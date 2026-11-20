„Bibliobus”, prowadzony przez Bibliotekę Centralną Miasta Wilna (VCB), od trzech lat dociera do mieszkańców dzielnic oddalonych od stacjonarnych placówek bibliotecznych. Dotychczas odwiedzał pięć dzielnic stolicy: Kolonię Wileńską, Antowil, Wakę Trocką, Soleniki i Dworczany (lit. Dvarčionis). Teraz do tej listy dołączyły Balsiai.

Godziny i lokalizacja

Od 10 listopada mobilna biblioteka zatrzymuje się przy Domu Społeczności, przy ul. Žaliųjų ežerų 85. Mieszkańcy mogą korzystać z jej usług w każdy drugi wtorek, w godzinach od 10:00 do 19:00.

„Cieszymy się, że Dom Społeczności nas przyjął i teraz »bibliobus« będzie mógł dotrzeć do jeszcze większej liczby mieszkańców Wilna — mieszkańców dzielnic Balsiai, Bireliai, Naujieji Verkiai i Pagubė. Jesteśmy otwarci na inicjatywy czytelników, liczymy na wielu gości w różnym wieku i chcemy stać się częścią życia społeczności” — mówi Inga Vaičiulionytė, kierowniczka ds. marketingu w VCB.

Ponad 3000 książek i dodatkowe usługi

„Bibliobus” oferuje ponad 3000 pozycji, w tym literaturę piękną, książki popularnonaukowe w języku litewskim i językach obcych, a także gry i łamigłówki.

Odwiedzający mogą zapisać się do biblioteki, korzystać z katalogu elektronicznego, bezpłatnego Wi-Fi oraz usług drukowania i kopiowania dokumentów.

Wewnątrz znajdują się 2 stanowiska komputerowe, 3 miejsca do czytania lub pracy oraz 5 miejsc na pufach. „Bibliobus” może pomieścić jednocześnie do 10 osób. Dzięki zainstalowanej windzie jest dostępny również dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Mobilna biblioteka to także przestrzeń spotkań i inicjatyw lokalnych. Organizowane są w niej zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Z inicjatywy czytelników powstały już kluby książki w Kolonii Wileńskiej i Wace Trockiej, których członkowie spotykają się raz w miesiącu.

Aktualne informacje o przystankach „bibliobusu” oraz organizowanych wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej www.bibliobusas.lt.