Dlatego doniesienia o tym, jakoby urodzony w 1963 r. Huang miał pozamałżeńskie relacje z kobietą, jakoby mającą związki z wywiadem Chińskiej Republiki Ludowej, nie tylko okazały się wstrząsem obyczajowym, lecz także wpłynęły na nastroje na rynkach technologicznych, a giełdowe notowania Nvidii, będącej obecnie najwyżej na świecie wycenianą spółką, poszybowały w dół. Zarząd podjął decyzję o usunięciu Huanga ze stanowiska. A kilka dni później, na skutek nacisku klientów i akcjonariuszy, przywrócił go – co spowodowało nie tylko stabilizację, ale skokowy wzrost notowań Nvidii. Zaufanie do osoby może mieć olbrzymie znaczenie.

Przykład odwrotny pojawił się w przestrzeni alt-techu, czyli mniejszych firm technologicznych. Zalicza się do nich Proton – dostawca przede wszystkim szyfrowanej, dbającej o prywatność użytkownika poczty elektronicznej. Proton nie jest notowany na giełdzie, zarządza nim fundacja. Pojawiły się doniesienia prasowe, że dyrektor (i założyciel) firmy Andy Yen źle traktuje pracowników. Nie pomogło to, że w swoim publicznym odniesieniu do zastrzeżeń Yen zasadniczo nie zaprzeczył, a raczej zajął stanowisko w stylu: „przepraszam, że źle to odebraliście”. Firma wynajęła specjalistów od zarządzania kryzysem i zajęła się cenzurowaniem komentarzy swoich klientów, co zostało odebrane jeszcze gorzej. Użytkownicy zaczęli masowo rezygnować z płatnych usług.

W przypadku Jensena Huanga spadek kursu akcji Nvidii nie przełożył się na funkcjonowanie firmy. Klienci nadal chcą kupować jej produkty, bo nie stracili zaufania do Huanga jako technologa (a jako człowiek przyznał się do błędu i przeprosił). W przypadku firmy nienotowanej na giełdzie, jak Proton, odchodzący klienci oznaczają straty finansowe. Zwłaszcza jeśli tracą zaufanie do kierownictwa – a doświadczenie pokazuje, że ludzie nieprzyznający błędów, częściej popełniają je także przy tworzeniu zaawansowanych mechanizmów, procesów czy struktur.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026