„Tradycja przyznawania nagród, zapoczątkowana w 2024 r., dowodzi, jak bogaty w niezwykłe osobowości i dokonania jest rejon wileński. Dlatego chcemy nadal dbać o to, aby każdy znaczący wkład spotkał się z zasłużonym uznaniem. Serdecznie zachęcam całą społeczność do zgłaszania kandydatur, dzielenia się inspirującymi historiami i wspólnego uhonorowania wybitnych postaci naszego rejonu” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Kandydatami mogą być osoby fizyczne i prawne – zarówno mieszkańcy, jak i działające na tym terenie instytucje, organizacje czy przedsiębiorstwa. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w minionym roku lub za całokształt działalności m.in. w obszarach kultury, oświaty, sportu, biznesu, innowacji, ochrony zdrowia, środowiska czy działalności charytatywnej i innych dziedzinach.

„Zyskująca coraz szersze uznanie inicjatywa nagród samorządowych dowodzi, że w rejonie wileńskim mamy powody do dumy we wszystkich dziedzinach – od krzewicieli wartości kulturowych i oświatowych, po luminarzy opieki zdrowotnej oraz liderów biznesu. Wspólnie dostrzeżmy, uhonorujmy i podziękujmy tym, którzy ożywiają nasz rejon, nadają mu nowych barw i przekształcają najbardziej ambitne wizje w widoczne zmiany” – dodaje wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Zgłoszenia można składać na dwa sposoby:

• online: poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej samorządu;

• e-mailem: przesyłając opis kandydatury lub wypełniony formularz na adres vrsa@vrsa.lt;

Wszystkie kandydatury oceni komisja, a ostateczną decyzję zatwierdzi Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wyłonieni laureaci odbiorą prestiżowe nagrody z rąk mera rejonu wileńskiego podczas uroczystej gali.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 43 (125) 31/10-06/11/2026