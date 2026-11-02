„Tradycja przyznawania nagród, zapoczątkowana w 2024 r., dowodzi, jak bogaty w niezwykłe osobowości i dokonania jest rejon wileński. Dlatego chcemy nadal dbać o to, aby każdy znaczący wkład spotkał się z zasłużonym uznaniem. Serdecznie zachęcam całą społeczność do zgłaszania kandydatur, dzielenia się inspirującymi historiami i wspólnego uhonorowania wybitnych postaci naszego rejonu” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.
Kandydatami mogą być osoby fizyczne i prawne – zarówno mieszkańcy, jak i działające na tym terenie instytucje, organizacje czy przedsiębiorstwa. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w minionym roku lub za całokształt działalności m.in. w obszarach kultury, oświaty, sportu, biznesu, innowacji, ochrony zdrowia, środowiska czy działalności charytatywnej i innych dziedzinach.
„Zyskująca coraz szersze uznanie inicjatywa nagród samorządowych dowodzi, że w rejonie wileńskim mamy powody do dumy we wszystkich dziedzinach – od krzewicieli wartości kulturowych i oświatowych, po luminarzy opieki zdrowotnej oraz liderów biznesu. Wspólnie dostrzeżmy, uhonorujmy i podziękujmy tym, którzy ożywiają nasz rejon, nadają mu nowych barw i przekształcają najbardziej ambitne wizje w widoczne zmiany” – dodaje wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.
Zgłoszenia można składać na dwa sposoby:
• online: poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej samorządu;
• e-mailem: przesyłając opis kandydatury lub wypełniony formularz na adres vrsa@vrsa.lt;
Wszystkie kandydatury oceni komisja, a ostateczną decyzję zatwierdzi Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wyłonieni laureaci odbiorą prestiżowe nagrody z rąk mera rejonu wileńskiego podczas uroczystej gali.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt
Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego
Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 43 (125) 31/10-06/11/2026