbywa. Zapraszam na rozświetlenie choinki w swojej miejscowości, a w miarę możliwości – także do odwiedzenia sąsiadów. Przecież świąteczny nastrój z pewnością nie kończy się na jej granicach” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

We wszystkich 23 gminach rejonu odbędzie się niemal 40 wydarzeń świątecznych – na uczestników czekają koncerty, atrakcje dla całej rodziny oraz spotkania ze Świętym Mikołajem. I oczywiście najbardziej wyczekiwany moment każdej uroczystości – rozświetlenie choinki.

Uroczystości rozświetlenia choinek bożonarodzeniowych w rejonie wileńskim rozpoczną się już 27 listopada, a dwie główne choinki rejonu rozbłysną w tym roku 4 grudnia w Rudominie oraz 6 grudnia w Niemenczynie.

Szczegóły oraz pełny harmonogram dostępne są na stronie kaledos.vrsa.lt.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego