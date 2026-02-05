„Geograficzne Centrum Europy to nie tylko miejsce symboliczne, ważne dla Litwy i całej Europy – to przestrzeń, która w przyszłości stworzy dużą wartość dodaną dla młodego pokolenia. Wierzę, że ożywione Geograficzne Centrum Europy stanie się przestrzenią reprezentacyjną, promującą rejon wileński nie tylko na Litwie, lecz także poza jej granicami” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

„Rejon wileński jest wyjątkowo malowniczy i posiada duży potencjał turystyczny. Odpowiednio wykorzystując to unikalne miejsce, możemy stworzyć obiekt turystyczny najwyższej jakości, który podkreśli gościnność naszego rejonu. Doceniamy wkład architektów – udział w takich konkursach wymaga profesjonalizmu, czasu i wysiłku, dlatego cieszy nas, że dzielą się oni swoimi najlepszymi pomysłami” – powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

Do konkursu swoje koncepcje zgłosiło czterech uczestników. Komisja wyłoniła trzech laureatów, którym przyznano nagrody pieniężne: pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 5 tys. euro zdobyła koncepcja architektoniczna pracowni MB „IMM Architektai” pod hasłem „Terra”. Drugie miejsce zajęła litewsko-fińska spółka UAB „Architektūros Linija” z dewizą „Lankas”, a trzecie – MB „Paičius ir Grigaitis” za koncepcję „5689”. W konkursie uczestniczyła również MB „Syrusas” („IMPLMNT architects”) z projektem „ILGUMA”, który do grona nagrodzonych nie trafił.

Autorami zwycięskiego projektu „Terra” są architekci Mindaugas Glodenis, Ignas Račkauskas i Mikas Kauzonas. Zwycięski budynek zostanie częściowo zagłębiony w ziemi, a jego zielony dach płynnie przejdzie w ścieżki spacerowe, oferując odwiedzającym unikalny punkt widokowy na plac Geograficznego Centrum Europy. Główne założenia: harmonia z naturą, integracja budynku z krajobrazem, wykorzystanie ekologicznych materiałów, wielofunkcyjność wnętrz oraz pełna dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zorganizowany przez samorząd konkurs na koncepcję architektoniczną stanowi istotny etap realizacji projektów: „Dostosowanie Geograficznego Centrum Europy do celów edukacyjnych”, „Rozwój usług edukacyjnych w regionie wileńskim” oraz „Dostosowanie Geograficznego Centrum Europy do potrzeb turystyki”.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, realizując te projekty, dąży do przekształcenia Geograficznego Centrum Europy w regionalny ośrodek edukacyjny, turystyczny i kulturalny. Projekt wdrażany jest zgodnie ze Strategią Strefy Funkcjonalnej i ukierunkowany na długofalową współpracę międzyregionalną. Projekty związane z rozwojem usług edukacyjnych samorząd realizuje wspólnie z samorządem elektreńskim, solecznickim, szyrwinckim i wiłkomierskim.

W Geograficznym Centrum Europy rozwijana będzie edukacja nieformalna z zakresu geodezji, inżynierii i kartografii, oparta na zajęciach praktycznych, nowoczesnych technologiach oraz obozach dla młodzieży. Projekt zakłada także doradztwo zawodowe, mentoring i współpracę międzynarodową, angażując różne grupy społeczne, poprzez interaktywne ekspozycje i zagospodarowane przestrzenie plenerowe.

