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Rejon wileński dołącza do sieci Dróg św. Jakuba – nowe możliwości rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego wyraziła zgodę na przystąpienie do Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów Drogi św. Jakuba, aby aktywnie uczestniczyć w rozwoju szlaków pielgrzymkowych, ochronie dziedzictwa kulturowego oraz promocji turystyki kulturowej. Członkostwo otworzy nowe możliwości współpracy i pozwoli szerzej promować dziedzictwo sakralne oraz kulturowe rejonu wileńskiego.

Autor: Inf. ASRW
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu.
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu | Fot. vrsa.lt

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Droga św. Jakuba to nie tylko trasa pielgrzymkowa, lecz także okazja do poznawania historii i kultury Europy, dziedzictwa sakralnego oraz tradycji lokalnych społeczności. Przebiegająca przez teren rejonu wileńskiego Droga św. Jakuba, zwana Drogą Wileńską, prowadzi przez Podbrzezie w kierunku Wilna.

Na trasie pielgrzymkowej znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu. Podróż można jednak wzbogacić również o inne interesujące miejsca, takie jak zabytkowe dwory, obiekty dziedzictwa sakralnego, muzea czy wyjątkowe zakątki Wileńszczyzny. Wybór odwiedzanych miejsc będzie zależał od trasy wybranej przez pielgrzyma.

Kierunek Podbrzezie i okolice:

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Podbrzeziu;
Zabytkowe dwory w Glinciszkach i Pikieliszkach;
Destylarnia Arvydasa Padvaiskasa;
Kościół pw. św. biskupa Stanisława w Rzeszy.

Kierunek Centrum Europy i Niemenczyna:

Park Europy – muzeum na świeżym powietrzu;
Dwór w Lubowie – muzeum pełne historii;
Geograficzne Centrum Europy;
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie;
Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny.

„Rejon wileński obfituje w obiekty sakralne oraz inne zabytki dziedzictwa kulturowego, które mogą stać się ważnym elementem krajowych i międzynarodowych szlaków pielgrzymkowych. Aktywniejsze zaangażowanie w rozwój Drogi św. Jakuba stworzy warunki do szerszego prezentowania tych miejsc turystom, rozbudzania zainteresowania lokalną historią i tradycjami, a także tworzenia bardziej atrakcyjnych tras turystyki kulturowej” – podkreśla mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Więcej możliwości współpracy na Litwie i w Europie

Założone w 2016 roku Litewskie Stowarzyszenie Samorządów Drogi św. Jakuba zrzesza ponad 25 samorządów z całego kraju, których celem jest rozwój i popularyzacja Drogi św. Jakuba na Litwie. Stowarzyszenie dba o kultywowanie tradycji pielgrzymkowych, wspiera rozwój turystyki kulturowej, koordynuje oznakowanie szlaków, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne, a także uczestniczy w projektach międzynarodowych oraz inicjatywach skierowanych do młodzieży.

Stowarzyszenie współpracuje również z Europejską Federacją Drogi św. Jakuba i uczestniczy w działaniach Europejskiej Sieci Dróg Kulturowych.

Przystąpienie do tej organizacji umożliwi rejonowi wileńskiemu aktywniejszy udział w rozwoju szlaków pielgrzymkowych, nawiązywanie współpracy w ramach partnerstw krajowych i międzynarodowych oraz zwiększanie rozpoznawalności rejonu na Litwie i za granicą. Będzie to również szansa na wzmocnienie zaangażowania lokalnych społeczności i wspieranie rozwoju usług turystycznych.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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