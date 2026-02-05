Więcej
    Wybrano najlepszą koncepcję architektoniczną Geograficznego Centrum Europy w rejonie wileńskim

    Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego rozstrzygnęła konkurs na koncepcję nowego budynku naukowego w Geograficznym Centrum Europy. 29 stycznia odbyła się prezentacja projektów zgłoszonych do konkursu, podczas której nagrodzono trzech laureatów i podziękowano ekspertom. Celem inicjatywy było wyłonienie projektu o najwyższej jakości architektonicznej, który najlepiej rozwinie potencjał tego unikalnego miejsca.

    Autor: Inf. ASRW
    Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego wręczają nagrodę główną autorom koncepcji „Terra”, która odmieni oblicze Geograficznego Centrum Europy.
    Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego wręczają nagrodę główną autorom koncepcji „Terra”, która odmieni oblicze Geograficznego Centrum Europy | Fot. vrsa.lt

    „Geograficzne Centrum Europy to nie tylko miejsce symboliczne, ważne dla Litwy i całej Europy – to przestrzeń, która w przyszłości stworzy dużą wartość dodaną dla młodego pokolenia. Wierzę, że ożywione Geograficzne Centrum Europy stanie się przestrzenią reprezentacyjną, promującą rejon wileński nie tylko na Litwie, lecz także poza jej granicami” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

    „Rejon wileński jest wyjątkowo malowniczy i posiada duży potencjał turystyczny. Odpowiednio wykorzystując to unikalne miejsce, możemy stworzyć obiekt turystyczny najwyższej jakości, który podkreśli gościnność naszego rejonu. Doceniamy wkład architektów – udział w takich konkursach wymaga profesjonalizmu, czasu i wysiłku, dlatego cieszy nas, że dzielą się oni swoimi najlepszymi pomysłami” – powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

    Do konkursu swoje koncepcje zgłosiło czterech uczestników. Komisja wyłoniła trzech laureatów, którym przyznano nagrody pieniężne: pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 5 tys. euro zdobyła koncepcja architektoniczna pracowni MB „IMM Architektai” pod hasłem „Terra”. Drugie miejsce zajęła litewsko-fińska spółka UAB „Architektūros Linija” z dewizą „Lankas”, a trzecie – MB „Paičius ir Grigaitis” za koncepcję „5689”. W konkursie uczestniczyła również MB „Syrusas” („IMPLMNT architects”) z projektem „ILGUMA”, który do grona nagrodzonych nie trafił.

    Autorami zwycięskiego projektu „Terra” są architekci Mindaugas Glodenis, Ignas Račkauskas i Mikas Kauzonas. Zwycięski budynek zostanie częściowo zagłębiony w ziemi, a jego zielony dach płynnie przejdzie w ścieżki spacerowe, oferując odwiedzającym unikalny punkt widokowy na plac Geograficznego Centrum Europy. Główne założenia: harmonia z naturą, integracja budynku z krajobrazem, wykorzystanie ekologicznych materiałów, wielofunkcyjność wnętrz oraz pełna dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

    Zorganizowany przez samorząd konkurs na koncepcję architektoniczną stanowi istotny etap realizacji projektów: „Dostosowanie Geograficznego Centrum Europy do celów edukacyjnych”, „Rozwój usług edukacyjnych w regionie wileńskim” oraz „Dostosowanie Geograficznego Centrum Europy do potrzeb turystyki”.

    Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, realizując te projekty, dąży do przekształcenia Geograficznego Centrum Europy w regionalny ośrodek edukacyjny, turystyczny i kulturalny. Projekt wdrażany jest zgodnie ze Strategią Strefy Funkcjonalnej i ukierunkowany na długofalową współpracę międzyregionalną. Projekty związane z rozwojem usług edukacyjnych samorząd realizuje wspólnie z samorządem elektreńskim, solecznickim, szyrwinckim i wiłkomierskim.

    W Geograficznym Centrum Europy rozwijana będzie edukacja nieformalna z zakresu geodezji, inżynierii i kartografii, oparta na zajęciach praktycznych, nowoczesnych technologiach oraz obozach dla młodzieży. Projekt zakłada także doradztwo zawodowe, mentoring i współpracę międzynarodową, angażując różne grupy społeczne, poprzez interaktywne ekspozycje i zagospodarowane przestrzenie plenerowe.

