Strona głównaSamorządy

Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłasza nabór kandydatur do dorocznych nagród za zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców

Do 16 listopada 2026 r. można zgłaszać kandydatów do dorocznych nagród przyznawanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Inicjatywa ma na celu uhonorowanie wyjątkowych osób, społeczności, firm oraz instytucji, które swoją pracą i zaangażowaniem rozsławiają rejon w kraju i za granicą.

Autor: Inf. ASRW
Co roku Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznaje statuetki za szczególne zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców.
Co roku Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznaje statuetki za szczególne zasługi dla Wileńszczyzny i jej mieszkańców | Fot. vrsa.lt

Czytaj również...

„Tradycja przyznawania nagród, zapoczątkowana w 2024 r., dowodzi, jak bogaty w niezwykłe osobowości i dokonania jest rejon wileński. Dlatego chcemy nadal dbać o to, aby każdy znaczący wkład spotkał się z zasłużonym uznaniem. Serdecznie zachęcam całą społeczność do zgłaszania kandydatur, dzielenia się inspirującymi historiami i wspólnego uhonorowania wybitnych postaci naszego rejonu” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Kandydatami mogą być osoby fizyczne i prawne – zarówno mieszkańcy, jak i działające na tym terenie instytucje, organizacje czy przedsiębiorstwa. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w minionym roku lub za całokształt działalności m.in. w obszarach kultury, oświaty, sportu, biznesu, innowacji, ochrony zdrowia, środowiska czy działalności charytatywnej i innych dziedzinach.

„Zyskująca coraz szersze uznanie inicjatywa nagród samorządowych dowodzi, że w rejonie wileńskim mamy powody do dumy we wszystkich dziedzinach – od krzewicieli wartości kulturowych i oświatowych, po luminarzy opieki zdrowotnej oraz liderów biznesu. Wspólnie dostrzeżmy, uhonorujmy i podziękujmy tym, którzy ożywiają nasz rejon, nadają mu nowych barw i przekształcają najbardziej ambitne wizje w widoczne zmiany” – dodaje wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Zgłoszenia można składać na dwa sposoby:

• online: poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej samorządu;
• e-mailem: przesyłając opis kandydatury lub wypełniony formularz na adres vrsa@vrsa.lt;

Wszystkie kandydatury oceni komisja, a ostateczną decyzję zatwierdzi Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wyłonieni laureaci odbiorą prestiżowe nagrody z rąk mera rejonu wileńskiego podczas uroczystej gali.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt

Czytaj także: Uczniowie rejonu wileńskiego zostali nagrodzeni

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 43 (125) 31/10-06/11/2026

Afisze

Więcej od autora

Samorządy

Samorząd Rejonu Wileńskiego podejmuje współpracę z VSAT: 10 tys. euro dla nowych funkcjonariuszy straży granicznej

„Brak funkcjonariuszy to wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego, wobec którego samorząd nie może pozostać obojętny. Widząc pozytywne rezultaty analogicznego partnerstwa z policją, model zachęt finansowych zaczniemy stosować również w ochronie...
Samorządy

Gala „Auksinės krivūlės”: rejon wileński nagrodzony w dwóch kategoriach

Przywództwo w umacnianiu ochrony cywilnejOdbierając nagrody, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że odporność i gotowość samorządu najlepiej kształtuje doświadczenie zdobyte podczas stawiania czoła niecodziennym wyzwaniom.„Od pierwszych dni obecnej...
Samorządy

Mer rejonu wileńskiego wyróżniony Odznaką Honorową Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu za zasługi dla oświaty

Mówiąc o tym państwowym uznaniu, mer rejonu wileńskiego zwrócił uwagę na zmiany ostatnich lat i wykonaną pracę na rzecz wzmocnienia oświaty w rejonie.„Ostatnie lata były dla naszego samorządu czasem...

RedKomy