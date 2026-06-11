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Na trasy rejonu wileńskiego wyjeżdża 15 autobusów elektrycznych

Na trasy komunikacji publicznej w rejonie wileńskim wyjechało 15 nowych autobusów elektrycznych, a w Niemenczynie uruchomiono dla nich 7 stacji ładowania. To jeden z najważniejszych kroków podjętych w ostatnich latach w celu odnowy floty autobusowej rejonu wileńskiego oraz poprawy jakości połączeń transportowych.

Autor: Inf. ASRW
Uroczyste otwarcie nowej floty autobusowej oraz infrastruktury ładowania w Niemenczynie.
Uroczyste otwarcie nowej floty autobusowej oraz infrastruktury ładowania w Niemenczynie | Fot. vrsa.lt

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Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, decyzja o przejściu na transport elektryczny została podjęta w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, hałasu oraz emisji dwutlenku węgla. Autobusy elektryczne szczególnie dobrze sprawdzają się na krótszych dystansach oraz trasach z dużą liczbą przystanków.

„To decyzja, na którą mieszkańcy rejonu wileńskiego od dawna czekali i zasłużyli. Chcemy, aby nasi obywatele i goście podróżowali na co dzień niezawodnym, czystym, cichym i komfortowym transportem. Inwestowanie w komunikację publiczną to inwestycja w jakość życia ludzi, dlatego ta odnowa jest wynikiem konsekwentnej pracy i bardzo się cieszymy, że udało się ten cel osiągnąć” – mówi mer R. Duchniewicz.

Przeprowadzona analiza wykazała, że koszty utrzymania i naprawy starych autobusów stale rosną. Zastąpienie ich nowymi pojazdami pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi i zapewnia większą niezawodność kursów.

Większy komfort i dostępność dla pasażerów

Rejon wileński to jeden z najszybciej rozwijających się samorządów na Litwie, dlatego modernizacja podmiejskiego transportu publicznego jest kluczowym warunkiem zapewnienia mobilności mieszkańców.

Nowe, niskopodłogowe autobusy ułatwią podróż seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Wnętrza wyposażono w wygodniejsze fotele, nowoczesne systemy ogrzewania i wentylacji, a także gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych. Odnowa transportu pomoże zmniejszyć wykluczenie społeczne i zapewni mieszkańcom sprawny dojazd do pracy i szkół, a turystom – komfortowe podróżowanie.

Zmodernizowana baza zajezdni i rozwiązania technologiczne

W ciągu ostatniego roku Zajezdnia Autobusowa Rejonu Wileńskiego zmodernizowała swoją wewnętrzną infrastrukturę. Na jej terytorium wyburzono stare, nieużywane budynki i powiększono plac postojowy oraz odnowiono warsztaty i dyspozytornię, poprawiając komfort pracy zespołu. Ponadto wdrożono zaawansowany system telemetryczny – zbiera on dane o ruchu i stanie technicznym autobusów, co pozwoli optymalizować trasy i szybciej reagować na potrzeby pasażerów.

Infrastruktura i inwestycje

Siedem stacji ładowania zainstalowanych w Niemenczynie zapewni płynną, codzienną pracę autobusów elektrycznych.

Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury została zrealizowana w ramach projektu „Odnowa pojazdów transportu publicznego Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego”. Całkowita wartość projektu to ponad 4,3 mln euro. Większość tej kwoty pokryły fundusze unijne, a resztę sfinansowano z budżetu spółki.

Z łącznej sumy projektu zakup 15 autobusów elektrycznych kosztował około 3,75 mln euro, a montaż ładowarek – prawie 160 tys. euro.

Obecnie Zajezdnia Autobusowa Rejonu Wileńskiego obsługuje 42 trasy na terenie całego samorządu. Odnowiony transport ma zwiększyć atrakcyjność usług i zachęcić mieszkańców do przesiadki z własnych samochodów do komunikacji publicznej.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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