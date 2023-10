Uczniowie rejonu wileńskiego zostali nagrodzeni

Ilona Lewandowska: W ostatnich przesłuchania w ciemno w największym polskim programie muzycznym „The Voice of Poland” zyskała Pani uznanie zarówno publiczności jak i jury. Do drużyny zaprosił Panią jeden z jurorów, Marek Piekarczyk. Jak doszło do tego, że wzięła Pani udział w programie? Katarzyna Parszuta: Propozycja udziału w programie pojawiła...