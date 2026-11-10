Droga św. Jakuba to nie tylko trasa pielgrzymkowa, lecz także okazja do poznawania historii i kultury Europy, dziedzictwa sakralnego oraz tradycji lokalnych społeczności. Przebiegająca przez teren rejonu wileńskiego Droga św. Jakuba, zwana Drogą Wileńską, prowadzi przez Podbrzezie w kierunku Wilna.

Na trasie pielgrzymkowej znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu. Podróż można jednak wzbogacić również o inne interesujące miejsca, takie jak zabytkowe dwory, obiekty dziedzictwa sakralnego, muzea czy wyjątkowe zakątki Wileńszczyzny. Wybór odwiedzanych miejsc będzie zależał od trasy wybranej przez pielgrzyma.

Kierunek Podbrzezie i okolice:

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu;

Zabytkowe dwory w Glinciszkach i Pikieliszkach;

Destylarnia Arvydasa Padvaiskasa;

Kościół pw. św. biskupa Stanisława w Rzeszy.

Kierunek Centrum Europy i Niemenczyna:

Park Europy – muzeum na świeżym powietrzu;

Dwór w Lubowie – muzeum pełne historii;

Geograficzne Centrum Europy;

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie;

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny.

„Rejon wileński obfituje w obiekty sakralne oraz inne zabytki dziedzictwa kulturowego, które mogą stać się ważnym elementem krajowych i międzynarodowych szlaków pielgrzymkowych. Aktywniejsze zaangażowanie w rozwój Drogi św. Jakuba stworzy warunki do szerszego prezentowania tych miejsc turystom, rozbudzania zainteresowania lokalną historią i tradycjami, a także tworzenia bardziej atrakcyjnych tras turystyki kulturowej” – podkreśla mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Więcej możliwości współpracy na Litwie i w Europie

Założone w 2016 roku Litewskie Stowarzyszenie Samorządów Drogi św. Jakuba zrzesza ponad 25 samorządów z całego kraju, których celem jest rozwój i popularyzacja Drogi św. Jakuba na Litwie. Stowarzyszenie dba o kultywowanie tradycji pielgrzymkowych, wspiera rozwój turystyki kulturowej, koordynuje oznakowanie szlaków, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne, a także uczestniczy w projektach międzynarodowych oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży.

Stowarzyszenie współpracuje również z Europejską Federacją Drogi św. Jakuba i uczestniczy w działaniach Europejskiej Sieci Dróg Kulturowych.

Przystąpienie do tej organizacji umożliwi rejonowi wileńskiemu aktywniejszy udział w rozwoju szlaków pielgrzymkowych, nawiązywanie współpracy w ramach partnerstw krajowych i międzynarodowych oraz zwiększanie rozpoznawalności rejonu na Litwie i za granicą. Będzie to również szansa na wzmocnienie zaangażowania lokalnych społeczności i wspieranie rozwoju usług turystycznych.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego