Wierzę, że obie strony szczerze chcą rozwiązywać spory. Litewska minister chociażby obniżyła wymogi co do liczby uczniów, jeśli polska szkoła jest ostatnią w okolicy.

Polska minister Barbara Nowacka też zna realia i stawia jasne oczekiwania. Rozumie obawy Litwy, ale polska racja stanu jest dla niej ważniejsza. W TVP Wilno powiedziała: „Rozumiem bieżącą politykę krajową, ale nie powinna ona uderzać w interesy państwa, które będzie dbało o swoich rodaków. Polska będzie dbała o Polaków na Litwie”. W przekładzie z języka dyplomatycznego: polityka polityką, ale ręki na Polaków nie podnoście, bo będzie reakcja.

Skoro obie strony chcą dobrze, czemu konkretów nie ma i może nie być? Bo Litwa nie chce zająć się polskimi szkołami. Powstała „grupa ds. szkół mniejszości narodowych”. Trwają konsultacje w sprawie „szkół mniejszości narodowych”. Tylko co polską minister mają obchodzić inne mniejszości? Przyjechała bronić szkół polskich, nie rosyjskich.

A w polskich szkołach znajomość języka litewskiego – koronny argument zwolenników lituanizacji – jest wyższa niż w rosyjskich. O postawach propaństwowych z grzeczności nie wspomnę. Gdy polscy uczniowie są liczeni razem z rosyjskimi szkołami, odpowiadają za „nieznajomość litewskiego” wspólnie z uchodźcami z Ukrainy i Białorusi, którzy uczą się języka od zera. Trudno ich winić. Ale to nie jest problem polskich uczniów ani Polski.

Rozmowa o „szkołach mniejszości narodowych” to próba przerzucenia na Polskę cudzych problemów. A potem: „no my chcieliśmy dobrze, ale sami widzicie, statystyki…”. Próbuję się pocieszać, że Litwa może sobie z tego nie zdawać sprawy. To brzemię sowieckiej kultury politycznej: nikogo nie nazywać po imieniu, mówić ogólnikami.

Czas je porzucić. Inaczej będziemy dyskutować kolejne 32 lata. Tylko już bez polskich uczniów.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026